制品人说，调侃政治人物或领袖不一定是所有国家都可以做到的，所以《副总统》的这个特色是让国际观众感到新鲜有趣的原因之一。









朱莉娅·路易斯-德利法斯当天从奥地利透过视频连线现身，因为通讯技术造成的两秒钟延误，闹出不少笑话，让爱开玩笑的曼德尔笑说：“过去三年我和朱莉娅就是这样沟通的。”





朱莉娅·路易斯-德利法斯





朱莉娅·路易斯-德利法斯表示，瑟琳纳在最新一季“将是他最真实的一面，”更说自我成长改变应该不是瑟琳纳的长处，“我只能说，我很满意第七季的结局。”





曼德尔接着说：“对，我认为是对美国最正确的结局。“ 他也透露，有别以往的每季10集，第七季将缩短只有七集，“这也不是很重大的决定。我们完成第六季之后开始讨论该怎么结尾，然后剧情发展到这个结尾要花多久时间。”曼德尔说，要花多久结尾HBO给他们很大的决策空间，“最后我们取得剧情发展的共识。 “





两人对剧情与角色发展守口如瓶，Mandel吊观众胃口的说：“我只能说，（这七集）非常疯狂与紧凑饱满，塞满了超过10集的内容。”





2017年，朱莉娅·路易斯-德利法斯在拿下艾美奖视后的隔天收到罹患乳腺癌的诊断，约一周后在推特上发文自己的诊断结果，引起各界关心这位受爱戴的艾美奖视后。电视评论协会上，开玩笑说是朱莉娅的癌症是他给的曼德尔说，朱莉娅的癌症让制作团队有机会打造一个更符合当下政治生态的剧情内容。





在电视评论协会冬季大会之前，时光网也有机会与David Mandel讨论最新一季，他也分享了得知路易斯-德利法斯罹癌后的心境、以及剧组筹备第七季的过程。





《副总统》的制片人、导演大卫·曼德尔 曼德尔回忆，《副总统》在2017年9月份的一个周日拿下第六座艾美奖，剧组们高兴地出席多场庆功派对。隔天周一，狂欢一晚后的大家步履蹒跚踏进办公室，其实也没什么事做，最多就有人提议要买杯子蛋糕庆祝。下午四点左右，手机响了，Mandel得知朱莉娅罹患乳癌。 “当时《副总统》是否将停播还不确定，但庞大的剧组都不是很在意，大家都只希望朱莉娅病情好转。”





朱莉娅在进行化疗的期间仍旧参与第七季的剧本朗读，每三个礼拜一次除了让朱莉娅参与制作进度，也顺便看一下朱莉娅的状况，“他身形逐渐消瘦，我们怕传染细菌也不能抱他。整个过程都是调适阶段。”





2018年1月份左右朱莉娅抗癌成功，虽然第七季前期筹划已如火如荼展开，“开拍第一天在片场看到朱莉娅，我想每个人都感到踏实感，感觉会一切顺利的。‘“





“我根本无法想像他的抗癌经历，”曼德尔说，“从旁观者的角度看他经历化疗的摧残，是很令人心痛的。就我们的交情方面，我从每天跟他讲六次电话减少到零。这感觉很奇怪，”而这更凸显了朱莉娅缺席的空虚感。 “所以我就想着要把（第七季）准备好，就等到朱莉娅准备好回归，我想尽己所能要把（第七季）做到最好。”





朱莉娅的乳癌诊断让他停下脚步，开始思考《副总统》这部电视剧最核心的故事与价值，“（前几季是）讽刺的黑色幽默调侃政治人物私底下的真实面貌，但这些似乎都不存在了。这部电视剧着称自豪的元素，包含愚昧卖傻、说人是'智障'等大胆愚昧，现在都没有了，因为（现实生活）犯这些事的人不必在因此受罚。”





美剧《副总统》剧照





美国政治环境发生大改变，编剧们也跟着改变，着手规划第七季时聚焦在大方向，包含全球的政治动向、社群媒体的影响、对新闻业的不信任等，而非追着特定政治人物的疯狂言论与举止借题发挥。 “这些都是我花很多心力思考的部分，也因此修改了很多部分，早在朱莉娅罹癌之前。”





“这也是为什么我们要结束。”曼德尔说，“这是一个很自然的结局。不是因为特朗普在白宫所以我们要结束，但这部剧已经太难制作了。瑟琳纳一直以来都有一点点种族歧视，但仅是恰好让人觉得可笑的程度。但在目前社会情况下，这还会好笑吗？”





而曼德尔发现的全球走向，包含对科学研究的仇视等。如预告片里有的疫苗笑话，（注：美国虽被誉为科技大国，近几年国内却吹起一股抵制打疫苗的风潮，即使许多研究与医师学者都出面反驳所谓“疫苗引起自闭症“的错误讯息，仍旧有可观的人口深信不移进而不让小朋友施打疫苗。这都造成不少令人难以置信的问题，例如最近美国国内就传出许多麻疹病例。）曼德尔说这是早在一年前就写好的笑话，恰好与上映期间发生的社会议题互相呼应。





”不见得是把典藏的所有笑话都拿出来讲，但我们确实祭出了许多笑点，就要确保不会到时候有'我们当出应该开什么玩笑的！'的扼腕，“曼德尔说， ”我想我们成功达标。“





美剧《副总统》剧照





《副总统》的成功是跨国界的，即使不熟知美国政府系统与政治生态的外国观众，也不会觉得与该剧有多大的文化隔阂。 Mandel说，调侃政治人物或领袖不一定是所有国家都可以做到的，所以《副总统》的这个特色是让国际观众感到新鲜有趣的原因之一。 “我们一直以来试着戳那些很自满自豪的机构，这点对不论哪里的观众都是很有趣的。“





《副总统》最终第七季将于3月31日首映，众主演也将回归。



