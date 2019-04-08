谈到当下经常在网络上发生的人与人之间的对立，汉森认为社交媒体并不是一个可以“真正表达自己”的平台，在社交媒体上是无法进行“知性对话”的。





《最佳敌人》是在《嘻哈帝国》的拍摄空档拍摄的影片。塔拉吉·P·汉森在片中饰演北卡罗来纳州达勒姆的民权活动家Ann Atwater，她与3K党领导者C.P. Ellis进行了长达10年的斗争，直到1971年，两人同意共同主持一个为期两周的社区会议，以应对法院命令的学校废除种族隔离法令，而这场会议也改变了他们的生活……





作为一部根据真实历史事件改编的聚焦种族问题的影片，汉森决定出演，更多是出于一种社会责任感。对此，汉森坦言：“我选择的角色，希望能给观众带来启发，这就是我们演员该做的事情，启发观众，所以我在选电影上很挑剔，哪怕角色的人设并没有那么完美，最重要的是有代表性。”





而对于出演一个真实存在的人物，汉森也谈到：“我没有资格去评判一个角色，我的任务是让这个角色活起来，如果我做好了，就能改变其他人，我扮演的很多角色，一开始都会让我害怕，如果一个角色或者剧本在一开始不能让我感到害怕，我就不会接，因为我不能获得改变，恐惧意味着我要去克服它，克服了恐惧，就能让我获得改变，如果成功了，那么作为演员，希望我也能给观众带来改变。”







《最佳敌人》剧照 《最佳敌人》剧照





除了种族的对立，《最佳敌人》的故事可以让人联想到任何“对立”的双方，并且试图在探讨一种解决之道，“这是一个关于对立的故事，两个无法相处的人，两个信仰不合的人，它不一定非得和肤色、种族有关，他们就是信仰不合，就像你的敌人，或者是你不喜欢的人，但不管怎样你们就得在一起相处，这部影片教会你如何与人相处，如何把你的敌人当成人看，学会倾听理解，而不是针锋相对，更好地了解对方，这样你才能有同理心。”



《最佳敌人》预告片

影片中所展现出的人与人之间的“对立”，完全可以对应当下人们在社交媒体上经常会遇到的仇恨言论，作为一个明星，似乎更容易身陷其中。但汉森对此有着很清醒的认知，她认为社交媒体并不是一个可以“真正表达自己”的平台，在社交媒体上是无法进行“知性对话”的。





她解释道：“因为语言很容易产生歧义，特别是单纯的文字，所以直接对人说话会更好，而且人们在电脑前扮演的不是真实的自己，你可以装成任何人，你可以说任何话，不用为此负责，因为没有人会来追查，你可以说完话就走人，你可以散播完仇恨情绪，然后一走了之，谁会真正在社交媒体上进行知性对话？”





《最佳敌人》由STX发行，上周五在北美1759家影院开画，首周末三天收获450万美元，排在周末票房第六。