影片能够上映，已经实属不易。



















而娄烨依然选择由内到外，从个体的情感表现和人物命运下笔，每当角色的情感涌动时，这些内心不经意间流露出的挣扎和疲惫便已构成了他的电影中核心的组成部分，感性的成分替代了理性的说教，为我们展示出电影所独有的魅力——感受电影远比理解电影更加重要。





娄烨









本文有剧透，虽然完全不影响欣赏影片，但请谨慎阅读











时代成风









对娄烨稍加了解的朋友都知道，他与贾樟柯、王小帅、张元等人都被冠上“第六代”导演的称呼。这代导演几乎没有经历过文革，80年代进入电影学院学习电影，90年代投入电影创作。





他们开始创作的时期，正经历着中国剧烈变革的时代。在经历过80年代的政治变革后，中国进入了飞速的资本扩张时期，全民几乎一夜之间走在了消费主义的大道上，经济诉求几乎成为所有人的头等大事，一直延续到今天。





所以要看懂《风雨云》的深意，必须得了解到这个时代风貌的变化。





万丈高楼平地起的背后呢？





《风雨云》里的故事，正是在这个大背景之下发生的。整个故事的时间线，其实就是从1989年的一场舞会里开始。









然而娄烨选择以非线性叙事的结构打乱了影片的时间线。















在整部影片里，影片来来回回闪现的时间点多达十一个，这些精心拼贴起来的时间点，配合流畅的手持摄影，剪影般勾勒出三十年来围绕三位主角的命运纠葛。在视觉和时间的表达上，达到一种迷乱甚至混乱的感觉，与影片的人物命运、情感关系相辅相成。





而在具体处理这些琐碎的时间线时，除了按照人物的叙述逻辑自然的进行闪前闪回外，影片里也利用巧妙的光线控制和镜头运动自然的进行无技巧转场，视觉上更加自然，情绪上更加连贯。













欲望成雨





“跟我去广州，带你赚大钱。”





这是唐亦杰在与林慧激情云雨时留在她耳边的话，物欲的渴望通过肉体释放。





正如前文所讲，时代的剧烈变革带给人更加强烈的精神冲击。当旧情人姜紫成选择去更加遥远的台湾追名逐利，在物欲横流的时代风潮下，林慧选择了南下，在接受了唐亦杰的求爱后随他来到中国资本发展的最前沿——广东，并与唐亦杰完婚。





唐亦杰





而唐亦杰呢，长相平庸气质并不出众的他，在女性面前形成天然的自卑心理，这种自卑让他在拍结婚照时踮起脚尖，这种自卑让他明知林慧怀着姜紫成骨肉时选择接盘，同时这种自卑也让他随后对林慧暴力相向。





但姜紫成以资本家的身份回到广东后，三个人的关系发生变化。唐亦杰凭借着这层关系，默许了妻子与姜紫成的旧情复燃，换来了在官场上的扶摇直上，在资本与权力苟合之下，中国最前沿最开放的土地上野蛮生长出一朵奇葩。





三个人的关系就这么建立起来了。于是，影片以这座广东小城为舞台，实际上形成了另类的“朱尔与吉姆”的关系——特定历史环境下的利益集团。





只不过他们追求的并不是“新浪潮”的自由精神，相反是以一种夹杂着目的性和欺骗性的互相利用关系，虚情假意的互相拥抱，这也决定了他们最终的命运。









命运成云





时代和欲望决定了人的行为，人的行为则决定了命运，在命运的捉弄下角色作出的挣扎反应，是娄烨镜头里始终关注的焦点。





事实上，娄烨的作者美学中，是最擅长捕捉这一部分的。流畅的运动摄影完整又精确的捕捉角色的身体反应。观众的视角总能跟随着娄烨幽灵般的摄影机神出鬼没，摄影机的这种自觉给予了观众们充分观察角色，体悟细节的机会。





身体的反应忠实纪录着人物的情感变化，传递着娄烨的影像想要表达的核心内容。









三人挤在轿车后座里，三人同抽一支烟，三人在毁尸灭迹后的含泪拥抱，内心的抗拒和身体的自觉矛盾的在娄烨的镜头下展现出诡异的宿命感，彼此间复杂的关系也决定了他们各自的结局。









在叙事层面他的介入让整个事件水落石出，而在情感方面，他介入的不止是案情，也介入到了与林慧、林慧女儿的情欲关系中，自己的命运也受到根本的影响。





而影片的叙事的技巧上也依赖于高速的剪辑，人物情感和故事的信息点不断的涌入，以一种加速的状态从形式和内容上将人物的命运带入万劫不复。









在影片结尾，所有的事件尘埃落定，三位主要的人物的命运无法避免的走向毁灭，王杰的《一场游戏一场梦》的歌声适时响起，再次完美呼应了影片的主题——大时代下个体的盲目和混乱。





正如娄烨所言：“每个人都是无辜的。”是的，每个人都无法决定自己的命运，时代的特征赋予他们特定的欲望，与时代自身的特征一道作用在个体上时，他们无法置身事外，而只能成为时代的缩影，这也是娄烨在影片中投射的哲学观点。





所谓“风中有朵雨做的云”，即是时代浪潮中，欲望驱使下个体的命运吧。













也因为这种责难的存在，目前我们所能看到的影片，并不是最完整最完美的版本。明显的删改痕迹造成了一些信息叙述的不流畅，但正如娄烨导演在首映后所言，他想表达的观点已经在影片中呈现得非常清晰。





影片能够上映，已经实属不易。