迪士尼与刚收购的20世纪福斯合体亮相CinemaCon电影产业大会，尽管没有明星出席，“米奇帝国”带来无数重磅片段与业界分享，并许诺未来几年有更多《死侍》电影，《新变种人》也未放弃院线上映。









星期三，在凯撒宫角斗场的迪士尼展示会上，开场便是一段囊括其旗下最宝贵资源的宣传短片，包括漫威、卢卡斯影业、皮克斯、迪士尼影业、福斯影业以及福斯探照灯。









迪士尼与福斯高管联合亮相CinemaCon “我之前也曾看过一些宣传短片，但这支真的让我震惊。我到现在还在消化中，”华特·迪士尼电影工作室主席阿兰·霍恩在短片放映后说道。“我们可不止能把这些东西拼在一起，现在迪士尼和福斯将携手成为那颗北极星”。





霍恩在被问到收购福斯的问题后继续道。曾有传言说迪士尼因《死侍》R的评级将雪藏此系列，为了粉碎谣言，主席只是说：“在未来几年，你会看到更多《死侍》电影的。”霍恩还提到并庆祝了福斯探照灯25周年纪念，还有这家工作室收获的139项奥斯卡提名和39次获奖，其中包括四次最佳影片奖的壮举。









这意味着迪士尼确有让《X战警：新变种人》在影院上映的计划，而不是像传闻中那样将此衍生品放在他们即将上线的流媒体中播出。迪士尼还是没有放出《星球大战9》和《冰雪奇缘2》的新片段，但他们播放了一段全新的《复仇者联盟4：终局之战》戏份。





这场戏似乎是紧接在剩余复仇者于复联总部见到惊奇队长后的。惊奇队长准备离开，黑寡妇问她要去哪儿，她回答：“去杀灭霸。”其他成员都觉得她一人应战不是个好主意，所以他们决定一起行动，美国队长说道：“我们走，去干掉那个混蛋。”





《复联4》发新片段 星云觉得她知道灭霸藏在哪儿，火箭则制定了一个穿越星际、找到灭霸星球的计划。这场戏同样出现在了之前的预告片中，那时雷神说：“我喜欢这位，”指的是惊奇队长。接下来场景一转，我们看到火箭驾驶着米兰诺号与惊奇队长、美国队长、黑寡妇、战争机器、绿巨人、雷神和星云仪器穿越星际。火箭问谁从没到太空来过，然后美国队长、黑寡妇和战争机器都举起了手，雷神还嘲笑了他们。火箭接着说：“你们最好不要吐在我的飞船上。”





下一个登场的是《X战警：黑凤凰》，迪士尼播放了与上周末在加州阿纳海姆的WonderCon漫展上相同的片段。这支预告中，X战警小队去到太空营救一群宇航员，随后事情出了差错，琴·格蕾（苏菲·特纳饰）偏离了计划并控制不住自己的能力了。杰西卡·查斯坦饰演的外星反派出场，在琴、X教授（詹姆斯·麦卡沃伊饰）与其他X战警之间制造了一道鸿沟，从而使昔日好友反目成仇。预告结尾，万磁王（迈克尔·法斯宾德饰）威胁着琴，而后者也向他证明了自己的真实实力。





《X战警：新变种人》没有放弃院线上映的希望 迪士尼还播放了福斯的另一部电影，由戴夫·巴蒂斯塔和库梅尔·南贾尼主演的哥俩好喜剧《优步危机》的预告。巴蒂斯塔饰演一个危险的警探，他被迫与一个绝望的优步司机合作，后者由南贾尼饰演。





最后，作为预告片展示的收尾，由詹姆斯·曼高德指导的《福特VS法拉利》爆出首支预告，曾获得奥斯卡奖的马特·达蒙和克里斯蒂安·贝尔将联袂主演。故事围绕卡罗尔·谢尔比（达蒙饰）与他的司机肯·迈尔斯（贝尔饰）展开。1966年，谢尔比受亨利·福特二世和李·艾柯卡的指导，试图白手起家，创建一家汽车企业，以在法国的勒芒24小时耐力赛中打败当时如日中天的法拉利车队。





接着，迪士尼展示了接下来将要上映的电影计划：改编自迪士尼经典动画的真人版《阿拉丁》《狮子王》和《沉睡魔咒》。第一个是之前未曾泄出的《阿拉丁》新片段，本片由盖·里奇指导。开场便是贾方（马尔万·肯扎里饰）的话外音，他告诉阿拉丁（梅纳·马苏德饰）如何去一个神秘的山洞拿回那盏特殊的神灯。阿拉丁与他的宠物猴阿布一起取回了神灯，他擦了擦神灯，威尔·史密斯饰演的精灵便冒了出来。









真人版《狮子王》将于今年7月上映，由乔恩·费儒导演。所有动物都将以逼真的3D动画技术制作，配音阵容也是全明星级别，包括唐纳德·格洛沃、赛斯·罗根、切瓦特·埃加福特、约翰·奥利弗以及回归老角色的詹姆斯·厄尔·琼斯。电影产业大会的观众们看到了电影中的一个片段——年轻的辛巴叫醒它的父亲，父子俩一同眺望荣耀大地。木法沙（琼斯饰）向自己的儿子解释“生生不息”的意思时，碰到了当地的“新闻播报员”犀鸟沙祖，该角色由约翰·奥利弗配音显得非常适合。









最后，皮克斯为角斗场的观众们奉上《玩具总动员4》的首个长达17分钟的短片，本片将于6月21日上映。这部电影开场便是一段闪回，将大家带回到了9年前的一个场景，那似乎介于《玩具总动员2》与《玩具总动员3》之间。安迪那时仍是个小男孩，在一次聚会后，他带着自己的玩具一起回来了。





胡迪（汤姆·汉克斯 配音）意识到其中一个玩具掉在了外面并有可能找不回来后，他尝试冒险将其救回。但当他快到家时，胡迪看到安迪的妈妈要将自己的挚爱牧羊女（安妮·波茨 配音）送给邻居。于是胡迪再次踏上了营救之旅，但牧羊女却劝说他跟自己一起走，离开安迪这个即将长大并不再需要玩具的男孩。胡迪不情愿地留下了，他感到自己对安迪的责任远超过自己的幸福。





《玩具总动员4》 在开篇一段安迪与胡迪这么多年来的玩耍画面后，我们回到了现在，发现安迪的玩具现在属于他的妹妹邦妮了，而邦妮也将两堆玩具混在了一起。胡迪不能再掌管其它玩具了，他感到失落，决定在邦妮第一天上幼儿园时陪伴她，让她不那么害怕。在学校，邦妮在上美术劳技课时用叉勺、毛绒绒的烟斗通条和鼓鼓的眼睛做出了一个新玩具。





回家后，胡迪向大家介绍了Forky（托尼·海尔配音），但它们似乎都不欢迎这个新玩具的到来。Forky也很疑惑，它坚信自己是个器具而不是玩具，于是便把自己扔进了垃圾桶。在短片结尾，这家人要进行公路旅行。邦妮决定带上玩具们，这让它们激动不已，而胡迪也将和它的朋友们进行又一次冒险。