在扎克瑞·莱维披上沙赞的白色斗篷之前，他是《魔发奇缘》的痞帅王子尤金，用歌喉俘获万千粉丝；他是《雷神2》仙宫美男范达尔；是小荧幕的呆萌技术宅特工恰克、麦瑟尔夫人的欢喜冤家......











那么如果人们喊出扎克瑞的名字，会获得什么能力？“他们会变得很中二，就是会很快乐，很开心”。趁新片宣传的机会，扎克瑞第一次来到中国，游长城、吃火锅、唱K、尬舞……充分释放大男孩本性。





扎克瑞的超能力：中二+尬舞





扎克瑞最想从搭档身上获取的技能是什么？ “我还是很喜欢玩游戏、运动、打电动、看漫画，其实我觉得这些都是很重要的东西。”38岁的扎克瑞心里还是个青少年，不难看出为什么华纳会选中他来扮演这位欢脱英雄。





“我现在已经38岁了，我希望我死的时候，尽管还有很长的时间，我希望我95岁的时候我还是可以这样傻傻的、天真的，每天非常开心地享受我的人生。”























《双面格蕾丝》的古装扮相







