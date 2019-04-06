时光网独家专访《雷霆沙赞！》导演大卫·F·桑德伯格，以及扎克瑞·莱维、亚瑟·安其、杰克·迪伦·格雷泽、马克·斯特朗等主演，畅聊影片的幕后故事。





DC电影宇宙正在逐步建立中，《雷霆沙赞！》作为DC电影宇宙的最新一块拼图，分量十足。“沙赞”扎克瑞·莱维还在采访中打趣，如果让沙赞加入争议联盟，一定会和其他超级英雄的风格格格不入，比如沙赞会想和闪电侠赛跑，和超人掰腕子，不停地骚扰蝙蝠侠，问他“这是什么道具？”还可能会偷瞄神奇女侠，“因为她实在是太漂亮了”。





在《雷霆沙赞！》之前，仅有的一部沙赞真人电影——1941年汤姆·泰勒主演的《惊奇队长的奇妙冒险》。所以，在基本上没有可比较对象的情况下，扎克瑞·莱维版的沙赞诞生了。











对许多国内观众来说，扎克瑞·莱维并不是一个熟悉的名字。确实，作为一位演员，扎克瑞·莱维代表作还不多，还算不上一位大明星。但他其实也已经塑造了很多不错的角色。





比如2007年，扎克瑞·莱维与伊冯娜·斯特拉霍夫斯基、莎拉·兰卡斯特联袂主演动作喜剧剧集《超市特工》，饰演拥有特异功能的超市电器修理员恰克·巴特维斯基。2013年，在科幻动作片《雷神2：黑暗世界》中饰演范达尔一角。2018年，主演家庭喜剧剧集《了不起的麦瑟尔夫人第二季》，饰演米琪的新男友、高大英俊的外科手术医生本杰明……当然，扎克瑞·莱维还是一位歌手，此次采访还聊了聊他的音乐。











饰演沙赞好基友弗莱迪的杰克·迪伦·格雷泽曾于2017年《小丑回魂》，算是知名童星。未变身的沙赞由亚瑟·安其饰演，他曾出演剧集《安迪·麦克》。











大反派希瓦纳博士的饰演者马克·斯特朗相信很多观众都很熟悉，因为他正是《王牌特工》系列里的梅林教官。





《雷霆沙赞！》的导演大卫·F·桑德伯格也不简单，作为一名瑞典导演，他曾于2016年自编自导惊悚片《关灯以后》，以490万美元的低成本制作费用在全球收获了1.48亿美元的票房。《雷霆沙赞！》虽然整体欢乐，但也有一些情节恐怖氛围很浓，相信看过的观众一定深有体会。



