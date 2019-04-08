《21座桥》首支预告片曝光，这是一部惊悚犯罪动作片，由罗素兄弟担任执行制片，查德维克·博斯曼主演。范·迪塞尔将出演动作电影《Muscle》并担任制作人。





时光网讯 在美国内华达州拉斯维加斯凯撒宫酒店举行的2019 Cinema Con，首日全都是聚焦于国际展会、技术进步以及各种消费者观影体验创新的见面会和商务展演，终于，第二天，也就是4月2日，日程进入了好莱坞电影发行部分，早上一开场就是STX娱乐公司的推介会。





STX成立5年，第一次参加Cinema Con是在2016年，今年他们在参会之前，刚刚凭借《触不可及》大获成功——这是他们在美国商业表现第二好的作品，票房共计1.07亿美元。





STX主席Adam Fogelson之前曾是环球影业高管，如同前三年一样，今年他又一次担任了STX公司推介会的主持人，并再一次宣扬了STX专注、独特的商业模式（专注于以明星为驱动的中等成本类型片），过去他们制作的26部影片在全球共计收获了16亿美元的回报。























基顿一如既往地有型，穿了一身黑白色的裙子，她认真思考了自己的事业生涯（她开玩笑说，“为什么拍了68部电影，我并没有变得更富裕？”），并且稍稍提起了自己的裙子，给大家解释她为何认为自己在真实生活中不可能成为一名拉拉队长。“看看我的膝盖”，她边说边指。“我的腿太细了，根本做不了那些跳跃动作！”















“我看剧本的时候就知道这是一部为观众创作的电影，”他说，“但它也让我想起以前在剧院表演的时候，那些丰富的语言和快速的对话，有一种大卫·马梅的风格。”





能有机会深度参与制作，成为制片人之一（STX商业计划的另一部分就是用更多的参与感和控制权来吸引人才）也是非常打动他的一个原因。





“对我来说，拍电影需要纵观全局，”博斯曼说，“所以能有机会参与到这么深的层面对我来说是很重要的，也是受益匪浅的。”





最后，他谈到了自己在工作过程中接触到了洛杉矶和纽约警局的事，因为这是角色研究的一部分，以此作为他发言的终结。——这个沉浸式体验的过程被他形容为“时而有趣，时而可怕。”











巴蒂斯塔和另一位主演科洛·科尔曼在台上展现了两人之间默契的化学反应，还讲到片场一个“脏话存钱罐”的趣味故事——如果哪个成年人在科尔曼面前说了脏话，就得往存钱罐里放一美元——还说到片场谁出错最多以及忘词最多。（提示：不是科尔曼）巴蒂斯塔还说起第一次跟Fogelson以及STX的制作团队见面的温暖经历，以及他们如何遵守约定，给了他参与制作的机会。























推介会的最后，播放了一段改编自畅销小说《秘密花园》的新片片段，这部电影要到2020年才能上映。















放出的电影片段聚焦在三段音乐上，之后克拉克森现场唱了一首激动人心的“Broken & Beautiful”，观众们离开现场去午休的时候心情都不错。

















