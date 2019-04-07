时光网讯 吉姆·吉安洛普洛斯(Jim Gianopulos)是20世纪福斯的前主席，他于2017年3月接任了派拉蒙影业的相同职位，而其经营方式一直是低干涉的轻松派。品貌兼优又智慧，他可能就是你会称之为“地面上的阁楼”的那种人——任何人跟他接触都会感到很舒服，不管他们的社会经济地位或阶级高低。有时你很难准确描述一个企业文化是如何发展的，或是如何由上至下运行的。但在4月4日星期四早上的内华达，于拉斯维加斯举办的2019年CinemaCon上，派拉蒙的推介会或许能给你一些线索。
在一支有趣又谦逊的短片中，派拉蒙国内宣发主席凯尔·戴维斯正在凯撒宫大道上等待吉安洛普洛斯的到来，但后者的林肯司机却阴差阳错地将其带到了一条听起来像是“CinemaCon”的大道（一个《星际迷航》式“可汗干预”，这也顺势让客串的帕特里克·斯图尔特亮了相），这也是派拉蒙再一次展示自己的轻松与幽默——作品质量有时与公司有关，但这种真挚的展示很少有坏的效果。
”火箭人”蛋蛋现身
从商业角度讲，派拉蒙完全可以吹嘘自己在2018年的成功，包括像《寂静之地》
（全球票房3.4亿美元）、《大黄蜂》
（全球票房4.62亿美元）这样的影片，以及《碟中谍》系列的最新作（改作收获8亿美元票房，为系列最佳）。但这些都没被大肆吹擂，也没有故作姿态地占据推介会的大部分时间；取而代之的是一小撮出色的表演技巧和感恩的心，这很可能是吉安洛普洛斯的个人感受。这也许已经让派拉蒙在这届CinemaCon上占据了上风——或者至少是重塑了自己强大竞争者的身份。
首先登场的是《火箭人》
的惊鸿一瞥——尽管这比时光网上周在洛杉矶看到的画面要少（该片将于5月31日登陆北美院线）。这是一部《波西米亚狂想曲》
式的传记片，主角则是英国歌手埃尔顿·约翰，他在个人的职业生涯中卖出超过2.5亿张专辑。
本片由德克斯特·弗莱彻
指导，塔伦·埃格顿
主演。在介绍本片的加长版预告时，弗莱彻提到了标题同名曲的演出以及“Saturday Night’s Alright For Fightin”这两场他最喜欢的戏。“《火箭人》为大家展现了一个男人众所周知的混乱时光，但这只是冰山一角，”埃格顿说道，“所以我们想单纯讲一个人的故事，但又想确保这足够有趣，这部电影绝对做到了。”
紧接着是《爬行》首支大尺度预告，本片由亚历山大·阿嘉指导、山姆·雷米监制，卡雅·斯考达里奥与巴里·佩珀主演。故事背景设置于一场飓风过后，洪水侵袭了佛罗里达的沼泽地。一个年轻的女人在救援父亲的途中被困于一座房子，随后她必须与一大群短吻鳄搏斗。这段预告疯狂又夸张，没错；但往最好的方向想，这给了大家同等数量的紧张与欢笑。
轮到《爱冒险的朵拉》（美国定档8月2日）时，伊莎贝拉·莫奈、艾赫尼奥·德伯兹、迈克尔·佩尼亚和伊娃·朗格利亚共同登台，一起自拍，并讲述了拍摄过程是如何的快乐。随后，这部合家欢冒险电影播放了预告，其中一只由丹尼·特乔配音的CGI猴子和本尼西奥·德尔·托罗配音的CGI狐狸都十分抢眼。
《终结者》主创台下合影
派拉蒙随即来了个急转弯，播放了他们最近五部重点影片中四部的画面——当然，最高光的当属《终结者：黑暗命运》
。导演提姆·米勒
独自现身，并回忆了自己与这个传奇科幻动作系列的渊源。“我在西木区的影院看的原版电影，那会儿真的把我震惊到了，”米勒说，“我就静静地坐着，敬畏地看着屏幕上那些詹姆斯（卡梅隆）创造出的东西。如果我能回到那个时候，告诉那个帅气的书呆子，他的电影会在许多年后得到延续，他肯定会当场在爆米花里晕厥。”
已经确定的是《终结者：黑暗命运》剧情会紧接卡梅隆指导的两部曲，这也让别的续集成为了其它时间线的产物。米勒随后将阿诺·施瓦辛格
、琳达·汉密尔顿
、加布里埃尔·鲁纳、麦肯兹·戴维斯和娜塔莉娅·雷耶斯一同请上了台。
