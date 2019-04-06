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“不只轻松搞笑，正片让人惊讶不已”

超级英雄电影《雷霆沙赞！》独家影评

2019-04-06 16:39:32 来源：Mtime时光网

大家千万不要因为预告片的轻松搞笑小看这部电影，正片看完会让人大开眼界、惊讶不已，而且是非常好的惊讶。
      时光网讯 华纳影业最新超级英雄电影《雷霆沙赞！ 》，大家千万不要因为预告片的轻松搞笑小看这部电影，正片看完会让人大开眼界、惊讶不已，而且是非常好的惊讶。 

      《雷霆沙赞！ 》充满真诚的人性情感，家庭团结的故事主轴清晰，且叙事方法、画面呈现、演员的演绎都非常有层次，尤其电影吓人、悬疑起来也丝毫不手软，创新地呈现了DC漫画相较阴郁的故事风格，不只像预告片看起来的那么童稚搞笑，突破了很多人对这部电影的期待与既定印象，看完电影有一股扎实的满足感。

      由《安娜贝尔2：诞生》、《关灯以后》导演大卫·F·桑德伯格执导，扎克瑞·莱维饰演身穿大红色超级英雄装的沙赞，沙赞的真实身份、 14岁的比利•巴特森，则是由迪士尼童星出生的亚瑟·安其饰演，马克·斯特朗饰演邪恶透顶的反派希瓦纳博士，杰克·迪伦·格雷泽饰演比利／沙赞的“超级英雄启蒙导师”兼忠实的好友弗莱迪。其他同片的童星还有《我们这一天》的费兹·赫尔曼、《初来乍到》的陈琦烨(Ian Chen)、《安娜贝尔2：诞生》的格蕾丝·富尔顿、及《啦啦队长》的Jovan Armand。



剧透提醒

终极预告片

      《雷霆沙赞！ 》故事以反派希瓦纳博士的故事开场，紧接着是游走在寄养家庭的14岁男孩比利，为了寻找亲生妈妈连警察都敢捉弄，终于又被抓到放回社会安置系统，因而来到新的寄宿家庭。在这个有点奇怪、但非常温暖的寄宿家庭中，比利认识了年龄相仿的弗莱迪，以及同一个屋檐下的小朋友们。这时的比利因为多年寻找未果，几乎已经放弃与妈妈团圆的渴望。

      一日，比利看不惯总是欺负弗莱迪的校园恶霸，站出来替弗莱迪出气，但是一打二的比利还是逃跑为上策，逃开后意外来到“永恒之岩”（ Rock of Eternity）。永恒之岩仅存一名守护者巫师（杰曼·翰苏饰演），他多年寻觅接班人无果，因此要比利喊出“沙赞”的名字。

      喊出“沙赞”的比利，顿时变身成身穿鲜红色超级英雄装的成人，并拥有所罗门王的智慧、海格力斯的力气、泰坦神族阿特拉斯的耐力与宙斯操纵雷电的神威、阿基里斯的勇气、赫尔墨斯的速度，共六种超能力。刚刚获超能力的比利不知所措的跑回家求助弗莱迪，两人开始一连串搞笑的能力测试，两人也在过程中培养更深厚的友谊。



      但突如其来的超能力也让不经世事的比利迷失自我，与弗莱迪友谊降到冰点。与此同时，拥有七宗罪邪恶能力帮助的希瓦纳博士得知巫师找到了接班人，开始猎捕这位“天选之人”。比利在对抗邪恶反派的同时，也逐渐在超能力、家庭以及自我价值之间寻找平衡。

      作为一部超级英雄电影，《雷霆沙赞！ 》的故事虽然简单易懂，但有着很明确的比较与对比。首先，时间设定在年底圣诞佳节的《雷霆沙赞！ 》主题围绕家庭与团结，更在场景设计等细节呼应这个主题。举例而言，片中两个故事重点发生在盛大欢乐的嘉年华园游会。在美国，嘉年华园游会富有浓厚的家庭意味，不仅是一个阖家出游的游乐场，更是许多不被外界接受的人们寻找归属的地方，他们或者成为表演者，或是与嘉年华的员工们自组另类家庭。这两层寓意跟比利的背景及片中的成长故事完美契合。

