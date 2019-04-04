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小丑之后，DC最棒的反派诞生了？

"末日巡逻队"剧评:强大敌人"塑造"伟大英雄

2019-04-04 11:31:08 来源：Mtime时光网

如果没有强大的敌人，就不会拥有伟大的英雄。《末日巡逻队》中塑造了DC自《蝙蝠侠：黑暗骑士》中的小丑以来，最棒的反派之一，也就是艾伦·图代克饰演的无名先生。


　　时光网特稿     DC旗下的全新流媒体DC Universe制作的真人版电视剧《泰坦》(Titans)在去年秋天首播后，又推出了第二部作品《末日巡逻队》(Doom Patrol)，而这是他们迄今为止最出色的原创剧集。

　　这支与众不同的超级英雄团队最初在《泰坦》中就出现过，但这部全新剧集除了保留了一些关键人物和演员之外，与《泰坦》几乎没有什么联系。剧集制片人通过《末日巡逻队》创造出全新的基调，利用了DC漫画中最奇异的元素，最终完成了这个奇怪、夸张但超级有趣的作品。



　　《末日巡逻队》中的机器魔（布兰登·费舍 饰）、底片人（马特·波莫 饰）、弹力女孩（艾普尔·鲍白 饰）都曾经在《泰坦》里出现过，另外曾经饰演过詹姆斯·邦德的提摩西·道尔顿饰演了奈尔斯·考尔德教授。

　　剧集第一集就确定了本季的大反派，由艾伦·图代克饰演的“无名先生”，他想要报复考尔德教授以及其带领的末日巡逻队。同时故事也讲述了机器魔、底片人和弹力女孩的起源故事。

　　此外，我们也了解到了末日巡逻队的新成员，拥有64个独立人格，每一个人格都具有不同超能力的疯狂简（戴安·柯里亚诺 饰）。

　　在无名先生袭击了末日巡逻队，绑架了考尔德教授，摧毁了俄亥俄州的一座小镇后，Victor Stone，也就是漫迷熟知的超级英雄钢骨（乔瓦恩·韦德 饰）也加入了队伍帮助其他成员拯救考尔德，组织无名先生的疯狂计划。

　　在这个过程中，队伍里又加入了一位新成员，Max Sheppard饰演的超自然侦探Willoughby Kipling，他和其他人一起阻止“不成文之书教徒”打算毁灭地球的阴谋。

预告片

　　《泰坦》中有关末日巡逻队的那一集是整部剧的亮点，而《末日巡逻队》这部独立剧集本身，也是DC超级英雄宇宙流媒体中最出色的成就。制片人明智地选择回避与《泰坦》之间的任何联系，而是创造出它独有的基调，以符合漫画原著中的这些另类角色，同时也满足了大众对“超级英雄电视剧”的要求。

　　事实上，这部剧是非常多元的，不像《死侍》系列电影，尽管剧中的无名先生也经常打破第四面墙，意识到自己身处一部电视剧当中，这个设定和漫画原著一模一样。这样操作的结果，就是塑造了一个让人耳目一新的、功能失调的超级英雄团队，我们可以在此前的《X战警》《复仇者联盟》《银河护卫队》的电影中以及剧集《明日传奇》《泰坦》以及最近的《伞学院》中看到相似之处。



　　但作为《末日巡逻队》漫画的粉丝，我必须抱怨一下剧集的这一点：为什么这里会出现钢骨？钢骨作为少年泰坦的成员，第一次开启了他打击犯罪的经历，而在DC“新52”重启之后，他成为《正义联盟》中的元老之一，但是他从来没有加入过《末日巡逻队》！



　　如果说钢骨出现在《泰坦》这部剧里，还是比较靠谱的，而那部剧里的野兽小子（瑞恩·波特 饰）曾经是末日巡逻队的成员，他是在教授的带领下开始打击罪犯的。我的猜测是，在《泰坦》创作时，钢骨还是DC超级英雄电影宇宙的成员之一，他刚刚在《正义联盟》里亮相，或许还会在《闪电侠》独立电影里出现，是不可能在《泰坦》这样一部电视剧中出现的。

　　但是《正义联盟》在票房上的失利，DC可能意识到这个角色不会在很快时间内出现在大银幕上，所以才决定在小屏幕上也用上这个角色。而当时《泰坦》已经开始制作了，所以只能把他放到《末日巡逻队》里。虽然这和漫画有些出入，但这个选择确实有一定意义，而他的起源故事以及独特力量，也为这个超级英雄团队，及剧集增添了不少亮点。

　　但是，真正让这部剧值得一看的原因，是其中古怪的角色和出色的演员阵容。



　　戴安·柯里亚诺饰演的疯狂简让人眼前一亮，这个首次登场的角色就像《分裂》和《玻璃先生》中的詹姆斯·麦卡沃伊，在诊所里演绎她全部的不同人格。尽管我很欣赏Bruno Bichir在《泰坦》中的表演，但是提摩西·道尔顿更适合这个角色，他能够完美地平衡好每个角色的优劣。

　　艾普尔·鲍白饰演的弹力女孩之前在《泰坦》中非常突出，在这一次中表现的更好了，因为她得到了更多时间来展示并且发展这个吸引人的角色。金光马特·波莫和布兰登·费舍都不怎么露脸，但他们仍然是这部剧的重心。

　　两位演员只出现在角色的闪回情节中，在这些片段里，费舍奉献了他演艺生涯中的最好的表演，而波莫拥有更多时间去探索其角色在1960年面临的同性恋性向的问题，以及他是如何成为今天这样的超级英雄的。费舍和波莫在第一集强大的真人表演，让观众可以与角色产生情感维系，即使是他们后来以CGI形式呈现后，依然如此。


　　如果没有强大的敌人，就不会拥有伟大的英雄。《末日巡逻队》中塑造了DC自《蝙蝠侠：黑暗骑士》中的小丑以来，最棒的反派之一，也就是艾伦·图代克饰演的无名先生。制作人肯定要求图代克要演的过火一些，而他也的确这么做了，一边研究每一幕场景，一边在其中寻找到乐趣。

　　最终，《末日巡逻队》成为了一部奇怪、幽默、有趣的超级英雄作品，这其中有意料不到的反转，相信漫迷和科幻迷都会喜欢上它。

作者：Jami Philbrick   编辑：hello王小羊

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 末日巡逻队 剧评 反派 DC JamiPhilbrick

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