如果像Netflix、亚马逊以及其它流媒体公司从独立电影市场分走一杯羹，这是否意味着，影院所有者们都面临着收益缩水的提前到来？

网络流媒体的时代，电影院还能保持多久？





时光网拉斯维加斯讯 在2019年CinemaCon上，几乎每个关于影视市场健康发展的讨论中，流媒体的突出表现似乎都是不可回避的话题





CinemaCon（电影产业大会）每年都在内华达州拉斯维加斯的凯撒宫举行，是美国及全世界影业经营者（还有经销商）展示的平台。所以每年春天，好莱坞各大影业与众多优秀电影人都会在这场盛会上争相亮相，来宣布他们接下来的电影发行规划，并让各大参展商呈现出令人激动的电影产品。









确实，《罗马》在美国地区的主要市场都上映了4-8周的时间。但不可否认的是，更多的观看者是通过Netflix的流媒体平台最终看到本片的，而非大银幕。所以对于CinemaCon的参展者们来说，他们过去许多年都被“至少三个月的上映窗口期” 搞得筋疲力尽（意思是一部电影的家庭版，包括DVD和蓝光碟，至少要在其首映的三个月后才能上市），这也似乎让流媒体成了他们传统商业模式的一大威胁。





退一万步讲，这注入了一些不确定性和不安感——公平地说，毕竟一些新研究显示，那些最爱在流媒体平台观看娱乐内容的观众，通常是那些最爱去影院的影迷，他们也是最有可能在一年中光顾影院超过10次的人群。





在这周的影业推介会间隙，时光网有幸与CinemaCon、全美电影从业者协会总经理米奇·诺伊泽豪尔进行了独家专访，并请他阐释了自己对于影视市场健康发展态势的意见。此前在4月1日，诺伊泽豪尔已于周一的开幕晚会上发表过此观点。





如果像Netflix、亚马逊以及其它流媒体公司从独立电影市场分走一杯羹，同时又并不保证那些电影不会在自家平台上同步发行——或者可能只在大城市进行一周的特殊放映，以此来节省开支——这是否意味着，影院所有者们都面临着收益缩水的提前到来？





北美影院的观众越来越少，也不是不争的事实





按照诺伊泽豪尔的说法，这并不一定。“如果你将一块屏幕一分为二，左边开通了Disney+，甚至是AT&T和Comcast提供的所有服务，那么这些流媒体服务的共同点是什么？它们都是家用的，”诺伊泽豪尔说，“那么要想消化所有那些内容会让你无法想象，本质上来说这是不可能的。









“从另一个角度看的话，”诺伊泽豪尔继续说，“家长们花70美元开通流媒体服务给孩子和他们的朋友们在派对上看，然后过了10分钟那些孩子的注意力就被分散了，他们站起来开始追跑打闹，家长们还得管着。试问家长真的愿意花这个钱吗？我想不会。但如果你带他们出去看电影，他们坐在影院里，很可能会有更加全神贯注的体验。我说这些并不是因为我是这场大会的工作者——我是真的相信这一点。”





流媒体、愈加丰富的选择以及分享型影片体验的特殊尊严所形成的交汇是如何影响到中国的——这里的流媒体市场刚刚出现并不断多样化，且并没有被Netflix和亚马逊这样的巨头占领——这还是个未知的问题。无论如何，有一件事是确定的：对于电影产业来说极为复杂的一年已经悄然来临。时间会检验诺伊泽豪尔观点与决心，并会告诉我们他正确与否。