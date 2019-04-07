时光网讯
2019年的CinemaCon在美国内华达州拉斯维加斯凯撒宫酒店的罗马大剧场里举行，上周三，环球电影娱乐集团主席唐娜·朗雷开启了自家的推介会，宣扬过去一年环球影业的《侏罗纪世界2》
、《夜校》
、《绿毛怪格林奇》
、《玻璃先生》
、《驯龙高手3》
、《绿皮书》
以及《我们》
等众多影片所获得的成功。并且让在场的影院老板们放心，环球影业一直在致力于制作院线电影，并且播放了一段视频，杰米·李·柯蒂斯和其他一众演员，包括塞斯·罗根、蒂芬妮·哈迪什、瑞贝尔·威尔森、莎拉·保罗森、伊德瑞斯·艾尔巴，还有奥斯卡奖得主朱迪·丹奇、艾玛·汤普森、乔丹·皮尔，分别讲述了自己在电影院里最难忘的经历。
环球影业的电影推介从两部的关于动物的影片开始。首先，谐星凯文·哈特
和蒂芬妮·哈迪什
各自带着一只自己在《爱宠大机密2》
中配音的动物走上了舞台，哈迪什领的是一只西施犬，哈特的是一只小兔子。“我们带上来的可是活道具，”哈迪什说道，“我不知道这是谁的狗，但我知道这只狗在赌场绕了几圈之后已经破产，并且醉醺醺了。”她接着说。哈特的“活道具”也不好搞定，因为这只兔子开始在他身上乱窜，并且导致他没法继续按台本演下去。“这简直是我的噩梦。你有一只喝醉了的狗，而我有一只不能消停的兔子。”哈特开玩笑说。之后，这两位演员给大家带来了他们新片的预告，在片中，哈迪什配音的西施犬和哈特配音的兔子一起开始了一场冒险，哈里森·福特在片中给一直老农场犬配音，这是他第一部动画配音作品。第二部作品延续了动物主题，丹尼斯·奎德带着自己的狗“桃子”，上了台，带来了《一条狗的使命2》
的新预告片，这部电影是2017年《一条狗的使命》
的续篇。奎德还当着观众们的面给“桃子”道歉，因为很不幸，它出演的镜头在电影里被剪掉了。
制作人杰森·布朗姆
导演塔特·泰勒和奥克塔维亚·斯宾瑟带来惊悚片《马大姐》
制作人杰森·布朗姆
接着上台，就布朗姆制片公司制作的《人类清除计划4》
、《黑色党徒》
、《玻璃先生》
以及《我们》
等影片所获得的成功向大家表示了感谢。之后，布朗姆请导演塔特·泰勒
和曾获得过奥斯卡奖的女演员奥克塔维亚·斯宾瑟
上台，他们带来了新作惊悚片《马大姐》
的预告片，该片将于5月31日上映。泰勒和斯宾瑟之前还合作过一部作品《帮助》，斯宾瑟解释了自己为什么想要出演《马大姐》的原因。“我想从年代戏的假发、服装中脱离一段时间。我想尝试一下不同的东西。这次我做了很可怕的事，比在《帮助》
里还要糟得多。”斯宾瑟开玩笑道。在这部电影里，斯宾瑟饰演一个中年妇女，结识了一群青少年。泰勒解释说这部电影讲述的是童年被欺侮所产生的影响，以及复仇永远不会终结。“当你让奥克塔维亚开启变态模式的时候，就会有这样的结果。”导演在播放最新的预告片之前这样说道。
《小秘密》主创们
制作人威廉姆·派克
带着他最新作品《小秘密》
的主创们一起上台，包括雷吉娜·赫尔
、伊莎·芮
以及出演过《黑人一家亲》
的Marsai Martin，正是她给了派克灵感来制作这部电影，当时她才十岁。三位女演员跟导演蒂娜·戈登·奇兹姆一起为大家介绍了这部新电影的预告片，该片将于4月12日上映。
接下来上台的是曾获得过奥斯卡奖的导演丹尼·鲍尔，他带来的新片是《昨天》
