网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

好兄弟新片黄渤没演，但送了首歌

郭涛导演处女作《欲念游戏》首映

2019-04-09 09:27:30 来源：Mtime时光网

现场播放了推广曲《模样》MV后，郭涛透露，“本来我想邀请黄渤出演，但他实在是太忙了挤不出时间，不过他还是为我亲自推荐并献唱了这首歌，特别有心，让我特别感动”。

《欲念游戏》发布会

      时光网讯 4月8日，悬疑犯罪电影《欲念游戏》在京举行首映礼，首执导筒的郭涛携主演范伟梅婷姜潮出席活动。由郭涛好友黄渤献唱的推广曲《模样》MV也首度曝光。影片将于4月12日全国上映。

      《欲念游戏》讲述在2020年，一代叱咤智能科技领域的风云人物郭实（郭涛饰），在经历丧女之痛后决定远离尘嚣，终日与智能机器人相伴。但一次意外的发生，郭实莫名沦为“杀人逃犯”，并一步步落入对方所设的陷阱中。为证清白，郭实重拾“化蝶系统”，与爱徒飞凡（姜潮饰）和机械发烧友萌萌（张子枫饰）联手追查真凶。在探寻真相的过程中，郭实发现妻子宁雪（梅婷饰）和好兄弟老查（范伟饰）与此事有着千丝万缕的联系，但逐渐被视觉致幻的他开始难辨真假虚实……

      得知郭涛转型导演的《欲念游戏》即将上映，《疯狂的石头》兄弟团成员宁浩、徐峥、黄渤纷纷通过视频送上祝福。导演宁浩回忆，当年郭涛就时常与自己一起探讨如何拍戏。早已完成演员到导演身份转变的徐峥与黄渤也助力郭涛，践行“好兄弟携手演戏，并肩当导演”的诺言。

推广曲《模样》mv

      现场播放了推广曲《模样》MV后，郭涛透露，“本来我想邀请黄渤出演，但他实在是太忙了挤不出时间，不过他还是为我亲自推荐并献唱了这首歌，特别有心，让我特别感动”。

      《欲念游戏》是一部带有科幻元素的悬疑片，郭涛表示，“虽然大家觉得我拍喜剧电影更保险，但我觉得咱们国内现在的电影市场这么得开放多元，需要出现一些新鲜的影片来满足观众。”同时，郭涛也谦虚地表示，自己第一次做导演，不足和幼稚的地方肯定有，好坏评价他都会接受。另外他也对自己的作品颇有信心，“专业的人做专业的事，肯定是水平线以上的作品。”

   编辑：羊羊

关键词： 欲念游戏 郭涛 黄渤 梅婷 范伟 姜潮
关注时光网微信

相关电影/影人

欲念游戏

欲念游戏 (2019)

0.0

导演：郭涛

主演：郭涛 张子枫

在线播放

郭涛

郭涛

Tao Guo

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

"权力的游戏"第八季纽约举办空前盛大首映!

活着的死去的 你能想到所有角色演员都来啦

41
《权力的游戏》第八季还有10天开播，几乎所有参演过的演..
2

原来是残酷的社会造就了小丑！

DC电影《小丑》曝光首支预告

杰昆·菲尼克斯主演的DC超级英雄电影《小丑》曝光首支预..
3

"复联4"拍完 这些超级英雄何去何从？

唐尼荷兰弟再合作 锤哥要演"黑衣人"

15
在《复联4》为MCU划上一个分隔符之时，片中的一众演员们..
4

悲壮！《复联4》新海报初代六巨头领军迎战

十二位幸存英雄整装集结 灭霸准备好了吗？

12
《复联4》泰国版角色海报曝光，初代六巨头钢铁侠、美国..
5

烈焰美人！《权力的游戏》首映群星拍写真

庆功派对"海王"最嗨 龙妈小恶魔晒照停不下来

26
《权力的游戏》第八季完结篇首映礼官方写真出炉！群星回..

查看更多