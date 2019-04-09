网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

迪士尼情歌王子变身中二DC英雄

"沙赞"扎克瑞莱维：唱歌尬舞是他的超能力

2019-04-09 08:04:14 来源：Mtime时光网

在扎克瑞·莱维披上沙赞的白色斗篷之前，他是《魔发奇缘》的痞帅王子尤金，用歌喉俘获万千粉丝；他是《雷神2》仙宫美男范达尔；是小荧幕的呆萌技术宅特工恰克、麦瑟尔夫人的欢喜冤家......


　　时光网特稿 年近40的身体，年仅14岁的心智，美国男星扎克瑞·莱维在DC独立电影《雷霆沙赞！》中化身超级英雄沙赞——少年比利·巴特森每当喊出“沙赞”的名字，就能激发全部潜能，变身成年形态的英雄。

　　那么如果人们喊出扎克瑞的名字，会获得什么能力？“他们会变得很中二，就是会很快乐，很开心”。趁新片宣传的机会，扎克瑞第一次来到中国，游长城、吃火锅、唱K、尬舞……充分释放大男孩本性。

扎克瑞的超能力：中二+尬舞

扎克瑞最想从搭档身上获取的技能是什么？

　　“我还是很喜欢玩游戏、运动、打电动、看漫画，其实我觉得这些都是很重要的东西。”38岁的扎克瑞心里还是个青少年，不难看出为什么华纳会选中他来扮演这位欢脱英雄。

　　“我现在已经38岁了，我希望我死的时候，尽管还有很长的时间，我希望我95岁的时候我还是可以这样傻傻的、天真的，每天非常开心地享受我的人生。”


成为超级英雄之前，他是迪士尼情歌王子

　　扎克瑞·莱维是个中国影迷并不熟悉的面孔，不过迪士尼电影的忠实粉丝们听到他的声音一定不会觉得陌生。成为沙赞以前，扎克瑞最著名的电影角色是为迪士尼的高人气王子、《魔发奇缘》的痞帅男主角尤金配音，俘获无数少女心。


　　影片里，他与“长发公主”曼迪·摩尔深情合唱的主题曲“I See The Light”入围过奥斯卡最佳原创歌曲奖，两人在次年的颁奖礼上一同登台，现场演绎这支迪士尼经典情歌，唱功不输专业歌手。

《魔发奇缘》情歌唱到了奥斯卡舞台

　　《雷霆沙赞！》有一处沙赞街头卖艺的场景让扎克瑞简单唱亮了亮嗓。其实除了中二之外，唱歌也是他的另一大“超能力”。

　　从6岁起，扎克瑞就开始登台表演音乐剧，在《油脂》《绿野仙踪》、《雾都孤儿》等名剧的地区巡演唱过主要角色。

扎克瑞音乐喜剧《她爱我》唱段

　　2016年，扎克瑞终于等来自己的音乐剧事业高光时刻。凭借对百老汇复排音乐剧《她爱我》的痴情文青男主角的精彩演绎，他获得了生平第一个托尼奖最佳音乐剧男主角提名。

　　转型“电影咖”的扎克瑞还是念念不忘音乐剧演员的身份：“我很享受舞台上的每一分钟，当然还想继续演音乐剧！”

漫威DC两开花：
感谢《雷神3》决定杀死我

　　扎克瑞第一次试水超级英雄电影的机会来自DC的竞争对手漫威。他原本是《雷神1》仙宫三勇士之一范达尔的扮演者，可惜电视剧合约在身错过了这个角色，改由美剧《童话镇》男主角乔舒华·达拉斯接盘。

范达尔：《雷神1》vs《雷神2》

　　做了二十多年超级英雄梦的扎克瑞对于这次擦肩而过很不开心：“肯尼斯·布拉纳（《雷神1》导演 ）在试镜时还让我学英式口音，他特别想让我演范达尔。我也很想跟他合作。我是如此崇拜他的作品。可因为我有《超市特工》的合同（第三季从13集增加续订为19集，导致拍摄周期延长），日程不允许参演《雷神1》，当时特别沮丧。”

《雷神2》洛基与范达尔

　　等到《雷神2》开拍，《雷神1》的“范达尔”乔叔华由于电视剧拍摄日程冲突，又把这个角色“还给”了扎克瑞。兜兜转转一大圈，该是他的角色最终依然属于他。当顶着洒脱金发的范达尔与“黑长直”洛基同框，万千粉丝为这对盛世美颜组合倾倒。
扎克瑞、抖森《雷神2》红毯尬舞

　　在灭霸一个响指就能干掉半数主演的漫威宇宙里当配角，角色领便当完全不算意外。“第三部《雷神》电影的时候，我们的角色(仙宫三勇士)完全不重要，我感觉根本没有台词，只用喊一句啊，接着倒地身亡就行”。

身穿沙赞制服“感觉就像2岁小孩”

