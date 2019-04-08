网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

派拉蒙2019年的大片不止《终结者》

Cinemacon派拉蒙媒体见面会举行

2019-04-08 16:35:00 来源：Mtime时光网

此次派拉蒙带来的新片有《终结者：黑暗命运》、《爱探险的朵拉》、《火箭人》、《刺猬索尼克》等。
      时光网讯 日前，2019年Cinemacon的派拉蒙媒体见面会在拉斯维加斯举行。时光网受邀参加活动，并采访了多位派拉蒙新片的主创们。

      此次派拉蒙带来的新片有《终结者：黑暗命运》《爱探险的朵拉》《火箭人》《刺猬索尼克》等。琳达·汉密尔顿塔伦·埃格顿迈克尔·佩尼亚詹姆斯·麦斯登金·凯瑞等明星与时光网分享了新片的幕后故事。

   编辑：en

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 派拉蒙 Cinemacon
关注时光网微信

相关电影/影人

终结者：黑暗命运

终结者：黑暗命运 (2019)

0.0

导演：提姆·米勒

主演：阿诺·施瓦辛格

在线播放

爱探险的朵拉

爱探险的朵拉 (2019)

0.0

导演：詹姆斯·波宾

主演：伊莎贝拉·莫奈

在线播放

琳达·汉密尔顿

琳达·汉密尔顿

Linda Hamilton

职业：演员

查看影人作品  >

塔伦·埃格顿

塔伦·埃格顿

Taron Egerton

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (4)

发表

本周热读

1

北影节这50部影片最值得看

买票一时爽，有这一份片单就够了

看片一时爽，一直看片一直爽……
2

"权力的游戏"第八季纽约举办空前盛大首映!

活着的死去的 你能想到所有角色演员都来啦

41
《权力的游戏》第八季还有10天开播，几乎所有参演过的演..
3

原来是残酷的社会造就了小丑！

DC电影《小丑》曝光首支预告

杰昆·菲尼克斯主演的DC超级英雄电影《小丑》曝光首支预..
4

敢问DC电影宇宙路在何方？

谁是新一代蝙蝠侠？ “闪电侠”还没剧本

DC，未来路在何方呢？让我们一同来梳理下DC电影近期大事..
5

"复联4"拍完 这些超级英雄何去何从？

唐尼荷兰弟再合作 锤哥要演"黑衣人"

15
在《复联4》为MCU划上一个分隔符之时，片中的一众演员们..

查看更多