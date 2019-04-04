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战斗力不输超人，搞笑功力DC最强！

DC合家欢《雷霆沙赞！》明日上映 曝终极预告

2019-04-04 12:53:30 来源：Mtime时光网

DC合家欢《雷霆沙赞！》明天上映，今日影片曝光中国版终极预告片，全面揭开DC新晋英雄沙赞的非凡神力，战斗力不输超人的沙赞，欢脱中二的搞笑本领DC第一！
      时光网讯 由华纳兄弟影片公司出品的最新DC超级英雄电影《雷霆沙赞！》即将于明日上映，今天官方发布中国终极预告，全面揭开DC新晋英雄沙赞的非凡神力。他不仅具备惊人力量、十足电力、闪电飞行等超能力高端配置，搞笑功力同样不容小觑，当仁不让获封史上最FUN超级英雄！DC另类英雄全新崛起，高喊“沙赞”正太秒变猛男，热血少年心爆笑出击，前所未见的中二欢脱版正邪大战一触即发。

超热血！
DC新宠横空出世 实力赛高不输“前辈”

          作为DC电影宇宙的第7部作品，《雷霆沙赞！》紧随《超人：钢铁之躯》《神奇女侠》《正义联盟》《海王》等DC超级英雄巨制的步伐，带领观众再度见证全新英雄的魅力崛起！此次DC宇宙再添新军不同以往，因为这一次闪亮登场的是一员“小将”，沙赞不像超人、蝙蝠侠这些英雄“前辈”，他不是来自遥远氪星的疯狂外星人，也不是继承万贯家产的富二代，他就是一个普普通通的14岁少年，比利·巴特森只因被神秘巫师选中，钦定为“天选之人”获赐神力，从此只要高喊“沙赞”就会变身超级英雄。别看沙赞内心只是个小孩，自古英雄出少年，沙赞的超能力实属“高配”，丝毫不逊于DC同门“前辈”，他能像超人一样自由飞行，速度比闪电侠还惊人，同时自带防弹体质还能随时放电，维护世界和平之余也化身“行走的充电宝”助人为乐！

超欢乐！
正太变猛男反差萌 欢脱中二爆笑出击

          人们不会被蝙蝠侠或超人的超能力逗笑，但沙赞可以！少年正太心搭配猛男肌肉身，身心内外巨大反差引爆极致笑弹，尤其是沙赞刚刚踏入超级英雄世界时，他被巨大惊喜砸中，然后做出每一个14岁少年可能做的事：疯狂测试自己的超能力。“我都不知道穿这玩意怎么尿尿”，片中沙赞一边吐槽超级英雄的连体制服，一边拉上小伙伴弗莱迪研究沙赞的 “使用说明书”，他们测试力量、速度、隐身、飞行、放电等各种超能力，期间神梗无数笑料百出，比如防弹功能竟是在超市亲历抢劫时中枪后才发现的，沙赞全无后怕反而兴奋到飞起，这波少年反应可爱爆棚！而在遇到反派对手之前，沙赞也经历过“嘚瑟期”，为了炫耀神力开启欢脱中二的爆笑出击：假装大人买啤酒喝、街头卖艺表演释放闪电、为路人手机充电充到爆、上传超能力测试视频变身“网红”……

超酷炫！
六大神力各显神通 沙赞放电魅力难挡

          沙赞一人集结了六神之力，他们分别是：所罗门的智慧、赫拉克勒斯的力量、阿特拉斯的耐力、宙斯的神力、阿喀琉斯的勇气和墨丘利的速度。六大神力齐聚一身，共同缔造了沙赞独特的超英体质，电影也通过极致视觉效果呈现沙赞的非凡神力，满屏电光火花无敌炫目。其中，沙赞红色制服胸前的金色闪电真的能够亮起来，而这简直成了他释放神力的信号，每当他使用超能力时，闪电都会突然高亮，所以当比利变身沙赞后，观众看到的第一眼就是夺目闪电光芒穿透烟雾，电力十足帅到爆表！类似的超能酷炫场面更是遍布全片：力大无穷的沙赞轻弹手指，铁桶瞬间变形弹飞；沙赞电击自动取款机，导致钞票满天飞；身为“手指火花队长”，沙赞随时放电，电光喷射令人目眩神迷，英雄魅力难挡……每一次沙赞变身都会天降闪电，这大概是史上自带光环效果的超级英雄了，酷到真的飞起来！

