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"沙赞"以绝对优势夺北美周末票房冠军

1亿美元制作将轻松回本 "小飞象"次周大跌

2019-04-08 07:41:35 来源：Mtime时光网

《雷霆沙赞！》以绝对优势夺取北美周末票房冠军，虽开画成绩是DCEU最低，但由于1亿美元的总投资在超英电影中属偏低，最终将轻松回本。


　　时光网特稿　4月的首个周末，北美市场迎来三部大规模开画的新片，其中《雷霆沙赞！》《宠物坟场》都具备相当的实力。华纳兄弟发行的DC漫画电影《雷霆沙赞！》，周五在北美4200多家影院大规模开画，首映三天进账5300万美元，以绝对优势夺取北美周末票房冠军。在2019年上映的新片中，其开画成绩也仅次于《惊奇队长》《我们》和动画电影《驯龙高手3》等片。

　　派拉蒙发行的恐怖新片《宠物坟场》上映首周也进账2500万美元，轻松击败老片《小飞象》，拿下周末票房亚军。虽然有实力不错的新鲜血液补给市场，但影市热度仍要低于去年同期。2019年第14个周末的票房榜前12名影片，累计产出票房1.415亿美元，大盘环比上周小涨7.7%，比《寂静之地》开画登顶的去年同期（大盘1.48亿美元）仅略低4.4%。


《寂静之地》

　　在3月票房同比小涨，创下历史第二高成绩后，市场在月初再度掉转向下。截止周日，本月票房已同比倒退13.5%。回顾去年4月，在月底的重磅核弹《复仇者联盟3：无限战争》助攻下，4月票房历史首次突破10亿美元大关。虽然本月前半缺乏重量级大片，但在更具威力的《复仇者联盟4：终局之战》来势汹汹，4月北美市场仍将交出一份令人满意的成绩单。

北美周末票房前十名 2019. 04.05- 04.07（单位：万美元）


　　迪士尼出品的奇幻电影《小飞象》次周末再收1800余万美元，被新片挤退至周末票房第三。影片较开画周末暴跌六成，累计票房已超7600万美元。由《逃出绝命镇》导演乔丹·皮尔推出的新作《我们》周末再取1380万美元，退居周末榜第四。影片周末跌幅也有所恶化，累计票房已超1.5亿美元。

《惊奇队长》

　　漫威女性超级英雄电影《惊奇队长》周末再收1268万美元，仍跻身周末前五。影片走势相对平稳，北美累计票房已突破3.7亿美元。

　　STX发行的种族题材新片《最佳敌人》上周五在北美1759家影院开画，首周末三天收获450万美元，排在周末票房第六。影片故事讲述民权活动家Ann Atwater（塔拉吉·P·汉森 饰演），与3K党领导者C.P. Ellis（山姆·洛克威尔 饰演）进行了长达10年的斗争，直到1971年，两人同意共同主持一个为期两周的社区会议，以应对法院的学校废除种族隔离法令。

　　虽然《最佳敌人》制作成本仅为1000万美元，但以其开画成绩，想要回本也并不容易。影片在烂番茄只得到53%的好评率，媒体评价也不太理想，评论称其“意愿很美好，但是被缺乏洞察力和远见的剧本耽误了”。

作者：沉默的橄榄   编辑：甄甏甏

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 北美票房 雷霆沙赞 小飞象

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