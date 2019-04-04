托比·艾默里奇
时光网讯 刚刚被新任命的华纳总裁托比·艾默里奇在4月2日（周二）举行的电影产业大会上携多部新片惊艳亮相。这次的新片推介会也是一次庆功会，它在告诉人们，影院的观影体验在不断刷新和超越流媒体的线下观影感受。他告诉大家：“比起坐在父母家客厅的沙发上看电影，人们更愿意在电影院里献出他们的初吻”。
艾默里奇和他的团队在这次大会上给我们带来了各种惊喜。主持人爱莎·泰勒一开场就直接切入主题说起了DC拓展宇宙，迅速带热全场氛围，大聊特聊《猛禽小队》
和《神奇女侠1984》
的幕后花絮。尽管这其中有些内容在之前的预热宣传中已经被提过，但也不乏一些新东西，比如一些演员的最新爆料，包括克里斯汀·韦格将会在《神奇女侠1984》中首次亮相。
接下来是全场的亮点之一——放映了新片《小丑》
的首支预告片。本片由杰昆·菲尼克斯领衔主演，将于10月4日在美国首映。导演托德·菲利普斯对这部电影进行了简要介绍，他还说起之前在拍摄《宿醉》时住在拉斯维加斯凯撒宫（每年电影产业大会的例行会址）那三个月的搞笑时光。当时他敬告各位宾客，千万别靠近3952房间。
当被问到该怎么评价《小丑》这部电影时，他表现出不太确定的样子，最后说这部电影只能用悲剧二字形容，“关于这部电影人们议论纷纷，但很多说法都不对，” 菲利普斯解释道，“我其实不太想去评价，也不想破坏人们它的期待。”但随后放映的预告片很精彩，菲尼克斯富有张力而鲜活的表演给电影增色不少，足以证明这个角色非他莫属。
另外几部电影预告片也充分显示出，华纳兄弟就是有这种决心和勇气，他们就是要打造那种在电影院观看的大片。除此之外，他们还原创了很多以成人视角为导向的影片。这两点对于很多华纳的竞争对手来说要同时做到根本不太可能。
身兼演员 、制作人、导演和编剧多重职业的爱德华·诺顿自导自演的《布鲁克林孤儿》
是与布鲁斯·威利斯、威廉·达福、古古·玛芭塔劳、鲍比·坎纳瓦尔和亚历克·鲍德温联袂合作的一部侦探片，影片带有悲剧色彩。
比尔·康顿和演员海伦·米伦
《地狱厨房》
是由梅丽莎·麦卡西、蒂芬妮·哈迪什和伊丽莎白·莫斯主演的一部动作和犯罪剧情片，不过看上去有点像去年刚推出的《寡妇联盟》
。说起这类影片中的佼佼者，那应该是《优秀的骗子》
。导演比尔·康顿和演员海伦·米伦亲自到现场对电影进行介绍（只可惜联袂演员伊恩·麦克莱恩未能到场）。
开始他们一直在围绕电影的主题内容进行谈论，后来海伦·米伦把话题快速转到了流媒体上来，她的一番言论赢得了观众们的心，让大家乖乖去电影院看大片，她说：“我喜欢网飞，不过我真心想说，去他的网飞吧！”此外，她还分享了自己与伊恩·麦克莱恩合作过程中的一些奇闻异事。
小贱贱没能到场让人有些失望
电影《大侦探皮卡丘》
的扮演者瑞安·雷诺兹在大会现场是通过全息技术与观众见面的。这难免让很多人有些失望，大家还以为他会身穿一身毛茸茸的皮卡丘外套亲自现身呢，很希望他能带来一场有趣的单人秀。结果呈现给大家的是有点平铺直叙的单调陈词，这让好多人看了以后都表现出不太感兴趣的样子。
相比之下，让人眼前一亮的是盛装出场的梅丽莎·麦卡西给大家带来的《超级智能》
（导演兼丈夫的本·法尔科内一同出场）。这是一部喜剧电影，讲的是梅丽莎·麦卡西饰演的前企业高管被世界上第一个超级智能——一个可能掌控世界的人工智能选中作为观察目标后，她的生活发生翻天覆地的变化，最后她还被一个邪恶组织盯上了。
梅丽莎·麦卡西和本·法尔科内在一群舞者的簇拥下突然亮相舞台，还用T恤大炮（一种游戏中的武器）向观众们发射各种小东西，让大家不由得感觉现场已经改为动漫展。后来多亏主持人爱莎·泰勒的纠正才让气氛回归正常，这对有点搞笑的二人组在连连道歉中略带尴尬的离场而去。不过这段表演比看电影预告片有意思多了。预告片中展现的内容有点过于宽泛散乱，尽管梅丽莎·麦卡西是位好演员，但给人感觉她和她的先生并不太适合在大银幕上合作。
电影《哥斯拉2：怪兽之王》
的预告片给人的印象也不是很深，播放的是演员米莉·博比·布朗提前录制好的宣传片，内容一片混乱，感觉是在蓄意破坏这部电影似的。
稍微有点新意的算是《睡眠医师》
，这部电影是赫赫有名的《闪灵》续集。伊万·麦克格雷格扮演成年后的Danny Torrance，预告片中闪现了好多恐怖吓人的情景，在细碎的快闪镜头里穿插了很多阴森可怕的场面，同时还有对麦克格雷格和导演迈克·弗拉纳根的简要采访。
安塞尔·埃尔格特登场
《金翅雀》
改编自美国女作家唐娜·塔特获普利策新闻奖的同名小说，由安塞尔·埃尔格特和妮可·基德曼联袂主演，在众多预告片中脱颖而出，震撼人心，该片计划在今年九月中旬登陆美国各大影院。同时这部电影还将在多伦多电影节和威尼斯电影节上亮相。
临近这次电影大会的尾声，华纳兄弟为大家奉上了电影《小丑回魂2》
的预告片。该片由安德斯·穆斯切蒂导演。当天在大会现场，导演穆斯切蒂在一片红色气球的帷幕落下后现身。最后他的演职人员团队登台加入了其中，这里面有拿下2017年票房冠军的童星孩子们，以及扮演这些孩子长大后的成年演员们，包括比尔·斯卡斯加德、杰西卡·查斯坦、詹姆斯·麦卡沃伊和其他一些演员。
导演穆斯切蒂重申了他在2017年电影产业大会上曾经说过的话：“大家去电影院看电影的时候可别忘了准备成人纸尿裤”。在紧张感十足的电影预告片中有一段情景还原并延伸了Stephen King原著小说中的情节：长大后的Bev（杰西卡·查斯坦饰演）与Kersh夫人在她的公寓里见面，后面发生了什么不得而知，这让原著小说迷们恨得咬牙切齿但又盼望赶紧看到后面的故事，或许导演并不是在大放厥词，这真的吊足了影迷的胃口。
《看清真相》讲述的是1987年在英格兰一个小城镇里一个十几岁的移民女孩子通过男歌手布鲁斯·斯普林斯汀的音乐找到理想、信念和自由的故事。
在此次大会上还放映了4部正在制作当中的动画片预告片，都非常生动有趣。他们分别是DC出品的《超级宠物》
、《史酷比》、《猫和老鼠》和万众期待的《宇宙大灌篮2》
（勒布朗·詹姆斯主演）。