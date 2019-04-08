今年清明档票房冠军和上周票房冠军均被《反贪风暴4》拿下。《雷霆沙赞！》表现不及预期，票房成绩上只能屈居亚军。

时光网讯 今年清明档三天内地票房大盘6.94亿，较去年同期6.87亿的成绩微涨1%，刷新清明档票房纪录。在清明档的带动下，上周内地票房报收9.67亿，较上上周5.73亿的成绩大涨68.8%。





















《反贪风暴4》上周四首映，上映后一直稳居单日票房冠军的位置，4天斩获3.52亿票房，顺利拿下清明档和周票房双料冠军。





去年清明档票房冠军为进口片《头号玩家》，票房纪录3.97亿，《反贪风暴4》与之相比略逊一筹。





《反贪风暴》系列诞生于2014年，五年间四部电影的票房成绩一部比一部好：《反贪风暴》（2014）票房9530万，《反贪风暴2》（2016）票房2.09亿，《反贪风暴3》（2018）票房4.43亿。以目前的票房走势看，《反贪风暴4》不但将刷新该系列票房纪录，未来票房超过5亿，甚至拿下更高票房的可能性都很大。





古天乐任男一号的电影中，票房最高的作品为《使徒行者》，票房6.06亿，《反贪风暴4》未来超越这一成绩也不是没有可能。











DC超级英雄电影《雷霆沙赞！》上周五内地首映，三天都只屈居单日票房亚军，首周票房2.05亿，位居清明档和周票房亚军。





《雷霆沙赞！》首日票房1.03亿（含午夜场票房），在DC电影宇宙中开画成绩仅次于《正义联盟》（1.09亿），然而该片后续表现不佳，上周六、日票房分别为6730万、3480万，跌幅十分明显。





在《雷霆沙赞！》之前，DC电影宇宙内地票房最低的作品为《超人：钢铁之躯》（2013），票房3.98亿。以目前的票房走势看，《雷霆沙赞！》恐怕难以超越这一成绩。





在北美，《雷霆沙赞！》首周票房5680万美元，约3.82亿人民币，该片内地成绩与之差距较大。











印度电影《调音师》上周三内地首映，首周票房9240万，位居周票房季军。





在《反贪风暴4》和《雷霆沙赞！》两部强片的压力之下，《调音师》票房走势相对稳健，很快就将成为今年首部票房破亿的印度进口片。





在印度电影内地票房排行榜中，《调音师》目前的成绩暂时排在第八名，紧随《厕所英雄》之后。





在《调音师》之前，已有6部印度电影内地票房过亿，内地影市的印度热仍未退去。











于谦主演的《老师·好》后劲仍很足，上周该片再收8435万的票房，位居周票房第四名，累计票房达到3.04亿。





在2019年上映的国产电影中，《老师·好》的票房成绩暂居第八名。











迪士尼真人童话电影《小飞象》上周报收票房5350万，位居周票房第五名，累计票房1.26亿。





《小飞象》的票房成绩虽然不算很高，但已经超越去年的迪士尼真人童话电影《胡桃夹子和四个王国》（1.13亿）。





在蒂姆·伯顿导演作品中，《小飞象》的成绩高于《佩小姐的奇幻城堡》（1.18亿），低于《爱丽丝梦游仙境》（2.35亿）。





《小飞象》目前北美票房7630万美元，约5.12亿人民币。







