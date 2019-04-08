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"无名之辈"马吟吟诠释爵士版《我只在乎你》

俞飞鸿大泽隆夫主演电影发主题曲制作特辑

2019-04-08 11:29:08 来源：Mtime时光网

录音室里的马吟吟一席黑衣仔裤的清瘦装扮，一开口却仿佛蕴含了巨大的能量；片场的演绎则多了一些仪式感，还原了一场小型Jazz Live，引得在场的毕国智导演，俞飞鸿与木下彩音连连鼓掌。
　　时光网讯   由香港鬼才导演毕国智执导，俞飞鸿大泽隆夫领衔主演，日本元气少女木下彩音、人气小生前田公辉，以及内地新晋小花卢洋洋联袂主演的电影《在乎你》今日发布了主题曲“我只在乎你”制作特辑：讲述了由“爵士女神”马吟吟重新诠释的爵士版《我只在乎你》是如何诞生的。





　　电影《在乎你》主题曲，新版《我只在乎你》的演唱者是最近颇具人气的马吟吟。2015年她曾凭借《中国好声音》脱颖而出；2018年“唱而优则演”，演绎电影《无名之辈》中风情万种的按摩女“真真”，给观众们留下了深刻印象。此次马吟吟在电影《在乎你》中则化身爵士名伶，重新演绎了《我只在乎你》这首传世经典。

　　录音室里的马吟吟一席黑衣仔裤的清瘦装扮，一开口却仿佛蕴含了巨大的能量；片场的演绎则多了一些仪式感，还原了一场小型Jazz Live，引得在场的毕国智导演，俞飞鸿与木下彩音连连鼓掌。

　　电影《在乎你》片名源自邓丽君八十年代演唱的经典名曲 《我只在乎你》。作为“北京电影学院新学院派创作计划”成员之一，影片以充满人文关怀的视角，聚焦都市女性，横跨北京与北海道两地，讲述了一个女人不断成长和自我救赎的故事。

　　俞飞鸿出演的这位事业型“女强人”看似事业有成，内心却深藏着一段夹在这两个世界间的神秘往事，也让片名“在乎你”的含义显得扑朔迷离。影片已定档于2019年4月12日全国上映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 在乎你 主题曲 无名之辈 特辑
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