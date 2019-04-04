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俞飞鸿与大泽隆夫神秘往事“浮出水面”

电影《在乎你》终极预告海报双发

2019-04-04 11:01:46 来源：Mtime时光网

《在乎你》今日同时发布“鹤舞”版海报与“选择”版预告。
　　时光网讯  由香港鬼才导演毕国智执导，俞飞鸿大泽隆夫领衔主演，日本元气少女木下彩音、人气小生前田公辉以及内地新晋小花卢洋洋联袂主演的电影《在乎你》，今日同时发布“鹤舞”版海报与“选择”版预告。

　　“我想把所有的事情都告诉你……”预告片一开始，俞飞鸿就吊足了影迷的胃口，而这次的故事也多了些曲折迟疑：卢洋洋与前田公辉这对“神仙眷侣”秀尽恩爱，雪地求婚的场景更是让甜蜜溢出屏幕，但一句“年轻时尽兴而活，却不知选择的代价”却将这段浪漫往事画上了休止符。

　　而俞飞鸿与大泽隆夫这对经历了时间洗礼的“隔海恋人”尽管也有酒厂里一起劳作的短暂温馨，眼神里流露的，却多是陌生与疏离，仿佛旧日甜蜜不复存在。“越是刻意去藏，就越是难以忽视”，令人不禁好奇究竟是怎样的心结横亘在二人心间？







　　预告片里这只被“困在半空”的丹顶鹤，在海报中初露真容。巨大的羽翼下，五位主人公也集体现身。这只巨鹤有什么特殊的寓意？

　　作为“北京电影学院新学院派创作计划”成员之一，电影《在乎你》以颇具人文关怀的视角讲述了女性在家庭和事业之间的艰难抉择，向观众展示了女性人生中不同的可能性，发人深省。俞飞鸿出演的这位事业型“女强人”，气质出众，事业有成，在专注工作与理想的背后，却深藏着一段不愿提及的神秘往事难以释怀。影片已定档4月12日全国上映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 在乎你 终极预告
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