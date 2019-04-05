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第55届百想艺术大赏公布提名名单。电影部门中，《毒战》
以五个奖项的七个提名占据最多提名。《燃烧》
则以最多六个奖项的提名领跑，《极限职业》
和《白小姐》
分获五项提名，《特工》
获得最佳作品、最佳导演、最佳编剧和最佳男主角四个重要奖项提名。
电视部门最佳作品的争夺中，仅有一部《赤月青日》来自公共台，其余四部作品均出自有线台。演员奖项提名名单中，以李秉宪和金泰璃为代表，有大量电影咖演员涌现。
百想艺术大赏素有“韩国金球奖”之称，同时颁发电影和电视类奖项。电影部门以2018年4月1日到2019年4月4日上映的影片作为评奖对象。第55届颁奖礼将于5月1日举行。申东烨、裴秀智和朴宝剑将继去年颁奖礼后再聚首担纲司仪。
电影部门提名名单：
最佳作品：
《白小姐》
《燃烧》
《娑婆诃》
《暗数杀人》
最佳导演：
尹钟彬《特工》
姜炯哲《摇摆狂潮》
李沧东《燃烧》
李海英《毒战》
张宰贤《娑婆诃》
最佳剧本：
《特工》
《极限职业》
《证人》
《白小姐》
《暗数杀人》
最佳男主角：
柳承龙《极限职业》
刘亚仁《燃烧》
李星民《特工》
郑雨盛《证人》
朱智勋《暗数杀人》
最佳女主角：
高雅星《抗拒》
金香奇《证人》
金惠秀《国家破产之日》
金喜爱《她的故事》
韩智敏《白小姐》
最佳男配角：
金柱赫《毒战》
朴海俊《毒战》
史蒂文·元《燃烧.
赵宇镇《麻药王》
陈善奎《极限职业》
最佳女配角：
权素贤《白小姐》
廉惠兰《证人》
李荷妮《极限职业》
赵敏秀《魔女》
陈瑞妍《毒战》
最佳新人男演员：
孔明《极限职业》
金民浩《摇摆狂潮》
金英光《你的婚礼》
南柱赫《安市城》
孙锡久《逃组》
最佳新人女演员：
金多美《魔女》
金汝彬《负罪少女》
全钟瑞《燃烧》
李在仁《娑婆诃》
李柱英《毒战》
最佳新人导演：
金义石《负罪少女》
申东锡《幸存的孩子》
李锡根《你的婚礼》
李钟言《生日》
李智媛《白小姐》
最佳艺术奖：
《摇摆狂潮》配乐
《毒战》美术
《毒战》剪辑
《与神同行》特效
《燃烧》摄影
电视剧部门部分提名名单：
最佳作品：
《我的大叔》tvN
《阳光先生》tvN
《耀眼》JTBC
《天空之城》JTBC
《赤月青日》MBC
最佳导演：
金锡允《谣言》
金元锡《我的大叔》
安吉镐《阿尔罕布拉宫的回忆》
李应福《阳光先生》
赵贤卓《天空之城》
最佳男主角：
金南佶《热血司祭》
吕珍九《双面君王》
李秉宪《阳光先生》
李善均《我的大叔》
玄彬《阿尔罕布拉宫的回忆》
最佳女主角：
廉晶雅《天空之城》
金瑞亨《天空之城》
金泰璃《阳关先生》
金惠子《耀眼》
李知恩《我的大叔》