时光网特稿
年近40的身体，年仅14岁的心智，美国男星扎克瑞·莱维
在DC独立电影《雷霆沙赞！》
中化身超级英雄沙赞——少年比利·巴特森每当喊出“沙赞”的名字，就能激发全部潜能，变身成年形态的英雄。
那么如果人们喊出扎克瑞的名字，会获得什么能力？“他们会变得很中二，就是会很快乐，很开心”。趁新片宣传的机会，扎克瑞第一次来到中国，游长城、吃火锅、唱K、尬舞……充分释放大男孩本性。
“我还是很喜欢玩游戏、运动、打电动、看漫画，其实我觉得这些都是很重要的东西。”38岁的扎克瑞心里还是个青少年，不难看出为什么华纳会选中他来扮演这位欢脱英雄。
“我现在已经38岁了，我希望我死的时候，尽管还有很长的时间，我希望我95岁的时候我还是可以这样傻傻的、天真的，每天非常开心地享受我的人生。”
成为超级英雄之前，他是迪士尼情歌王子
扎克瑞·莱维是个中国影迷并不熟悉的面孔，不过迪士尼电影的忠实粉丝们听到他的声音一定不会觉得陌生。成为沙赞以前，扎克瑞最著名的电影角色是为迪士尼的高人气王子、《魔发奇缘》的痞帅男主角尤金配音，俘获无数少女心。
影片里，他与“长发公主”曼迪·摩尔深情合唱的主题曲“I See The Light”入围过奥斯卡最佳原创歌曲奖，两人在次年的颁奖礼上一同登台，现场演绎这支迪士尼经典情歌，唱功不输专业歌手。
《雷霆沙赞！》有一处沙赞街头卖艺的场景让扎克瑞简单唱亮了亮嗓。其实除了中二之外，唱歌也是他的另一大“超能力”。
从6岁起，扎克瑞就开始登台表演音乐剧，在《油脂》
、《绿野仙踪》
、《雾都孤儿》等名剧的地区巡演唱过主要角色。
2016年，扎克瑞终于等来自己的音乐剧事业高光时刻。凭借对百老汇复排音乐剧《她爱我》的痴情文青男主角的精彩演绎，他获得了生平第一个托尼奖最佳音乐剧男主角提名。
转型“电影咖”的扎克瑞还是念念不忘音乐剧演员的身份：“我很享受舞台上的每一分钟，当然还想继续演音乐剧！”
漫威DC两开花：
扎克瑞第一次试水超级英雄电影的机会来自DC的竞争对手漫威。他原本是《雷神1》仙宫三勇士之一范达尔的扮演者，可惜电视剧合约在身错过了这个角色，改由美剧《童话镇》
男主角乔舒华·达拉斯接盘。
做了二十多年超级英雄梦的扎克瑞对于这次擦肩而过很不开心：“肯尼斯·布拉纳（《雷神1》导演 ）在试镜时还让我学英式口音，他特别想让我演范达尔。我也很想跟他合作。我是如此崇拜他的作品。可因为我有《超市特工》
的合同（第三季从13集增加续订为19集，导致拍摄周期延长），日程不允许参演《雷神1》，当时特别沮丧。”
《雷神2》洛基与范达尔
等到《雷神2》
开拍，《雷神1》的“范达尔”乔叔华由于电视剧拍摄日程冲突，又把这个角色“还给”了扎克瑞。兜兜转转一大圈，该是他的角色最终依然属于他。当顶着洒脱金发的范达尔与“黑长直”洛基同框，万千粉丝为这对盛世美颜组合倾倒。
在灭霸一个响指就能干掉半数主演的漫威宇宙里当配角，角色领便当完全不算意外。“第三部《雷神》电影的时候，我们的角色(仙宫三勇士)完全不重要，我感觉根本没有台词，只用喊一句啊，接着倒地身亡就行”。
回想起来，扎克瑞对匆匆结束的漫威英雄之旅充满感激：“角色死掉自然很丧，不过谁不想被凯特·布兰切特（《雷神3》饰演死神海拉）杀死呢？假如漫威没在《雷神3》里杀死我，那我很可能还要被合约绑定，需等着去《复联3》
拍半天被灰化的戏，可能就没机会演沙赞了。所以我很感谢他们决定在《雷神3》杀死我。”
小荧幕最靓的仔：
呆萌技术宅晋级黄金单身汉
闯荡好莱坞这些年，电影作品寥寥的扎克瑞·莱维拥有不错的电视观众缘。
2007年为他量身打造的喜剧《超市特工》开播，扎克瑞几乎本色出演超市技术宅员工恰克（Chuck），他的大脑突然变成储存CIA全部资料的“”数据库，一夜之间拥有“超能力”后开启搞笑特工人生，上演了一出宅男拯救世界的好戏。
这部热播五年的系列剧让“沙赞”提前与“超人”在小荧幕过招，前任大超布兰登·罗斯一度在剧中出演固定角色。就连漫威“龙套侠”斯坦·李都跑去给《超市特工》
客串过角色。
扎克瑞觉得《超市特工》跟《雷霆沙赞！》其实有点类似。“他们这两个主角都是好人，他们的心都很好，但是生活里头可能有点迷失。他们都是由我来演的，所以都比较呆。他们都是非常普通的人，他们生活中发生很特别的事情，他们有超级能力，怎么运用这个超级能力来去让这个世界变得更好，所以有类似的一点。”
《超市特工》完结之后，扎克瑞主演了NBC科幻剧《超能英雄》
的重启版《英雄重生》
，从呆萌超级特工摇身一边变，每天苦大仇深的追杀超能力者为子复仇。可惜《英雄重生》收视口碑双低，不可避免的一季被砍。
在2017年播出的犯罪惊悚剧集《双面格蕾丝》
当中，扎克瑞少见的以古装扮相出场，饰演江湖贩子耶利米，担当女主角传奇生平的最佳助攻。这部不太为人所知的剧集改编自《使女的故事》
作者玛格丽特·阿特伍德的另一部小说，虽说名气不大，却称得上是优质大女主剧集，摄影风格与台词表演非常抓人，品质不输使女。
《双面格蕾丝》的古装扮相
去年他加入艾美奖热门喜剧《了不起的麦瑟尔夫人》
第二季出演常驻角色，在剧中扮演外冷内热的外科医生。这位温柔帅气黄金单身汉与女主角麦瑟尔夫人凑成欢喜冤家，让她暂时忘记了渣男前夫。
独立女性身边的好男人已经成了扎克瑞“超能力宅男”之外的另一个标签。