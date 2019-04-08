"我们可不可以在乡村谈文学?"贾樟柯谈及创立吕梁文学季的初衷时发问。"我是从小地方来的，我知道每一块土地上都会有热爱文学艺术的人。只有增加乡村的文化吸引力，才能重新吸引人们回到乡村。"

贾樟柯





时光网讯 导演 导演 贾樟柯 为推广故乡山西真是不遗余力。4月8日，由贾樟柯艺术中心主办的吕梁文学季于北京举办发布会，正式公布首届吕梁文学季将在2019年5月9日至5月16日期间，于山西吕梁汾阳贾家庄举办。









余华















发布会上，贾樟柯公布了由20位文学大家组成的顾问团，而阿来、格非、李敬泽、苏童、西川、叶兆言等三十余位文学家和批评家将亲赴吕梁，与读者见面。“我们可不可以在乡村谈文学？”贾樟柯在发布会上谈及自己创立吕梁文学季的初衷时发问。“我是从小地方来的，我知道每一块土地上都会有热爱文学艺术的人。只有增加乡村的文化吸引力，才能够重新吸引人们回到乡村。”





吕梁文学季同时公布，将设立“吕梁文学奖”和“马烽文学奖”，其中“吕梁文学奖”下设年度作家奖、年度小说奖、年度非虚构作品奖、年度诗歌奖以及年度山西作家奖，均从上一年度公开发表的相关作品中选出；“马烽文学奖”则设立年度农村题材作品奖。马烽长期在汾阳贾家庄进行文学创作，他也是中国当代文学史上重要流派“山药蛋派”的代表作家之一。





本届吕梁文学季“吕梁文学奖”与“马烽文学奖”的提名委员会由文学界出版界资深从业者、作家构成，他们将为每个奖项提选5部作品，交由评委会评审。今年，评委会成员包括阿来、格非、韩少功、李敬泽、苏童、西川和徐冰，评委会主席为中国作家协会副主席、鲁迅文学奖得主李敬泽。





欧阳江河





发布会上，文学总监欧阳江河重点公布了首届吕梁文学季的主题与节目架构。文学季活动的丰富程度、话题深度与学术厚度均为国内少有，8天时间、共35场文学艺术活动。





除了阿来、格非、李敬泽、苏童、西川、叶兆言6位文学大家为读者带来的6场“大家演讲”，5场“学术对话”以及3场朗读会之外，“校园日”活动将由叶兆言、西川和贾樟柯分别现身当地大学、中学和小学，与学生进行面对面的阅读分享和互动交流。











吕梁文学季每日都将于种子影院举办“电影放映会”，放映由部分到访作家作品改编、或担任编剧的电影作品。届时，将有作家和编剧亲临影院，与观众进行映前交流。“写作工作坊”将邀请重要文学期刊的资深编辑，对山西文学作者及其作品进行辅导。此外，艺术展览“墨写新文学——纪念中国新文学百年书法展”和图书市集，则将为大众提供更为丰富的文化体验。





值得注意的是，吕梁文学季将重点推出以“诺奖之后的莫言”为主题的莫言研讨会。此次莫言研讨会将由贾樟柯艺术中心与北京师范大学国际写作中心联合主办。