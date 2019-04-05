法国动画电影《虫林大作战》今日发布了“玫瑰人生”版预告，蟋蟀阿波罗和蜜蜂女王玛格丽特深情对唱。

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《玫瑰人生》（La vie en rose）是法国女歌手艾迪特·皮雅芙的代表作，也是一首世界名曲。此后，《玫瑰人生》经历过多次传唱和改编，还曾登上过央视春晚。在影片中，《玫瑰人生》也进行了新的演绎，在原版的基础上进行了新的编曲，曲调轻松愉快。

今日发布的“玫瑰人生”版预告中，蟋蟀阿波罗和蜜蜂女王玛格丽特深情对唱，随歌起舞。在星光熠熠的夜幕和荡漾的水波中，展开了一场精彩的歌舞秀。不同于迪士尼动画中场面宏大的传统歌舞，法国动画更注重人物之间的互动和情感的传递。伴随着阿波罗精彩的“大变月亮”表演，男女主人公在月下的绣球花丛中深情对唱，别有一番法式风情。





《虫林大作战》由影响了一代法国人的经典IP《小虫虫的异想生活》改编而成，讲述了流浪的“艺术家”蟋蟀阿波罗，在机缘巧合之下来到一座神秘花园，遇到一群有趣可爱的昆虫，同他们一起在花园中发生的一个关于友情和勇气的故事。奇幻冒险动画电影《虫林大作战》将于4月13日正式登陆大银幕，巧借春光，为观众们带来一场轻松奇妙的“虫林”冒险之旅。

由法国经典动画电影《小王子》制作团队全新打造，入围第91届奥斯卡最佳动画大名单的奇幻冒险动画电影《虫林大作战》，今日发布“玫瑰人生”版预告，伴着经典的优雅旋律，蟋蟀阿波罗和蜜蜂女王玛格丽特经历了一场夜幕中的“虫林”探险之旅。该片将于4月13日正式登陆大银幕，巧借春光，为观众们带来一场轻松奇妙的“虫林”冒险之旅。