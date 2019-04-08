第二十六届北京大学电影节开幕。阿年执导的电影《拿摩一等》作为开幕片放映。《流浪地球》、《我不是药神》等电影入围主竞赛单元。

















北京大学生电影节坚持以“大学生办、大学生看、大学生拍、大学生评”为特色，今年又特别加入了“新时代、新青年、新电影”的策划主题。二十六年来，共收集国产优质影片近7000部，其中近400部影片获奖。





本届大影节立足北京，辐射全国，32所高校分会场与北京主会场在4月7日同期开幕，各项活动赛事参与高校达五百余所。





大影节同时得到了社会各界的广泛支持，主竞赛单元共征集到300余部国产影片，邀请10位高校青年影视学者和30所高校的大学生代表组成评委会，评审确立34部国产入围影片，将于4月23日起在电影资料馆展映。











与此同时，第26节北京大学生电影节助力青年影人孵化，为中国电影输送新鲜血液。成功举办第20届北京大学生电影节原创影片大赛、第6届北京大学生电影节青年剧本与创意大赛，截至目前，收到4000余部大学生原创影像作品与近600部电影剧本。





此外，第26届北京大学生电影节充分发扬学术品位、文化意识，举办“道路、经验与模式——全球视野下的新中国电影七十年”大型学术论坛，海内外近百位专家学者共襄盛举；举办加勒比海地区系列影展、蒙特利尔国际电影节特别展映等多个海外影展，辐射世界。











在今年大影节开幕式上，组委会特别策划了“致敬”主题单元，邀请了著名表演艺术家陶玉玲、祝希娟、翟俊杰、颜丹晨，导演梁明等共同致敬新中国成立七十年中国电影的蓬勃发展。





开幕式结束后，主办方进行了开幕影片《拿摩一等》的放映活动。映后，导演阿年，编剧唐佩璐，演员徐才根、陶慧敏、邱林、白雪、史可亲临现场与观众展开交流。





本片选择青年作为切入点，聚焦青年在陷入物质与精神的双重困境时对生活发出拷问、最终在几代人的集体智慧里寻到答案的成长历程。





据悉，为期三周的第二十六届北京大学生电影节还将在全国各地举行形式多样的评选、展映、研讨和交流活动，本届电影节闭幕式将于4月28日在北京师范大学邱季端体育馆举行，届时将揭晓国产影片竞赛单元所有奖项。