超嗨燃！
邪恶博士野心勃勃 正邪大战一触即发

          每个超级英雄都会与邪恶反派狭路相逢，沙赞这次将面对的是希瓦纳博士。值得一提的是，希瓦纳博士经历神奇，竟是个“有故事的男同学”，他一生都试图进入永恒之岩，获取巫师赐予沙赞的力量，然而却因心灵不够纯洁、性格阴郁且过于贪婪，最终被邪恶力量吸引。当七宗罪的魔瞳进入了希瓦纳博士的眼睛后，他彻底转变为一名超级反派，一心想要打败沙赞，获得他的神力，同时他不断变大的野心也开始对整个世界构成巨大威胁，正邪大战一触即发。片中沙赞对战希瓦纳博士的场面，不仅有拳拳到肉的硬碰硬，更有堪比“神仙打架”的极速对垒、电光对冲，在夜空迸发出灼目的璀璨光芒，分外惊心动魄，上天入地的光速出击大场面看到血脉偾张，全面嗨燃爽翻天！

超圈粉！
高分开局“DC最佳”海外媒体口碑爆棚

          《雷霆沙赞！》海外社交媒体口碑解禁后好评如潮，烂番茄97%好评率高分开局，“高开”势头碾压《海王》，一举成为DC最佳。在众多媒体评价中，“惊艳”、“独特”、“欢乐”、“独树一帜”等关键词层出不穷，媒体纷纷盛赞“这是一部格局非常大的电影，欢乐又有趣，甚至像一部斯皮尔伯格时代的商业片”、“风格独树一帜令人惊艳，幽默的基调中又不失温暖，其家庭元素十分夺人眼球”、“彩蛋会让铁杆粉丝大吃一惊”，更有人将其誉为“目前为止DC宇宙最爱的电影”、“DC继《海王》之后又一大胜利”、“就像是1978年首部《超人》、《七宝奇谋》和《哈利•波特》系列的一次完美融合”！雷霆圈粉大举来袭，已令人按捺不住想看的激动心情。

超闪耀！
鬼才导演接棒温子仁 实力派齐聚同台飙戏

          继恐怖片导演温子仁成功打造《海王》，中国斩获超20亿票房后，DC宇宙的新片《雷霆沙赞！》同样出自一位恐怖片鬼才导演之手，他就是曾执导《安娜贝尔2：诞生》《关灯以后》等多部经典作品的大卫•F•桑德伯格。前有《海王》珠玉在前，如今桑德伯格接棒温子仁令人倍感期待，而他本人曾在采访中表示“我觉得恐怖片和喜剧片也有很多共同点，主要都是铺陈与时间点，不论是惊吓或是笑点的梗”，同时透露片中的七宗罪怪物、反派塑造上等方面也会借鉴恐怖片经验，用十足猛料让观众既惊且笑！与此同时，电影的演员阵容同样星光闪耀，沙赞扮演者扎克瑞·莱维是歌舞全能的多才多艺型演员，已有媒体预测此番出演《雷霆沙赞！》，将助力扎克瑞迎来人生巅峰，成为继海王之后再掀圈粉狂潮的“DC新贵”！片中超级反派希瓦纳博士则由著名英国影星“马强”马克•斯特朗饰演，他在《王牌特工》系列中扮演的梅林教官令人印象深刻。此外，片中老巫师扮演者杰曼•翰苏曾凭借电影《血钻》、《前进天堂》中的精湛表演两度获得奥斯卡提名。多位实力派同台飙戏，精彩指数引爆期待。

         《雷霆沙赞！》由《安娜贝尔2：诞生》《关灯以后》导演大卫·F·桑德伯格执导，扎克瑞·莱维、亚瑟·安其、马克·斯特朗、杰克·迪伦·格雷泽等联袂出演，电影将于4月5日全国上映，小长假全家观影感受极致“特笑”，见证DC全新英雄崛起！



媒体微博文案：

#电影雷霆沙赞#明日震撼上映，中国终极预告揭开DC新晋英雄沙赞的非凡神力，不仅具备惊人力量、十足电力、闪电飞行等高配超能力，搞笑功力同样不容小觑，高喊“沙赞”正太秒变猛男，热血中二爆笑出击，前所未见的欢脱版正邪大战一触即发，即刻购票喜提魔性“笑果”，开启欢乐小长假！

   编辑：oh

关键词： 雷霆沙赞 DC 预告
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0.0

导演：大卫·F·桑德..

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