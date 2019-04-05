









电视部门最佳作品的争夺中，仅有一部《赤月青日》来自公共台，其余四部作品均出自有线台。演员奖项提名名单中，以李秉宪和金泰璃为代表，有大量电影咖演员涌现。





百想艺术大赏素有“韩国金球奖”之称，同时颁发电影和电视类奖项。电影部门以2018年4月1日到2019年4月4日上映的影片作为评奖对象。第55届颁奖礼将于5月1日举行。申东烨、裴秀智和朴宝剑将继去年颁奖礼后再聚首担纲司仪。





电影部门提名名单：











最佳作品：

《白小姐》

《燃烧》

《娑婆诃》

《暗数杀人》





最佳导演：

尹钟彬《特工》

姜炯哲《摇摆狂潮》

李沧东《燃烧》

李海英《毒战》

张宰贤《娑婆诃》





最佳剧本：

《特工》

《极限职业》

《证人》

《白小姐》

《暗数杀人》











最佳男主角：

柳承龙《极限职业》

刘亚仁《燃烧》

李星民《特工》

郑雨盛《证人》

朱智勋《暗数杀人》











最佳女主角：

高雅星《抗拒》

金香奇《证人》

金惠秀《国家破产之日》

金喜爱《她的故事》

韩智敏《白小姐》











最佳男配角：

金柱赫《毒战》

朴海俊《毒战》

史蒂文·元《燃烧.

赵宇镇《麻药王》

陈善奎《极限职业》











最佳女配角：

权素贤《白小姐》

廉惠兰《证人》

李荷妮《极限职业》

赵敏秀《魔女》

陈瑞妍《毒战》





最佳新人男演员：

孔明《极限职业》

金民浩《摇摆狂潮》

金英光《你的婚礼》

南柱赫《安市城》

孙锡久《逃组》





最佳新人女演员：

金多美《魔女》

金汝彬《负罪少女》

全钟瑞《燃烧》

李在仁《娑婆诃》

李柱英《毒战》





最佳新人导演：

金义石《负罪少女》

申东锡《幸存的孩子》

李锡根《你的婚礼》

李钟言《生日》

李智媛《白小姐》





最佳艺术奖：

《摇摆狂潮》配乐

《毒战》美术

《毒战》剪辑

《与神同行》特效

《燃烧》摄影





电视剧部门部分提名名单：











最佳作品：

《我的大叔》tvN

《阳光先生》tvN

《耀眼》JTBC

《天空之城》JTBC

《赤月青日》MBC





最佳导演：

金锡允《谣言》

金元锡《我的大叔》

安吉镐《阿尔罕布拉宫的回忆》

李应福《阳光先生》

赵贤卓《天空之城》





最佳男主角：

金南佶《热血司祭》

吕珍九《双面君王》

李秉宪《阳光先生》

李善均《我的大叔》

玄彬《阿尔罕布拉宫的回忆》





最佳女主角：

廉晶雅《天空之城》

金瑞亨《天空之城》

金泰璃《阳关先生》

金惠子《耀眼》

李知恩《我的大叔》



