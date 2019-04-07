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《雷霆沙赞!》开画登顶北美周五票房

或刷新DC超英片首周末新低 但仍超预期口碑出色

2019-04-07 09:22:56 来源：Mtime时光网

《雷霆沙赞！》很可能将刷新DC宇宙电影的本土最低首周成绩，但作为一部制作成本仅有1亿美元的超英片，这个成绩已经超出了预期。


      时光网讯 《雷霆沙赞！》北美亮相首个周五报收2050万美元票房，预计首周累积票房将达到5100-5400万美元。虽然这个成绩还不错，但它很可能将刷新DC宇宙电影的本土最低首周成绩。此前《海王》的首周票房为6700万美元。然而作为一部制作成本仅有1亿美元的超英片，这个成绩已经超出了预期。

      《雷霆沙赞！》作为DC宇宙一步十分轻松的作品，在北美获得了不错的口碑。不但烂番茄新鲜度高达91%，CinemaScore的均分也达到了A。这个成绩优于《海王》，与《神奇女侠》相当。


《宠物坟场》首周五第二

      另一部新片《宠物坟场》以1000万美元票房登上周五票房榜第二位，该片根据史蒂芬·金同名小说改编，是一部R级恐怖片。影片预计周末累计票房将达到2300-2500万美元。这一成绩当然比不过目前正在热映的另一部R级恐怖片《我们》，该片的首周末成绩为7100万美元。新的周五，《我们》又入账400万美元，排在第四。

      上周冠军《小飞象》表现不温不火，次周五以493万美元票房落至第三位。累计北美票房达到629万。《惊奇队长》本周五再收347万美元票房位列第五，北美累计票房3.6亿美元。

北美周五（4.5日）票房top5

1.《雷霆沙赞！》 2050万美元  累计2382.5万美元
2.《宠物坟场》1000万美元  累计1000万美元
3.《小飞象》493.2万美元  累计629.8万美元
4.《我们》437万美元  累计1.4亿美元
5.《惊奇队长》347万美元  累计3.6亿美元

   编辑：ruo

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关键词： 雷霆沙赞 北美周五票房
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