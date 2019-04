片段中,超级英雄们讨论着如何打败灭霸的计划,最后美队还爆出粗口:“Let’s go get this son of a bitch.”

时光网讯 备受期待的 备受期待的 《复仇者联盟4:终局之战》 曝光首支完整片段,超级英雄们讨论着如何打败灭霸的计划,最后美队还爆出粗口:“Let’s go get this son of a bitch.”





在这支片段中,惊奇队长与超英们会面,讨论策略,包括雷神试图激怒“新来的”惊奇队长这个已曝光的桥段。

片段中,火箭浣熊用全息影像展示了一个星球,灭霸仍然拥有所有的无限宝石,并将它们作为毁灭生命的武器。绿巨人和战争机器似乎都对再次追击灭霸持怀疑态度,但黑寡妇和两位队长则更为乐观,尤其是惊队,自信心爆棚。

惊队还解释了这么久才露面的原因,她说:“宇宙中还有很多其他星球,不幸的是,它们没有你们这些家伙。”

片段的结尾是雷神召唤了风暴战斧,和正式预告里的一样,说出了“I like this one”的台词。而美队爆的粗口证明了此战的决心。

