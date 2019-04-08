北美周末票房前十名 2019. 04.05- 04.07（单位：万美元）













虽然《最佳敌人》制作成本仅为1000万美元，但以其开画成绩，想要回本也并不容易。影片在烂番茄只得到53%的好评率，媒体评价也不太理想，评论称其“意愿很美好，但是被缺乏洞察力和远见的剧本耽误了”。