该片不仅剧情引人入胜，全新的超英创意与新鲜感十足，更令人惊喜的是其主角的性格魅力沙雕到分分钟圈粉。





DC全新超英跨屏穿梭 ScreenX打造空前超三维炫酷视效





这次DC电影宇宙的新一代超级英雄“沙赞”是一个仅靠单屏银幕难以捕捉到其全部动作的极富灵动性的、活力四射的角色。他在费城上空翱翔而过并与恶势力希瓦纳博士对峙的精彩画面被ScreenX三面屏一一记录，除了利用正面大屏幕，更为刺激的是其充分活用了左右银屏，“沙赞”并不会被禁锢在一面屏幕中，而是自由穿梭在三面环绕屏幕之间，中央大屏幕中放映的画面与从其他角度拍摄后展示在左右屏幕上的画面交相呼应，原本90度的观影视角扩大三倍，带给观影者仿佛翻阅小人书一般的新奇体验，而这也是其他影厅所感受不到的视感体验。





ScreenX影厅不仅营造出穿越二元甚至三元空间的立体动态视效，还能带给观众更加另类的感受。最使人记忆深刻的莫过于沙赞营救从高架桥上坠落的公交车的场面，大幅度延伸到观众两侧的ScreenX的左右银幕，将高架桥的高耸入云与宽阔庞大分毫不减的展示给观众，更加剧了眩晕感与紧迫感。在电影中，主角二人将试验超级能力时的样子拍摄下来上传到了YouTube上，ScreenX影厅的左右两侧银幕则是会实时将他们所上传的视频展示出来，这样的表现方式能够把许多电影细节放大带到观众眼前，带来更大的乐趣。





史上最爆笑刺激超英巨制 4DX动感实效带你身临其境看大片





“沙赞”作为一个碾压DC同门的全新超英，像超人一样自由飞行、速度比闪电侠还惊人，自带防弹体质还能随时放电，维护世界和平之余还能化身“行走的充电宝”，在4DX影厅的超燃效果下，还能感受到雷电从天而降直逼人眼前的逼真画面，仿佛亲身处在那惊心动魄的紧张氛围中，比起普通3D更加引人入胜。就连饰演“沙赞”的演员扎克瑞·莱维都亲自“打call”，说一定要去4DX影厅感受这场视觉盛宴！





另外，操纵雷电作为沙赞的众多超能力中的一种，也将通过4DX with ScreenX技术将其带来的震撼发挥到极致。每当沙赞发射雷电，左右屏幕便同时呈现出雷电响彻的情景，逼真的闪电仿佛就在身边炸响，连座椅都随着画面的冲击而模拟出撞击效果，营造出了震撼又无比刺激的观影氛围。





“沙赞”除了他炫酷霸拽的人设，更令人记忆犹新的是他的“搞笑沙雕”性格：一本正经买啤酒，却直接遭遇高冷店员的无视；想要炫耀一把高空瞬间弹跳，结果却力量失控砸坏大楼玻璃；最绝的是破坏大反派的宣言时刻，破梗功力堪称“前无古人”！轻松愉快的氛围下却又不失超英电影的热血激情，一改DC电影前作的风格，非常路人友好，老少咸宜。