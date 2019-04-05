《雷霆沙赞！》上映的第一天，我们先来了解一下有关沙赞的背景知识，配合上这份科普指南或许能带给你更佳的观影体验。

中文版定档预告

时光网特稿











《惊奇队长的奇妙冒险》





所以也不怪国内观众会将沙赞看做成一个十八线英雄，如果不说这是DC家的，可能很多人真的都不知道他是属于哪个阵营。





那么，在《雷霆沙赞！》上映的第一天，我们就先来了解一下有关沙赞的背景知识，配合上这份科普指南或许能带给你更佳的观影体验。





1、漫画灵感来源于超人





《沙赞》漫画第一期出版于1940年，当时正值DC漫画的前身——国家漫画出版公司创作的超人漫画为美国开创了漫画的黄金时代，各家漫画工作室都想分一杯超级英雄题材的羹，福西特漫画公司也不例外，于是沙赞的角色在编剧比尔·帕克和画家C·C·贝克的笔下应运而生。











这个角色拥有超人的所有力量，但又和超人有一些不同之处。首先，沙赞的起源比起超人更魔幻、更具有神话感，其次也是最重要的，他的真实身份是个孩子。沙赞的漫画新推出后，销售量一度比连载了两年的超人都要火，成为很长一段时间内漫画读者最喜欢的英雄角色，甚至最早拍出了真人电影，也就是前面提到过的那部，1941年由汤姆·泰勒主演的《惊奇队长的奇妙冒险》。





不过，沙赞漫画的成功也为福西特漫画带来了一些麻烦——国家漫画把福西特漫画给告了，说他们抄袭超人的形象和设定。当然事实也确实如此，所以最终福西特漫画败诉赔款。到了70年代，干脆连沙赞的版权都卖给了已经更名为DC漫画的国家漫画公司，沙赞从此光明正大的与超人肩并肩成为了一家人。











2、曾用名：神奇队长





在早期的漫画中，沙赞还不叫沙赞（Shazam），而是叫神奇队长（Captain Marvel）。是的你没看错，刚刚在漫威电影宇宙登场的惊奇队长与其同名，两个队长的电影都在今年上映，真巧。











惊奇队长的漫画角色于60年代才被创作出来，从诞生时间来讲，谁都不得不承认早了20多年的神奇队长才是真·队长。但由于漫威漫画在刚一创造出惊奇队长之后，就抢先注册了“Captain Marvel”的商标名，导致DC无法再继续使用这个名字作为标题名，所以不得不将漫画标题改为了Shazam!。等到新52之后，神奇队长的名号也正式改为了沙赞。





从这件事上来说，漫威脸皮真的厚。





3、真实身份——比利·巴特森











大家都已经知道，虽然变身之后的沙赞是以成年人形象出现，但他的真实人格还是15岁的小男孩比利·巴特森。这个设定是沙赞漫画成功的最主要原因，不仅仅是因为有趣，而是因为它满足了孩子们的幻想。试问一下，谁小时候没有渴望过自己念一句咒语就能拥有超能力嘞？





而且，漫画中还将比利打造成了一个性格叛逆但心地善良的孩子（我调皮不听话但我知道我是好孩子）；从小父母双亡，流连于多个寄养家庭之中（我平时弱小无助可怜，变完身就是你爸爸）。这样的角色怎么能不火？





4、神力源头——巫师沙赞









巫师沙赞是永恒之石的七位法师之一，其中六位都被黑亚当所杀，只剩他孤苦伶仃一人。沙赞的目标是为了在人间找寻一位至善至美毫无缺点的人类将神力赋予给对方，但他一直没有找到合适的人选。随着自己的法力越来越弱，考虑到黑亚当还在继续作恶，他只能在进行了一番考察之后，将神力赐给了心地善良的比利。





这份神力与沙赞的名字“Shazam”有所对应。











S代表所罗门的智慧，其中包括丰富的知识储备、敏锐的理解力和洞察力等，会在比利需要的时候为其提供正确的建议与决策；





H代表赫拉克勒斯的力量，赫拉克勒斯是古希腊神话中的大力神，宙斯之子，神勇无比，力大无穷。这项超能力在《雷霆沙赞！》中预告片中已经有所体现；





A代表阿特拉斯的耐力，阿特拉斯是古希腊神话中的擎天神，被宙斯惩罚永世用双肩扛着苍天；





Z代表宙斯的神力，古希腊神话的众神之王自然不用多说，在漫画的设定中，宙斯的神力雷霆之怒是沙赞身上的最主要技能之一，通过他胸前的闪电标识大家也能看出来；





A代表阿喀琉斯的勇气，阿喀琉斯在古希腊神话中与大力神赫拉克勒斯齐名，是一名半神英雄，神勇无比，毕生的梦想就是战死沙场；





M代表墨丘利的速度，墨丘利是众神的使者，同时也是掌管旅游、交通、体育之神，在罗马神话中被称为墨丘利，在古希腊神话中被称为赫尔墨斯。既然是使者，那最大的特点就是步伐敏捷、精力充沛（肯定不是普通人的敏捷、充沛程度）。





5、反派希瓦纳博士和黑亚当











搞科研搞到走火入魔的科学家反派在超级英雄题材里面屡见不鲜，并且头发越少好像科研能力越强，比如希瓦纳博士。漫画中的希瓦纳博士钻研魔法是为了拯救家人，而电影中明显没了这个“苦衷”。















黑亚当原本是被巫师沙赞选中的正义协会人选，但后来因为受强大的神力影响，人设黑化，开始除杀其他巫师。在被巫师沙赞封印了千年之后，黑亚当被希瓦纳博士放了出来，开始继续作恶。





6、沙赞会不会加入正义联盟？





从电影里随处可见的DC彩蛋中，大家不难看出《雷霆沙赞！》的故事线明显与正义联盟都处于同一个宇宙， 但沙赞会不会加入正义联盟、如果会的话什么时候能加入就要看DC的高层之后整不整幺蛾子了。