       电影风格更不仅止于预告片铺陈的搞笑逗趣。虽然主角是大人身小孩心，但《雷霆沙赞！ 》的幽默逗趣来自孩子的童稚，很真诚不造作，丝毫不是特意耍笨搞笑的哗众取宠。此外，沙赞／比利与希瓦纳博士的正反派两条故事线就像照镜子一样，即使是类似的遭遇，心态不同仍旧可能发展出截然不同的未来。



      说到希瓦纳博士的故事线，可以清楚地体会到导演大卫·F·桑德伯格的恐怖片技巧，在《雷霆沙赞！ 》反派故事线发挥得淋漓尽致。电影以希瓦纳博士的故事背景开场，前10分钟就奠定了电影惊悚恐怖部分的基调，把儿童适宜电影的恐怖边界推到最极限，也让语调轻松的电影更有层次感。

      桑德伯格精确掌握出手搞笑或吓人的时间点，电影进行的步调也恰到好处，给足时间铺陈与发展重要的角色们，但也不过度冗长影响故事推进。

      《雷霆沙赞！ 》多位幕后工作人员也曾与桑德伯格合作过，比如摄影师马克西姆·亚历山大、剪辑师Michel Aller、原创音乐师本杰明·沃菲斯齐、美术与艺术指导Jennifer Spence、服装设计师Leah Butler、到选角导演Rich Delia等人，都是桑德伯格执导《安娜贝尔2：诞生》合作过的幕后人员。从镜头动作、配乐、场景设计等，都看得出大伙的合作默契。



      《雷霆沙赞！ 》剧本连配角都写得很有风格，桑德伯格也很有效率的把编剧打造的个人特色搬到银幕上，演员们更是演活了这些角色。堪称完美选角的演员阵容，选角导演真要加薪再鼓掌。

      马克·斯特朗曾在《王牌特工》中饰演温文儒雅的梅林，这回在《雷霆沙赞！ 》使劲耍坏，饰演的独眼希瓦纳博士邪恶恐怖到让人回家做恶梦。这个反派的背景故事稍嫌单一，但是斯特朗的演出、加上桑德伯格的惊悚铺陈，取长补短也不至于扣分。

      此外，编剧给每个小朋友鲜明的独特个性，小演员们的演绎生动可信又很可爱。外型十分出色的迪士尼童星亚瑟·安其，在片中不卖帅，演起情绪戏更有大将之风。杰克·迪伦·格雷泽饰演比利那位爱开玩笑又忠实的朋友弗莱迪，是串连起整部电影的重要角色，格雷泽的演出散发一股独特的幽默感，十分生动有趣。



      而主演沙赞的扎克瑞·莱维好似就是注定要出演这个角色，莱维演绎这位卡在大人身的14岁青少年，虽然莱维和安其的外型几乎没有相似处，但不论喜怒哀乐的表达上，饰演同一个人还是非常可信。而且莱维清楚表达了沙赞的超级能力带出比利更开朗自在的一面，这正是故事发展所需要的表演。

      超级英雄电影当然少不了特效。比起过去几部DCEU的电影，《雷霆沙赞！ 》画面明显明亮许多，第三幕打斗场面更没有看起来像电玩游戏的问题。片中七原罪的怪物化身，拍摄过程有实体也有虚拟特效制作，增加视觉效果的可信度。 《雷霆沙赞！ 》证明了，要忠实呈现DC漫画故事，不只是把画面弄黑弄脏就能虚应过去的，故事悬疑恐怖的铺陈才是正解。

      《雷霆沙赞！ 》的故事情绪与画面色彩饱满但丝毫不给人压力，给了观众一场绝佳感官享受。电影有黑暗衬托的光明与幽默，恐怖得恰到好处，让人更珍惜沙赞与他的“新家人”们真诚的纯真童稚，相信阖家观赏大人小孩都会喜欢。

作者：Stephanie Wu   编辑：en

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关键词： 雷霆沙赞！ DC StephanieWu
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