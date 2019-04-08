时光网特稿
上映四天，《风中有朵雨做的云》
中国内地票房报收5100万，创下娄烨导演票房个人最高纪录，并且影片还有一个月左右的上映周期，票房还会节节攀升。相对于娄烨
导演之前的《推拿》
1327万元票房，以及《浮城谜事》
550万票房，《风中有朵雨做的云》简直是爆发式增长。
《风中有朵雨做的云》改编自广州的冼村拆迁改造一事，在2013年8月，改建的中冼村牵扯中巨额行贿受贿案件，众多官员先后落马。在影片中，南方一座城市的一个开发区因为改建引发冲突，在冲突当天，开发区主任唐奕杰（张颂文
饰）坠楼身亡，之后引发了唐奕杰和紫金地产集团老板姜紫成（秦昊
饰）勾结的案中案。
就在影片《风中有朵雨做的云》上映前的3月28日，影片取消了原定4月1日的首映礼，这一天开始盛传影片会撤出原定的4月4日档期。片方之后澄清，影片临时接到通知要删减修改，原定的4月4日档期不变，正在全力以赴重新制作拷贝。
4月3日，《风中有朵雨做的云》首映礼举行，面对删减修改的问题，导演娄烨回应道：“影片删改了很多次，首映前四天，全国公映前七天，要求再次删改，造成了很大的麻烦，我不想多说什么，影片上映，这是许多人付出劳动的作品，希望它安全上映。我想表达的所有态度已经非常清楚地在影片中了，包括影片所有的删改痕迹，这都是我希望观众了解到的。所以在上映的时候，从现在开始吧，我保持沉默，希望大家去电影院看电影。”
不得不说，《风中有朵雨做的云》这部影片从开机到上映时尤为艰难的一条路，从下面这个简要的时间表，我们大概能看出端倪——
2016年3月，娄烨执导、宋佳
、井柏然
、秦昊、张颂文、马思纯
等主演的电影《地狱恋人》在广州开机，影片正式立项之后，片名改为《风中有朵雨做的云》。
2016年4月，陈冠希
加盟《风中有朵雨做的云》的剧组，出演一名配角，他和井柏然一起演戏的时候还被路人拍到过照片。
2016年秋天，《风中有朵雨做的云》前期拍摄完成，影片进入后期制作的阶段，娄烨曾表示：“影片预计在2017年和观众见面。”
2018年2月，娄烨执导、巩俐主演的《兰心大剧院》
杀青，娄烨透露：“《风中有朵雨做的云》还在审查当中。”此时距离《风中有朵雨做的云》杀青，已经一年有余。
2018年10月，第55届金马奖公布提名名单，《风中有朵雨做的云》获得最佳导演、最佳摄影、最佳动作设计、最佳音效四个奖项的提名，不过最终并未获得奖项。
2019年1月22日，《风中有朵雨做的云》入围柏林电影节全景单元，之后在柏林电影节展映，时光网记者评价道：“把外国人都看晕了，多时空跳跃剪辑，难跟上电影步调。”
2019年1月30日，《风中有朵雨做的云》宣布中国内地定档4月4日，此时距离影片杀青已经过去2年有余，据传，影片已经修改数十次，陈冠希在正片中已经看不到了。
2019年2月12日，《风中有朵雨做的云》剧组亮相柏林电影节，娄烨感慨《风中有朵雨做的云》过审，是他从影以来最困难的一次，耗时两年，时间最长，过程也最复杂。而被问及对审查的看法，他只回应了一句：“我对电影审查的态度没有变，电影应该是自由的。”
2019年3月28日，《风中有朵雨做的云》需要再一次修改，发行方需要重新制作拷贝。
2019年4月1日，《风中有朵雨做的云》在微博上发布公映许可证，许可证显示影片的片长是124分钟，柏林电影节放映的版本是125分钟，金马奖放映的版本是129分钟。
2019年4月4日，《风中有朵雨做的云》正式内地公映。
影片最终上映，影院和观众的反响如何？影片为何能创造娄烨的票房纪录？这部影片的质量到底如何？娄烨为什么这么喜欢用手持舍摄影？带着诸多问题，让我们一同来走入这次市场调查。