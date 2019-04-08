时光网特稿
4月的首个周末，北美市场迎来三部大规模开画的新片，其中《雷霆沙赞！》
和《宠物坟场》
都具备相当的实力。华纳兄弟发行的DC漫画电影《雷霆沙赞！》
，周五在北美4200多家影院大规模开画，首映三天进账5300万美元，以绝对优势夺取北美周末票房冠军
。在2019年上映的新片中，其开画成绩也仅次于《惊奇队长》《我们》
和动画电影《驯龙高手3》
等片。
派拉蒙发行的恐怖新片《宠物坟场》上映首周也进账2500万美元，轻松击败老片《小飞象》
，拿下周末票房亚军。虽然有实力不错的新鲜血液补给市场，但影市热度仍要低于去年同期
。2019年第14个周末的票房榜前12名影片，累计产出票房1.415亿美元，大盘环比上周小涨7.7%，比《寂静之地》
开画登顶的去年同期（大盘1.48亿美元）仅略低4.4%。
《寂静之地》
在3月票房同比小涨，创下历史第二高成绩后，市场在月初再度掉转向下。截止周日，本月票房已同比倒退13.5%。回顾去年4月，在月底的重磅核弹《复仇者联盟3：无限战争》
助攻下，4月票房历史首次突破10亿美元大关。虽然本月前半缺乏重量级大片，但在更具威力的《复仇者联盟4：终局之战》
来势汹汹，4月北美市场仍将交出一份令人满意的成绩单。
北美周末票房前十名 2019. 04.05- 04.07（单位：万美元）
迪士尼出品的奇幻电影《小飞象》
次周末再收1800余万美元，被新片挤退至周末票房第三。影片较开画周末暴跌六成
，累计票房已超7600万美元。由《逃出绝命镇》
导演乔丹·皮尔
推出的新作《我们》周末再取1380万美元，退居周末榜第四。影片周末跌幅也有所恶化，累计票房已超1.5亿美元。
漫威女性超级英雄电影《惊奇队长》
周末再收1268万美元，仍跻身周末前五。影片走势相对平稳，北美累计票房已突破3.7亿美元。
STX发行的种族题材新片《最佳敌人》
上周五在北美1759家影院开画，首周末三天收获450万美元，排在周末票房第六。影片故事讲述民权活动家Ann Atwater（塔拉吉·P·汉森
饰演），与3K党领导者C.P. Ellis（山姆·洛克威尔
饰演）进行了长达10年的斗争，直到1971年，两人同意共同主持一个为期两周的社区会议，以应对法院的学校废除种族隔离法令。
虽然《最佳敌人》制作成本仅为1000万美元，但以其开画成绩，想要回本也并不容易。影片在烂番茄只得到53%的好评率，媒体评价也不太理想，评论称其“意愿很美好，但是被缺乏洞察力和远见的剧本耽误了”。