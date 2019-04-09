现场播放了推广曲《模样》MV后，郭涛透露，“本来我想邀请黄渤出演，但他实在是太忙了挤不出时间，不过他还是为我亲自推荐并献唱了这首歌，特别有心，让我特别感动”。





《欲念游戏》讲述在2020年，一代叱咤智能科技领域的风云人物郭实（郭涛饰），在经历丧女之痛后决定远离尘嚣，终日与智能机器人相伴。但一次意外的发生，郭实莫名沦为“杀人逃犯”，并一步步落入对方所设的陷阱中。为证清白，郭实重拾“化蝶系统”，与爱徒飞凡（姜潮饰）和机械发烧友萌萌（张子枫饰）联手追查真凶。在探寻真相的过程中，郭实发现妻子宁雪（梅婷饰）和好兄弟老查（范伟饰）与此事有着千丝万缕的联系，但逐渐被视觉致幻的他开始难辨真假虚实……





得知郭涛转型导演的《欲念游戏》即将上映，《疯狂的石头》兄弟团成员宁浩、徐峥、黄渤纷纷通过视频送上祝福。导演宁浩回忆，当年郭涛就时常与自己一起探讨如何拍戏。早已完成演员到导演身份转变的徐峥与黄渤也助力郭涛，践行“好兄弟携手演戏，并肩当导演”的诺言。

推广曲《模样》mv 现场播放了推广曲《模样》MV后，郭涛透露，“本来我想邀请黄渤出演，但他实在是太忙了挤不出时间，不过他还是为我亲自推荐并献唱了这首歌，特别有心，让我特别感动”。





《欲念游戏》是一部带有科幻元素的悬疑片，郭涛表示，“虽然大家觉得我拍喜剧电影更保险，但我觉得咱们国内现在的电影市场这么得开放多元，需要出现一些新鲜的影片来满足观众。”同时，郭涛也谦虚地表示，自己第一次做导演，不足和幼稚的地方肯定有，好坏评价他都会接受。另外他也对自己的作品颇有信心，“专业的人做专业的事，肯定是水平线以上的作品。”

编辑：羊羊