2019-04-08 16:35:00 来源：Mtime时光网
编辑：en
导演：提姆·米勒
主演：阿诺·施瓦辛格
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导演：詹姆斯·波宾
主演：伊莎贝拉·莫奈
Linda Hamilton
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Taron Egerton
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皮尔斯qi
7分钟前
讲道理，我认为没有一个会成为爆款
青春流转
20分钟前
真替蛋蛋的发际线担心......
织田QJ
26分钟前
终结者今年上映。。但是到现连个先导预告片都没看到。。。我只是想看个预告片自己HIGH一下先。
Enileva
46分钟前
莎拉康纳还是琳达汉密尔顿，约翰康纳怎么就不能还是爱德华福隆……还是说约翰康纳这角色干脆死了，然后母亲为儿子报仇？看了下演职员表还真没有约翰康纳这个角色……该不会凯尔里斯根本没回去过，孩子没生出来过吧……凯尔里斯这角色也没出现……连初代莎拉的演员都找来了，却没有丈夫和儿子的角色，好奇这个剧情是什么……不过阿诺施瓦辛格又要扮演老年机器人了有些可惜啊，都已经老了就不能演个终结者T-800系列机器人的创造者么，照着自己年轻时的模样制作的机器人，这个说得通啊。
买票一时爽，有这一份片单就够了
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