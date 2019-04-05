主创兼主演比尔·哈德尔、与在剧中饰演表演老师的资深喜剧演员亨利·温克勒、以及饰演暖心的帮派份子汉克的安东尼·凯瑞根，三人点出第二季“更荒诞好笑、也更黑暗。”

《巴里》第二季海报





第二季从巴里的心境转折出发，更黑暗也更荒诞可笑





据三人透露，第二季除了更深入探讨每个角色，也会有新角色、到新的地点，剧情方面则是朝黑暗与搞笑的两个极端继续发展。 “前几天刚混音，混音师们都在笑，所以应该是好现象，”哈德尔笑说，“或者他们笑只是因为我们是他们的老板。”





比尔·哈德尔在《巴里》第二季中 第一季中看到巴里不断纠结徘徊在继续杀手生涯、或是彻底抽身之间。最后一集中，巴里不晓得到底对女警探摩斯（宝拉·纽萨姆饰演）下了什么毒手，是他第一次为了维护自我利益而出手，因此巴里终于说出“我要收山了。”





哈德尔说，第二季继续探讨这个心境转折，“这部剧是一场拔河，他不想再暗杀人但时势又逼迫他非得接案子。第二季还是走这个大方向，不过转折希望会让观众大吃一惊。”第二季中巴里也越来越受他的杀手职业影响，尤其心理层面更是被死者的家属紧密牵引，他开始体现到他的工作造成的情绪影响。





哈德尔说，整部剧的风格、以及从冷血杀人机器到有感觉的人类的转折，是在写第一季第二集时突然有的灵感。第二集中，巴里和演员班同学们在一个酒吧替巴里第一集暗杀掉的同学举半追思会，大家计画用演戏向他致敬，结果他的爸爸现身。





“我记得在编剧室里，大家灵机一动说让爸爸现身如何，让巴里感受到他的杀手任务是有其他的后续效应的，因为那个人的爸爸的人生等于全毁，”哈德尔说，“这个想法打开了整部剧的故事重点，让我们能深入探讨。《巴里》最表浅的故事主轴大家都知道，但我们不想只是落于俗套，而是想要让故事更有情绪与深度。 ”





《巴里》另一个更深层的议题，是探讨人是否能真正改变，还是仅是随着时间与经历能更有效的控管缺点。 “巴里一直在想，'难道我真的命中注定要当杀手吗？可是我想当演员，'哈德尔说，可是巴里的演技又糟透了。“巴里对此的自觉逐渐增加，（第二集开始思考）'还是我就是命中注定要当个杀手只是没自觉？ ’”





大受欢迎的配角们在第二季中将有更深入的发展













即使有着如此丰厚的喜剧背景，温克勒仍旧参与《巴里》的试镜。哈尔德说，当时看到温克勒与其他演员一起试镜，大家都很讶异。而资深如温克勒当然第一次就上手，但是哈德尔还是要他试另一个演绎方式，想看喜剧底子厚的温克勒演出狡诈惹人厌的样子。





温克勒则说，不论在业界到什么层级，“你如果想要这份工作，你必须展现执行能力。我的工作（范畴之一）就是试镜，我当时很紧张，比起我刚入行时，试镜到现在并没有比较轻松。我还是会紧张流汗，很不自在。”





在剧中饰演口无遮拦又极度没礼貌的表演教练，温克勒戏外也有教演戏的经验。他曾教过四堂表演课，“Cousineau这个角色结合了我的教课经验、一些我有过的表演老师、还有我听过的表演老师。绿色的西装外套戏服则是和我去试镜时穿的同一件，也是从比佛利一个表演老师那里偷学来的。”





至于就他的观点，第二季有什么样的突破：“如果第一季很黑暗，第二季我得打电筒才行。”









相信有看剧的观众都公认，汉克虽然有一点愚昧，可是他的出发点总是好的。 凯瑞根说：“大家都会有‘不知道自己到底在干嘛’的时刻，但是即使如此仍旧往前迈进，做出最愚昧、最真实的自己，这就是汉克的个性。”





汉克“心地善良的帮派份子”的反差，让凯瑞根有机会伸展喜剧的表演肌肉： “《巴里》是一部故事写作非常杰出的电视剧，其中打造的汉克一角可以逗趣可以吓人又可以很贴心，能够一次演绎这么多面向是演员的梦想。”





而吸引凯瑞根接这个角色正是喜剧逗趣这一面，“有机会和这群喜剧天才们同剧飙戏，还有剧本写得很精彩，黑暗吓人的一面刚好是画龙点睛。所以吸引我的是喜剧面，能够演喜剧对我很新鲜。”





凯瑞根也透露第二季汉克肩膀上有更多责任，“他试着要当起领头的大将，但他本性又很随和想要讨好大家，也天生会想要照顾到大家的情绪，所以还蛮困难的。”





哈德尔主创又主演，第二季更拿起导演筒





《巴里》第二季正式中字预告 据悉，哈德尔执导第二季的其中两集，凯瑞根说，“比尔（哈德尔）是带着很清楚的计画来到片场，大家普遍觉得导演就应该是这样，但实际上很多时候并非如此。比尔很清楚要什么，但同时又给很多空间让演员发挥。我觉得他在两者之间很有技巧地取得平衡。”





哈德尔则说：“第二季中，主演们全是他们的角色也更游刃有余，不必给他们太多指导。”至于自导自演的经验如何，他说：“我很爱导戏，但是自导自演很难，我一直在想'我还有没有其他的表情啊！'”





哈尔德被问到觉得巴里有没有机会在好莱坞闯荡出名，他直接了当的说“不可能！”





加码小趣事：





1.《巴里》每一集的标题也富含黑色幽默，哈尔德透露各集标题很常是最后一秒钟才想出来的，“都等到大家收拾好要收工了，有人悠悠的提起要替这一集取名字，大家才会边把外衣穿上边想。”





2. 温克勒饰演的表演教练Gene Cousineau，其姓氏Cousineau是取自接生哈尔德孩子的产科医师。





《巴里》第二季将于2019年3月31日推出，第一季里（幸存的）主演全数回归。同时，《巴里》第二季即将在中国登录腾讯视频和鼎级剧场。鼎级剧场用户可通过百视通IPTV、云视听极光互联网电视、都市剧场数字付费频道、BesTV互动和SiTV文广点播专区，以及中国移动咪咕视频进行订购。中国移动用户也可以登陆鼎级剧场官网 www.djtheater.cn 订购并下载移动端APP观看。HBO出品，美剧精品。网络独家播出，仅在腾讯视频。



