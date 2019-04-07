派拉蒙的2019年CinemaCon推介会分外抢眼，施瓦辛格的《终结者：黑暗命运》和李安新作《双子煞星》两部重头戏登场。







时光网讯 吉姆·吉安洛普洛斯(Jim Gianopulos)是20世纪福斯的前主席，他于2017年3月接任了派拉蒙影业的相同职位，而其经营方式一直是低干涉的轻松派。品貌兼优又智慧，他可能就是你会称之为“地面上的阁楼”的那种人——任何人跟他接触都会感到很舒服，不管他们的社会经济地位或阶级高低。有时你很难准确描述一个企业文化是如何发展的，或是如何由上至下运行的。但在4月4日星期四早上的内华达，于拉斯维加斯举办的2019年CinemaCon上，派拉蒙的推介会或许能给你一些线索。





在一支有趣又谦逊的短片中，派拉蒙国内宣发主席凯尔·戴维斯正在凯撒宫大道上等待吉安洛普洛斯的到来，但后者的林肯司机却阴差阳错地将其带到了一条听起来像是“CinemaCon”的大道（一个《星际迷航》式“可汗干预”，这也顺势让客串的帕特里克·斯图尔特亮了相），这也是派拉蒙再一次展示自己的轻松与幽默——作品质量有时与公司有关，但这种真挚的展示很少有坏的效果。







”火箭人”蛋蛋现身 ”火箭人”蛋蛋现身







《火箭人》海报









紧接着是《爬行》首支大尺度预告，本片由亚历山大·阿嘉指导、山姆·雷米监制，卡雅·斯考达里奥与巴里·佩珀主演。故事背景设置于一场飓风过后，洪水侵袭了佛罗里达的沼泽地。一个年轻的女人在救援父亲的途中被困于一座房子，随后她必须与一大群短吻鳄搏斗。这段预告疯狂又夸张，没错；但往最好的方向想，这给了大家同等数量的紧张与欢笑。





轮到《爱冒险的朵拉》（美国定档8月2日）时，伊莎贝拉·莫奈、艾赫尼奥·德伯兹、迈克尔·佩尼亚和伊娃·朗格利亚共同登台，一起自拍，并讲述了拍摄过程是如何的快乐。随后，这部合家欢冒险电影播放了预告，其中一只由丹尼·特乔配音的CGI猴子和本尼西奥·德尔·托罗配音的CGI狐狸都十分抢眼。





《终结者》主创台下合影













阿诺·施瓦辛格、琳达·汉密尔顿现身





施瓦辛格永远是最会调动气氛的那个，他表达了能将大家都请回来的激动之情。“一切都开始于1984年，那改变了我的一生！”他大喊，“我是说，如果没有那些像‘我会回来的’一样的经典台词，我还能干嘛呢！即使身处政坛，当我成为加州州长时，我还是会说：‘终结气候变化！’这很简单明了。我能一直不停地用这些梗！”





“这部电影里的动作戏是观众们以前从未看到过的，”施瓦辛格继续道，“卡司也非常棒——我第一次看到麦肯兹在片场上窜下跳的，我以为她都能演马戏了。但后来我看到她不断地训练训练再训练，非常刻苦。提姆也让人难以置信——他对特技指挥自如，视效什么的也是信手拈来，指导演员也很专业……他特别耐心。我真的很喜欢这个人，还有他的才华。”





同时，短片本身也收获了观众热烈的掌声，这也让嘉宾们在退场途中感到震耳欲聋。片中除了一些致敬和反转，还有个重要的事实，那就是终结者现在可以一分为二，这也让其杀伤力倍增。另一方面，汉密尔顿的出现引出了全场最高分贝的回应；那个镜头里，她先用一大堆机枪子弹干掉了一个终结者，又使用火箭筒轰掉了另一个。







金·凯瑞恶搞现身 金·凯瑞恶搞现身









在预告片的结尾，金·凯瑞饰演的反派Robotnik博士有非常简短闪烁的现身。当灯光亮起，凯瑞本人登台。他一边充满活力地往嘴里塞着爆米花，一边打断了凯尔·戴维斯，把自己桶里剩下的爆米花洒向第一排的观众。他坚称自己的角色时片中真正的明星，这部电影应该改成他角色的名字。派拉蒙随后便搬上一支不同的预告片，这回里面全是凯瑞的角色——这是一个以自我为中心的夸张丑角，片中也回顾了这位喜剧演员生涯中许多经典的表演。



















《双子煞星》的短片以3D形式呈现，非常震撼。其展示了年轻版本的史密斯与现在的他交战中，运用到的那些高难度尖端科技。当然，片中包括许多动作戏，其中一些枪战与爆破戏份时光网曾在去年四月，佐治亚的萨凡纳片场第一时间看到过。







喜剧片《Playing With Fire》剧照

喜剧片《Playing With Fire》剧照





《Limited Partners（有限合伙人）》是一部由蒂芬妮·哈迪什、萝丝·拜恩和萨尔玛·海耶克主演的喜剧片，此次带来的首支爆笑预告片也展现了主演们的强大。派拉蒙的最后冲刺阶段中唯一存在争议的作品当属喜剧《Playing With Fire（玩火）》。





约翰·塞纳前一天刚刚杀青，这位前摔跤明星现在变成了《大黄蜂》中的英雄，他从观众中间活力满满地现身，并用一席话让气愤抵达高潮：“任何一次去影院的旅程都会让你思考，而欢笑和眼泪亦是通向电影的旅途！”但播出的预告片基本上就是些老套的笑点、观点和滑稽打闹，加之轻松但硬逗你笑的尴尬，比起搞笑，这更会让你筋疲力尽。







