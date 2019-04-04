华纳在2019电影产业大会上举行新片推介会，两个“小丑”镇场亮相。



托比·艾默里奇 托比·艾默里奇





时光网讯 刚刚被新任命的华纳总裁托比·艾默里奇在4月2日（周二）举行的电影产业大会上携多部新片惊艳亮相。这次的新片推介会也是一次庆功会，它在告诉人们，影院的观影体验在不断刷新和超越流媒体的线下观影感受。他告诉大家：“比起坐在父母家客厅的沙发上看电影，人们更愿意在电影院里献出他们的初吻”。







《小丑》中文正式预告





当被问到该怎么评价《小丑》这部电影时，他表现出不太确定的样子，最后说这部电影只能用悲剧二字形容，“关于这部电影人们议论纷纷，但很多说法都不对，” 菲利普斯解释道，“我其实不太想去评价，也不想破坏人们它的期待。”但随后放映的预告片很精彩，菲尼克斯富有张力而鲜活的表演给电影增色不少，足以证明这个角色非他莫属。





另外几部电影预告片也充分显示出，华纳兄弟就是有这种决心和勇气，他们就是要打造那种在电影院观看的大片。除此之外，他们还原创了很多以成人视角为导向的影片。这两点对于很多华纳的竞争对手来说要同时做到根本不太可能。











比尔·康顿和演员海伦·米伦 比尔·康顿和演员海伦·米伦









开始他们一直在围绕电影的主题内容进行谈论，后来海伦·米伦把话题快速转到了流媒体上来，她的一番言论赢得了观众们的心，让大家乖乖去电影院看大片，她说：“我喜欢网飞，不过我真心想说，去他的网飞吧！”此外，她还分享了自己与伊恩·麦克莱恩合作过程中的一些奇闻异事。







小贱贱没能到场让人有些失望 小贱贱没能到场让人有些失望



















梅丽莎·麦卡西和本·法尔科内在一群舞者的簇拥下突然亮相舞台，还用T恤大炮（一种游戏中的武器）向观众们发射各种小东西，让大家不由得感觉现场已经改为动漫展。后来多亏主持人爱莎·泰勒的纠正才让气氛回归正常，这对有点搞笑的二人组在连连道歉中略带尴尬的离场而去。不过这段表演比看电影预告片有意思多了。预告片中展现的内容有点过于宽泛散乱，尽管梅丽莎·麦卡西是位好演员，但给人感觉她和她的先生并不太适合在大银幕上合作。















安塞尔·埃尔格特登场 安塞尔·埃尔格特登场























导演穆斯切蒂重申了他在2017年电影产业大会上曾经说过的话：“大家去电影院看电影的时候可别忘了准备成人纸尿裤”。在紧张感十足的电影预告片中有一段情景还原并延伸了Stephen King原著小说中的情节：长大后的Bev（杰西卡·查斯坦饰演）与Kersh夫人在她的公寓里见面，后面发生了什么不得而知，这让原著小说迷们恨得咬牙切齿但又盼望赶紧看到后面的故事，或许导演并不是在大放厥词，这真的吊足了影迷的胃口。















《看清真相》讲述的是1987年在英格兰一个小城镇里一个十几岁的移民女孩子通过男歌手布鲁斯·斯普林斯汀的音乐找到理想、信念和自由的故事。



