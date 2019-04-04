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科波拉年内开拍筹备多年新作《大都会》

裘德洛有望出演 《现代启示录》最终剪辑版将映

2019-04-04 16:59:46 来源：Mtime时光网

这部名叫《大都会》的电影将以纽约为背景，讲述一个建筑师试图在这座城市建造一个乌托邦，但这个想法遭到了市长的强烈反对……


　　时光网讯 弗朗西斯·福特·科波拉在他80岁生日前夕，透露了自己的新片计划。他将执导一部像《现代启示录》一样雄心勃勃的作品《大都会》（Megalopolis），他表示自己多年来一直在筹备这部电影，目前已经有了剧本，并正在非正式的与一些明星商谈，裘德·洛有望出演。

　　科波拉刚刚敲定了《现代启示录：最终剪辑版》（Apocalypse Now: Final Cut）的制作，该片将在即将到来的翠贝卡电影节上首映。他最近在接受Deadline专访时谈到了他的新作计划：”我计划今年开始做我一直都想做的，利用我从16岁开始从事戏剧事业至今所学到的一切，这将是一个宏大史诗，它叫《大都会》（Megalopolis），它非比寻常，它将拥有庞大的演员阵容，也将用到我多年电影创作所尝试的不同风格和类型，这些让我获得了今天的声望。它并不属于当下主流，然而我打算并希望，将尽快在今年开始制作。“

《现代启示录》导演最终剪辑版将亮相翠贝卡电影节

　　据Deadline消息，这部名叫《大都会》的电影将以纽约为背景，讲述一个建筑师试图在这座城市建造一个乌托邦，但这个想法遭到了市长的强烈反对……

　　此外，科波拉还谈到了此次推出《现代启示录》重新剪辑版本的原因：“《现代启示录》的原作不但篇幅长，而且在当时来看也是并不常见的电影风格，我们当时倾向于尽可能的剪辑，不仅在时间上，也包括当时被认为‘古怪’的地方。但大概在影片上映15年后，我在一家酒店的电视上偶然看到了它，我看完了整部电影，我意识到，这部电影并不像我想象的那么奇怪了，而且变得更加‘现代’。就像现代的前卫艺术往往会成为未来的主流艺术。后来因为许多人觉得一些伟大的东西被剪掉了，就有了名为《Apocalypse Redux》的版本……后来当我被问到个人更想看哪个版本的时候，我常常觉得原来的1979年版本太短了，但Redux版本又太长，我现在觉得这才是一个完美的版本，也就是我们本月晚些时候将在翠贝卡电影节上所看到的，叫做《Apocalypse Now: Final Cut》。“

   编辑：ruo

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关键词： 弗朗西斯福特科波拉 大都会 裘德洛
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