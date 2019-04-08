录音室里的马吟吟一席黑衣仔裤的清瘦装扮，一开口却仿佛蕴含了巨大的能量；片场的演绎则多了一些仪式感，还原了一场小型Jazz Live，引得在场的毕国智导演，俞飞鸿与木下彩音连连鼓掌。





















录音室里的马吟吟一席黑衣仔裤的清瘦装扮，一开口却仿佛蕴含了巨大的能量；片场的演绎则多了一些仪式感，还原了一场小型Jazz Live，引得在场的毕国智导演，俞飞鸿与木下彩音连连鼓掌。





电影《在乎你》片名源自邓丽君八十年代演唱的经典名曲 《我只在乎你》。作为“北京电影学院新学院派创作计划”成员之一，影片以充满人文关怀的视角，聚焦都市女性，横跨北京与北海道两地，讲述了一个女人不断成长和自我救赎的故事。





俞飞鸿出演的这位事业型“女强人”看似事业有成，内心却深藏着一段夹在这两个世界间的神秘往事，也让片名“在乎你”的含义显得扑朔迷离。影片已定档于2019年4月12日全国上映。