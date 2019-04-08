时光网讯 在美国内华达州拉斯维加斯凯撒宫酒店举行的2019 Cinema Con，首日全都是聚焦于国际展会、技术进步以及各种消费者观影体验创新的见面会和商务展演，终于，第二天，也就是4月2日，日程进入了好莱坞电影发行部分，早上一开场就是STX娱乐公司的推介会。
STX成立5年，第一次参加Cinema Con是在2016年，今年他们在参会之前，刚刚凭借《触不可及》大获成功——这是他们在美国商业表现第二好的作品，票房共计1.07亿美元。
STX主席Adam Fogelson之前曾是环球影业高管，如同前三年一样，今年他又一次担任了STX公司推介会的主持人，并再一次宣扬了STX专注、独特的商业模式（专注于以明星为驱动的中等成本类型片），过去他们制作的26部影片在全球共计收获了16亿美元的回报。
接下来，STX开始了一连串的新片推介，播放了8部电影的片段。第一部是《最佳敌人》，一部改编自真实事件的历史剧情片，主演分别是山姆·洛克威尔和塔拉吉·P·汉森（请关注时光网对该片的专访）。
随后，Fogelson请出了黛安·基顿来宣传《砰砰声》
的第一支预告片，这是一部喜剧片，讲述了一个寡妇搬到退休者居住的社区之后，开始组建拉拉队俱乐部的过程。
基顿一如既往地有型，穿了一身黑白色的裙子，她认真思考了自己的事业生涯（她开玩笑说，“为什么拍了68部电影，我并没有变得更富裕？”），并且稍稍提起了自己的裙子，给大家解释她为何认为自己在真实生活中不可能成为一名拉拉队长。“看看我的膝盖”，她边说边指。“我的腿太细了，根本做不了那些跳跃动作！”
之后播放的是《21座桥》
的首支预告片，这是一部惊悚犯罪动作片，由罗素兄弟担任执行制片，查德维克·博斯曼主演。在观众们的热情欢迎下，博斯曼说出了吸引他来演这部电影的几个原因。
“我看剧本的时候就知道这是一部为观众创作的电影，”他说，“但它也让我想起以前在剧院表演的时候，那些丰富的语言和快速的对话，有一种大卫·马梅的风格。”
能有机会深度参与制作，成为制片人之一（STX商业计划的另一部分就是用更多的参与感和控制权来吸引人才）也是非常打动他的一个原因。
“对我来说，拍电影需要纵观全局，”博斯曼说，“所以能有机会参与到这么深的层面对我来说是很重要的，也是受益匪浅的。”
最后，他谈到了自己在工作过程中接触到了洛杉矶和纽约警局的事，因为这是角色研究的一部分，以此作为他发言的终结。——这个沉浸式体验的过程被他形容为“时而有趣，时而可怕。”
第四个是彼得·西格尔执导的《我的间谍》
，同样放出了首支预告片。这是一部看上去很有趣的喜剧，有点像《幼儿园特警》
或者《神勇奶爸》
的感觉，主演是出演过《银河护卫队》
的戴夫·巴蒂斯塔，他在片中饰演一位便衣特工，在奉命监视一个9岁的小女孩的过程中，他的身份被小女孩看穿，还被她勒索将自己的技能教给她。
巴蒂斯塔和另一位主演科洛·科尔曼在台上展现了两人之间默契的化学反应，还讲到片场一个“脏话存钱罐”的趣味故事——如果哪个成年人在科尔曼面前说了脏话，就得往存钱罐里放一美元——还说到片场谁出错最多以及忘词最多。（提示：不是科尔曼）巴蒂斯塔还说起第一次跟Fogelson以及STX的制作团队见面的温暖经历，以及他们如何遵守约定，给了他参与制作的机会。
随后，凯蒂·霍尔姆斯上台宣传2016年的《灵偶契约》
的续集作品，前作票房收入还不错，达到了6500万美元。在播放了这部刚刚拍完的电影的片段之后，霍尔姆斯分享了一些自己最喜欢的恐怖电影（《闪灵》
、《罗丝玛丽的婴儿》
、《惊声尖叫》、《万圣节》），她还请Fogelson谈了一下与电影制作相关的内容。
她之后就是惊喜嘉宾查理·汉纳姆和亨利·戈尔丁，他们是来宣传跟盖·里奇合作的新片《灌木》的，这是一部发生在英国的犯罪电影，一起出演的还有马修·麦康纳、休·格兰特以及柯林·法瑞尔。
现场先是放了一段暴力且脏话连篇的预告片，观众们反应很好，接着这两位演员讲了他们得到角色的过程（汉纳姆跟里奇喝了三个小时的茶之后就得到了角色；戈尔丁更快，喝了一个小时的威士忌就成了），他们还谈到了盖·里奇的视觉风格对他们的吸引，“我自己是看着《偷拐抢骗》
和《两杆大烟枪》
长大的，”戈尔丁说，“他在电影里采用的摄影机移动方式非常有标志性，真的。”
推介会的最后，播放了一段改编自畅销小说《秘密花园》的新片片段，这部电影要到2020年才能上映。
此外STX还放出了一个大招——他们制作已久的动画电影《丑娃娃》
的片段。歌手凯莉·克拉克森和皮普出现在台上，他们先是你来我往地开了一通玩笑，说卡拉克森忘记带除臭剂，所以借了皮普标志性的古龙水喷在了腋下，接着各自分享了给动画电影配音的感受以及电影关于包容性与身体积极性的主题。
放出的电影片段聚焦在三段音乐上，之后克拉克森现场唱了一首激动人心的“Broken & Beautiful”，观众们离开现场去午休的时候心情都不错。
STX在Cinema Con宣布了一系列消息，有些是早就被报道过，或者谣传过的，除此以外，公司还宣布跟凯文·哈特签订了另外两部电影的片约（尚且待定）；将要跟杰拉德·巴特勒合作一部环境灾难片《Greeland》，在这部电影里，杰拉德·巴特勒会再次与导演里克·罗曼·沃夫合作，他们二人刚刚合作完即将上映的电影《天使陷落》
；
奥卡菲娜和艾克·拜瑞豪兹将联袂出演喜剧片《Crime After Crime》
；范·迪塞尔将出演动作电影《Muscle》并担任制作人；
《坏妈妈》的衍生剧《坏妈妈的妈妈》将由苏珊·萨兰登、克里斯汀·芭伦斯基和切瑞·海恩斯担任主演。
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