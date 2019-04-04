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华夏电影借RealD技术打造Cinity影院系统

引进100套RealD 3D系统与RealD终极银幕

2019-04-04 14:46:06 来源：Mtime时光网

Cinity影院系统综合应用了4K、3D、高帧率（HFR）、高动态范围（HDR）、广色域（WCG）、沉浸式声音（Immersive Sound）等高新技术，是当前电影放映领域的最高技术规格和最佳电影展现形式。


      时光网讯 今日，3D与影像技术公司RealD与华夏电影发行有限责任公司已达成合作意向。华夏电影将在2019年10月前安装100套RealD 3D 系统与100块RealD终极银幕，用于该公司全力打造的的Cinity影院系统。首批RealD 3D与银幕的配套系统将于7月开始安装。

      Cinity影院系统综合应用了4K、3D、高帧率（HFR）、高动态范围（HDR）、广色域（WCG）、沉浸式声音（Immersive Sound）等高新技术，是当前电影放映领域的最高技术规格和最佳电影展现形式。

      除了4K, 120帧高帧率3D的能力外，Cinity的影像特色还包含至少达“单眼”14FL的3D亮度，高立体对比度，鬼影最小化的3D影像，更大增益半角的均匀画面，并具有去除激光耀斑功能。这些影像质量将由RealD提供的3D+ 银幕配套来完成。

      RealD终极银幕于2016年问世，其革命性的银幕技术具有超高的银幕亮度，清晰锐利的图像表现力，极佳的均匀度和真正无鬼影的3D体验。该技术曾荣获2016年HPA（Hollywood Professional Association）”杰出工程奖“。

      凭借其革命性的影像质量，RealD终极银幕目前已成为高端影厅及优质巨幕厅最常见的选择。截至目前，终极银幕已安装在全球41座城市的128家影厅。其中大约40％安装在华语地区的RealD高端影厅品牌LUXE: A RealD Experience 和 RealD Cinema影厅内。

   编辑：羊羊

关键词： RealD 华夏电影
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