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《雷霆沙赞！》IMAX主创访谈特辑

主创点赞IMAX3D版动作视效 最中二超英上线

2019-04-04 10:17:31 来源：Mtime时光网

特辑同时曝光不少精彩片段，沙赞飞天遁地与反派“硬核”互怼，超能力爆发时更是惊天动地。

《雷霆沙赞！》IMAX主创访谈特辑

　　由华纳兄弟影片公司出品的DC超级英雄电影《雷霆沙赞！》今日发布IMAX主创访谈特辑，制片人和导演鼎力推荐IMAX 3D版，认为影片出色的动作和视效场面理应在IMAX的超大银幕欣赏。《雷霆沙赞！》聚焦“史上最fun超级英雄”的传奇经历，兼具欢脱爆笑的中二画风和火爆炫酷的特效动作场面，即将于4月5日以IMAX 3D格式登陆全国超600家IMAX影院。

　　在特辑中，制片人彼得·萨夫兰和导演大卫·F·桑德伯格共同出镜，详解IMAX版的非凡魅力。桑德伯格安利《雷霆沙赞！》的超高观赏性，影片不但气势恢宏，更有神奇的超能力展现。桑德伯格更提醒观众不要错过“前所未见”的重磅动作场面，并力挺IMAX版更能充分展现其魅力：“我很期待观众在IMAX大银幕上观看第三幕。”制片人萨夫兰同样力荐“一定要看IMAX版”。萨夫兰认为，影片是一部突出动作和视效的“真正的超级英雄电影”，“理应在更大的银幕上观赏”。特辑同时曝光不少精彩片段，沙赞飞天遁地与反派“硬核”互怼，超能力爆发时更是惊天动地，令人无比期待在IMAX超大银幕上加倍震撼的视听体验。

《雷霆沙赞！》IMAX海报

　　《雷霆沙赞！》是一部与以往同类影片气质迥异的超英大片，为观众带来别开生面的新鲜体验。在影片中，小男孩比利·巴特森被巫师赐予强大神力，只要大喊“沙赞”就会被闪电击中，华丽变身为超级英雄沙赞，铲奸除恶。变身后的沙赞拥有神仙级别的七种超能力，全面施展起来几乎无所不能，与同样实力强大的反派对飙“电波”时更是炫酷爆燃，酣畅过瘾的视听场面贯穿全片。与此同时，变身后的沙赞外表是高大魁梧的超英猛男，内心却依然是14岁的中二男孩，巨大反差产生强烈的喜剧效果，让观众全程欢脱笑到合不拢嘴。这也是在海内外点映中征服观众的一大“杀手锏”。

　　《雷霆沙赞！》的非凡视觉体验和“笑果”在IMAX影院将得到更充分绽放。此次上映的IMAX 3D版《雷霆沙赞！》经由IMAX专利的DMR(数字原底翻版技术)转制，为观众呈现具有符合IMAX观影体验标准的无与伦比的影音品质。IMAX影院拥有顶天立地的超大银幕，同时还具备纤毫毕现的细节表现力和水晶般清澈悦目的画质，再搭配经过订制增强的音响系统和3D系统，共同营造出有身临其境效果的沉浸式观影体验。观众在IMAX影院将零距离观战嗨爽高燃的超能力“斗法”，和沙赞一起上天入地拯救地球。而在IMAX超大影厅和沉浸式体验的助力下，影片的喜剧效果也将嗨爽升级，正如沙赞扮演者扎克瑞·莱维所说：“和那么多观众一起看一定会很开心！”

   编辑：边界

关键词： 雷霆沙赞 IMAX
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