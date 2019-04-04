原定于4月12日上映的电影《秦明·生死语者》，因技术原因宣布延期上映。





《秦明·生死语者》预告 据悉，目前4月12日首映的电影还有《最佳男友进化论》、《欲念游戏》、《祈祷落寞时》、《在乎你》、《我的宠物是大象》等。

《秦明·生死语者》片方表示，影片的延期上映系技术原因，对此深感抱歉，并承诺新档期确定后，会第一时间向外界公布。





作为首部法医秦明大电影，《秦明·生死语者》改编自法医秦明系列首部小说《尸语者》。讲述了法医秦明偶然发现一具即将退役的“无语体师”并非自然死亡，而是为他杀后，努力寻找这件陈年悬案背后真凶的故事。

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