　　回想起来，扎克瑞对匆匆结束的漫威英雄之旅充满感激：“角色死掉自然很丧，不过谁不想被凯特·布兰切特（《雷神3》饰演死神海拉）杀死呢？假如漫威没在《雷神3》里杀死我，那我很可能还要被合约绑定，需等着去《复联3》拍半天被灰化的戏，可能就没机会演沙赞了。所以我很感谢他们决定在《雷神3》杀死我。”


小荧幕最靓的仔：
呆萌技术宅晋级黄金单身汉

　　闯荡好莱坞这些年，电影作品寥寥的扎克瑞·莱维拥有不错的电视观众缘。

《超市特工》

　　2007年为他量身打造的喜剧《超市特工》开播，扎克瑞几乎本色出演超市技术宅员工恰克（Chuck），他的大脑突然变成储存CIA全部资料的“”数据库，一夜之间拥有“超能力”后开启搞笑特工人生，上演了一出宅男拯救世界的好戏。

　　这部热播五年的系列剧让“沙赞”提前与“超人”在小荧幕过招，前任大超布兰登·罗斯一度在剧中出演固定角色。就连漫威“龙套侠”斯坦·李都跑去给《超市特工》客串过角色。

《超市特工》剧照

　　扎克瑞觉得《超市特工》跟《雷霆沙赞！》其实有点类似。“他们这两个主角都是好人，他们的心都很好，但是生活里头可能有点迷失。他们都是由我来演的，所以都比较呆。他们都是非常普通的人，他们生活中发生很特别的事情，他们有超级能力，怎么运用这个超级能力来去让这个世界变得更好，所以有类似的一点。”

《英雄重生》的冷漠杀手

　　《超市特工》完结之后，扎克瑞主演了NBC科幻剧《超能英雄》的重启版《英雄重生》，从呆萌超级特工摇身一边变，每天苦大仇深的追杀超能力者为子复仇。可惜《英雄重生》收视口碑双低，不可避免的一季被砍。

　　在2017年播出的犯罪惊悚剧集《双面格蕾丝》当中，扎克瑞少见的以古装扮相出场，饰演江湖贩子耶利米，担当女主角传奇生平的最佳助攻。这部不太为人所知的剧集改编自《使女的故事》作者玛格丽特·阿特伍德的另一部小说，虽说名气不大，却称得上是优质大女主剧集，摄影风格与台词表演非常抓人，品质不输使女。


《双面格蕾丝》的古装扮相

　　去年他加入艾美奖热门喜剧《了不起的麦瑟尔夫人》第二季出演常驻角色，在剧中扮演外冷内热的外科医生。这位温柔帅气黄金单身汉与女主角麦瑟尔夫人凑成欢喜冤家，让她暂时忘记了渣男前夫。


　　独立女性身边的好男人已经成了扎克瑞“超能力宅男”之外的另一个标签。

作者：RZ   编辑：en

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 雷霆沙赞 扎克瑞·莱维 DC
关注时光网微信

相关电影/影人

扎克瑞·莱维

扎克瑞·莱维

Zachary Levi

职业：演员 | 导演 | 制作人

查看影人作品  >

雷霆沙赞！

雷霆沙赞！ (2019)

6.9

导演：大卫·F·桑德..

主演：扎克瑞·莱维

在线播放

魔发奇缘

魔发奇缘 (2010)

8.2

导演：内森·格里诺

主演：曼迪·摩尔

在线播放

她爱我

她爱我 (2016)

0.0

导演：David Horn

主演：Cameron Adams

在线播放

雷神3：诸神黄昏

雷神3：诸神黄昏 (2017)

7.8

导演：塔伊加·维迪提

主演：克里斯·海姆斯..

在线播放

超市特工

超市特工 (2007)

8.4

导演：Robert Duncan ..

主演：扎克瑞·莱维

在线播放

雷神2：黑暗世界

雷神2：黑暗世界 (2013)

7.6

导演：艾伦·泰勒

主演：克里斯·海姆斯..

在线播放

了不起的麦瑟尔夫人

了不起的麦瑟尔夫人 (2017)

8.3

导演：艾米·谢尔曼-..

主演：瑞秋·布罗斯纳安

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

"权力的游戏"第八季纽约举办空前盛大首映!

活着的死去的 你能想到所有角色演员都来啦

41
《权力的游戏》第八季还有10天开播，几乎所有参演过的演..
2

原来是残酷的社会造就了小丑！

DC电影《小丑》曝光首支预告

杰昆·菲尼克斯主演的DC超级英雄电影《小丑》曝光首支预..
3

"复联4"拍完 这些超级英雄何去何从？

唐尼荷兰弟再合作 锤哥要演"黑衣人"

15
在《复联4》为MCU划上一个分隔符之时，片中的一众演员们..
4

悲壮！《复联4》新海报初代六巨头领军迎战

十二位幸存英雄整装集结 灭霸准备好了吗？

12
《复联4》泰国版角色海报曝光，初代六巨头钢铁侠、美国..
5

烈焰美人！《权力的游戏》首映群星拍写真

庆功派对"海王"最嗨 龙妈小恶魔晒照停不下来

26
《权力的游戏》第八季完结篇首映礼官方写真出炉！群星回..

查看更多