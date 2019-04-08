















导演娄烨



就在影片《风中有朵雨做的云》上映前的3月28日，影片取消了原定4月1日的首映礼，这一天开始盛传影片会撤出原定的4月4日档期。片方之后澄清，影片临时接到通知要删减修改，原定的4月4日档期不变，正在全力以赴重新制作拷贝。





4月3日，《风中有朵雨做的云》首映礼举行，面对删减修改的问题，导演娄烨回应道：“影片删改了很多次，首映前四天，全国公映前七天，要求再次删改，造成了很大的麻烦，我不想多说什么，影片上映，这是许多人付出劳动的作品，希望它安全上映。我想表达的所有态度已经非常清楚地在影片中了，包括影片所有的删改痕迹，这都是我希望观众了解到的。所以在上映的时候，从现在开始吧，我保持沉默，希望大家去电影院看电影。”











不得不说，《风中有朵雨做的云》这部影片从开机到上映时尤为艰难的一条路，从下面这个简要的时间表，我们大概能看出端倪——























2016年秋天，《风中有朵雨做的云》前期拍摄完成，影片进入后期制作的阶段，娄烨曾表示：“影片预计在2017年和观众见面。”









2018年10月，第55届金马奖公布提名名单，《风中有朵雨做的云》获得最佳导演、最佳摄影、最佳动作设计、最佳音效四个奖项的提名，不过最终并未获得奖项。





2019年1月22日，《风中有朵雨做的云》入围柏林电影节全景单元，之后在柏林电影节展映，时光网记者评价道：“把外国人都看晕了，多时空跳跃剪辑，难跟上电影步调。”





2019年1月30日，《风中有朵雨做的云》宣布中国内地定档4月4日，此时距离影片杀青已经过去2年有余，据传，影片已经修改数十次，陈冠希在正片中已经看不到了。









2019年2月12日，《风中有朵雨做的云》剧组亮相柏林电影节，娄烨感慨《风中有朵雨做的云》过审，是他从影以来最困难的一次，耗时两年，时间最长，过程也最复杂。而被问及对审查的看法，他只回应了一句：“我对电影审查的态度没有变，电影应该是自由的。”





2019年3月28日，《风中有朵雨做的云》需要再一次修改，发行方需要重新制作拷贝。





2019年4月1日，《风中有朵雨做的云》在微博上发布公映许可证，许可证显示影片的片长是124分钟，柏林电影节放映的版本是125分钟，金马奖放映的版本是129分钟。





2019年4月4日，《风中有朵雨做的云》正式内地公映。





《风中有朵雨做的云》最初名为《地狱恋人》





影片最终上映，影院和观众的反响如何？影片为何能创造娄烨的票房纪录？这部影片的质量到底如何？娄烨为什么这么喜欢用手持舍摄影？带着诸多问题，让我们一同来走入这次市场调查。