在长达一小时的新闻发布会上，《复仇者联盟4》的大部分演员都在追忆追思。发布会就像一个“测试”，大家都害怕说错话，尤其是美队，大部分时间都在座位上扭动身体，内心可以说是非常煎熬了。





值得一提的是，现场为“倒下”的英雄们留下了空位，他们是黑豹、猩红女巫、蜘蛛侠、格鲁特、德拉克斯、星爵、奇异博士、尼克·弗瑞等等。



























拉尔森说：“‘终局之战’对我来说永远是宝贵的，因为这是我第一次扮演惊奇队长。我们是第一个拍摄这个角色的，所以我遇到了挫折，在没有剧本和《惊奇队长》的情况下，我弄清楚了这个角色是谁，并第一次在电影中表演她。”





漫威的保密传统使得塑造卡罗尔·丹弗斯这个角色对拉森来说是一项艰巨的任务，撇开剧透不谈，拉尔森对这部团队合作的续集只用一个词形容，那就是“超现实”。





“我是在最神奇的时刻来到MCU的，这正好发生在10周年纪念日，那是非凡的一天，非常超现实，而且（我）不被允许谈论它。整件事一直让我感觉像是在做梦。”





拉尔森说：“这部电影处理的是沉重的主题，所以你要在深刻而严肃的事物之间跳跃，然后我们用玩拼字游戏解压——这是我非常擅长的。”





事实上，有记者调侃，这场闭口不谈的新闻发布会爆出的最大“料”就是:《复仇者联盟4》演员爱玩拼字游戏。他们在飞机上玩，在休息时间玩，大多数时候，拉尔森、唐·钱德尔和保罗·路德教所有人玩。据美队说，绿巨人叔叔玩的很糟糕。





在长达一小时的新闻发布会上，《复仇者联盟4》的大部分演员都在追忆追思，在过去10年里，他们与漫威电影公司的关系有多亲密，“复联”的结局给人一种落幕的感觉。









而当杰瑞米·雷纳被问及回归的感觉时，他只是说：“我感觉很好，我觉得‘休息’得很好。”克里斯·海姆斯沃斯也粗略描述了雷神的进化过程，他开玩笑说，我们会在《终局之战》中看到雷神的“更新版本”。克里斯·埃文斯则说：“我们在过去10年里建立的友谊和联系，就像一个大家庭。”





凯伦·吉兰希望看到星云在这部电影中面对一些她和灭霸之间的“爸爸问题”，她腼腆地补充说：“我不知道她是否会……我什么也没说啊，我只是非常紧张。”

正如拉尔森所说，整场发布会感觉就像一个“测试”，大家都害怕说错话，尤其是美队，大部分时间都在座位上扭动身体，内心可以说是非常煎熬了，以致于谈到他是留胡子好看还是不留好看，现场演员们终于找到话题，还玩起“站队”。





马克·鲁法洛说，这场发布会弥漫着一股淡淡的“悲伤”，因为每个人都在谈论对方，就像他们在现实生活中真的“死了”一样，“这一刻有一种苦乐参半的感觉。”

编辑：hello王小羊