施瓦辛格永远是最会调动气氛的那个，他表达了能将大家都请回来的激动之情。“一切都开始于1984年，那改变了我的一生！”他大喊，“我是说，如果没有那些像‘我会回来的’一样的经典台词，我还能干嘛呢！即使身处政坛，当我成为加州州长时，我还是会说：‘终结气候变化！’这很简单明了。我能一直不停地用这些梗！”
“这部电影里的动作戏是观众们以前从未看到过的，”施瓦辛格继续道，“卡司也非常棒——我第一次看到麦肯兹在片场上窜下跳的，我以为她都能演马戏了。但后来我看到她不断地训练训练再训练，非常刻苦。提姆也让人难以置信——他对特技指挥自如，视效什么的也是信手拈来，指导演员也很专业……他特别耐心。我真的很喜欢这个人，还有他的才华。”
同时，短片本身也收获了观众热烈的掌声，这也让嘉宾们在退场途中感到震耳欲聋。片中除了一些致敬和反转，还有个重要的事实，那就是终结者现在可以一分为二，这也让其杀伤力倍增。另一方面，汉密尔顿的出现引出了全场最高分贝的回应；那个镜头里，她先用一大堆机枪子弹干掉了一个终结者，又使用火箭筒轰掉了另一个。
金·凯瑞恶搞现身
接下来现身的是《刺猬索尼克》
（美国将于11月8日上映）的卡司詹姆斯·麦斯登、迪卡·桑普特和本·施瓦兹，他们共同推介了本片的预告片。这是一部真人/CGI混合影片，改编自同名畅销电子游戏。
在预告片的结尾，金·凯瑞饰演的反派Robotnik博士有非常简短闪烁的现身。当灯光亮起，凯瑞本人登台。他一边充满活力地往嘴里塞着爆米花，一边打断了凯尔·戴维斯，把自己桶里剩下的爆米花洒向第一排的观众。他坚称自己的角色时片中真正的明星，这部电影应该改成他角色的名字。派拉蒙随后便搬上一支不同的预告片，这回里面全是凯瑞的角色——这是一个以自我为中心的夸张丑角，片中也回顾了这位喜剧演员生涯中许多经典的表演。
吉安洛普洛斯介绍道：“每隔一段时间，都会有一个独特的故事，要让电影人等待可以拍出满意效果的技术出现。李安就是一位知道如何使技术服务故事的艺术家。他的职业生涯一直在这么做。第一眼看，这部片像是动作电影；但其实远不止于此。”之后，《双子煞星》导演李安亮相。
主演威尔·史密斯因为在拍另一部电影所以未能到场，所以他拍了一段视频。视频播放过后，李安聊了聊《双子煞星》——这是对一个点子的探索，关于一名杀手遇上23岁的自己，关于年轻的自己引导年长自己的可能性。“我跟威尔·史密斯（在后期制作的时候）一起待了一年，”李安
说，“他赋予这个角色精致与哀伤的方式是顶级的。”“最主要的问题就是，威尔·史密斯现在比他23岁的时候演得好得多，”李安露出标志性的温暖微笑，继续说，“但我相信这部电影找到了他性格中、表演中最纯洁的那一层，从而展现了他的本质与单纯——结局令人心碎，这也是我之前从未体会过的。
”
《双子煞星》的短片以3D形式呈现，非常震撼。其展示了年轻版本的史密斯与现在的他交战中，运用到的那些高难度尖端科技。当然，片中包括许多动作戏，其中一些枪战与爆破戏份时光网曾在去年四月，佐治亚的萨凡纳片场第一时间看到过。
喜剧片《Playing With Fire》剧照
《Limited Partners（有限合伙人）》是一部由蒂芬妮·哈迪什、萝丝·拜恩和萨尔玛·海耶克主演的喜剧片，此次带来的首支爆笑预告片也展现了主演们的强大。派拉蒙的最后冲刺阶段中唯一存在争议的作品当属喜剧《Playing With Fire（玩火）》。
约翰·塞纳前一天刚刚杀青，这位前摔跤明星现在变成了《大黄蜂》中的英雄，他从观众中间活力满满地现身，并用一席话让气愤抵达高潮：“任何一次去影院的旅程都会让你思考，而欢笑和眼泪亦是通向电影的旅途！”但播出的预告片基本上就是些老套的笑点、观点和滑稽打闹，加之轻松但硬逗你笑的尴尬，比起搞笑，这更会让你筋疲力尽。
派拉蒙的展示会以一支其它作品的混剪作为结束。这包括《The Lovebirds（爱情鸟）》中的一小段，本片由库梅尔·南贾尼和伊莎·芮主演；一支宣告倍受喜爱的海绵宝宝即将回归的动画宣传片；还有艾迪·墨菲和阿瑟尼奥·豪尔回归出演1988年《美国之旅》续集的画面。此外，这其中还有一小部分仍在制作中或仍在拍摄项目的幕后花絮及片场照，如《寂静之地2》
、由安东尼·福奎阿指导、克里斯·埃文斯主演的科幻惊悚片《无限》，当然还有汤姆·克鲁斯主演的《Top Gun: Maverick（壮志凌云2：马弗里克）》。