。这部电影讲述了一个很有抱负的歌手在某天醒来之后发现自己是这个世界上唯一记得披头士乐队的人，于是他利用披头士的音乐，成为了世界上最棒的歌手兼作曲家。鲍尔说当他读了剧本前几页的时候，完全不知道为什么会有人想让他来执导这部电影，但他很喜欢这个设定和里面的角色。鲍尔邀请演员希米什·帕特尔上台，他为观众现场表演了披头士的“昨天”。
《好小子们》剧组
接下来是制作人塞斯·罗根
和埃文·戈登伯格
，他们带来的是新的R级喜剧片《好小子们》
。这部电影里有《太坏了》
的影子，故事围绕着三个12岁的男孩展开，他们想在参加人生第一个大派对之前学会接吻。罗根把片中的小演员雅各布·特瑞布雷
、Brady Noon还有Keith L. Williams也带来了，在播放预告片之前，他让孩子们戴上眼罩堵住耳朵，因为他们还没到可以观看的年龄。
《去年圣诞》剧组
导演保罗·费格
，演员兼编剧艾玛·汤普森
，以及演员亨利·戈尔丁
上台的时候都戴着圣诞老人的帽子，他们是来给新电影《去年圣诞》
做宣传的。汤普森根据已故歌手乔治·迈克尔的同名流行歌曲创作了这部电影的剧本，而且费格说电影里会采用迈克尔未发布的歌曲。
焦点电影公司公开了备受期待的改编自原剧的《唐顿庄园电影版》
的首支预告片。这部电影里有你最喜欢的所有角色，包括格兰瑟姆伯爵（休·博内威利 饰）、玛丽小姐（米歇尔·道克瑞 饰），还有格兰瑟姆太伯爵夫人（玛吉·史密斯 饰），这次他们将要招待皇室一起共进晚餐。
导演Melina Matsoukas、
制作人丽娜·维特
编剧兼制作人丽娜·维特，导演Melina Matsoukas和演员丹尼尔·卡卢亚、朱迪·特纳-史密斯为大家带来了新片《皇后与瘦子》
的预告。这部电影讲了一对年轻的黑人夫妇的故事，分别由卡卢亚和特纳-史密斯扮演，他们意外杀死了一个白人警察，不得不开始跑路。维特形容这部电影是“抗议的艺术”。
导演大卫·雷奇
带着道恩·强森
和杰森·斯坦森
出现的时候，观众们都兴奋了起来，他们为观众带来了《速度与激情：特别行动》
的最新预告片。强森说他的目标是“通过一些特别的，有趣的东西打造出速度与激情系列的新枝”。他还说这部新电影会通过展现霍布斯和肖各自的家庭来致敬原系列的“家庭主旨”，凡妮莎·柯比饰演肖的妹妹，海伦·米伦则继续饰演肖的母亲。强森和斯坦森也展现出了银幕合作时的化学反应，强森说，“杰森是第二帅的光头”，而斯坦森则回应“有趣的男人。”两位演员还提到了英文片名原本是“肖与霍布斯”，强森说，“我花了好多钱才改过来的。”（现在英文片名是“霍布斯与肖”）新预告片展现了电影里更多的情节，肖的妹妹从伊德瑞斯·艾尔巴手里偷走了一种致命病毒，肖需要霍布斯的帮助才能保护她。在预告片最精彩的片段之一里，观众们可以看到伊德瑞斯·艾尔巴饰演的已经拥有超人类能力的反派宣称“我是黑超人！”
推介会的最后播放了一段环球影业即将推出的歌舞片《猫》
的幕后花絮。这部电影改编自由安德鲁·洛伊德·韦伯创作的破纪录的同名百老汇音乐剧，由奥斯卡奖得主汤姆·霍伯执导。这部电影是实打实的全明星阵容，包括詹妮弗·哈德森、泰勒·斯威夫特、朱迪·丹奇、伊恩·麦克莱恩、詹姆斯·柯登、瑞贝尔·威尔森以及伊德瑞斯·艾尔巴，他们的表演都采用了动作捕捉技术。但是，当奥斯卡奖得主詹妮弗·哈德森登台，用动人心弦的嗓音唱响原音乐剧中的代表性曲目“回忆”时，推介会氛围才达到了高潮。唱完第一节阿卡贝拉之后，哈德森接着轻松唱出了这首传奇歌曲的每一个嗨点，观众们感到十分惊艳。