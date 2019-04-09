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东野圭吾《祈祷落幕时》曝光终极预告

阿部宽菜菜子“对决” 连环反转挑战推理极限

2019-04-09 11:48:48 来源：Mtime时光网

《祈祷落幕时》终极预告正式发布，神探加贺恭一郎在追查连环杀人案过程中遭遇史上最强对手，真相近在咫尺剧情却连环反转。
　　时光网讯  根据日本著名推理小说作家东野圭吾同名小说改编的电影《祈祷落幕时》将于4月12日全国公映。今日，电影终极预告正式发布，神探加贺恭一郎在追查连环杀人案过程中遭遇史上最强对手，真相近在咫尺剧情却连环反转，加贺身世之谜与另一起尘封三十年的秘密往事即将揭晓。

　　此前影片于4月7日在全国范围启动了一轮点映活动。该片由东野圭吾本人担任编剧，知名导演福泽克雄执导，阿部宽松岛菜菜子等联袂主演，是日本超高人气“加贺恭一郎”系列电影的收官之作。





　　此次发布的终极预告以案情线索为时间轴层层推进，加贺恭一郎和警视厅调查员松宫修平协同侦破恶性连环杀人案，初步调查后将嫌疑目标锁定为著名的舞台剧编导浅居博美。但是浅居博美拥有完美的不在场证明，并坚称自己与被害人“不认识”、“不知情”。

　　加贺遭遇前所未有的对手，案发现场的一本“日历”打破僵局，将时间推回到三十年前，剧情出现惊天反转——加贺失踪多年的母亲竟然牵涉其中，令观众好奇已久的神探身世之谜即将真相大白。预告片中，死者遗物、东京十二桥、明治座大剧院等关键线索相继出现，然而在加贺的追查下整个案情却愈加扑朔迷离。

　　东野圭吾原著《祈祷落幕时》曾获日本重量级奖项吉川英治文学奖，并被日本亚马逊网站评选为“加贺探案集最高杰作”。电影改编后不仅最大限度地保留了原著故事情节，人物形象的进一步丰满也让观众拥有更强的代入感。在近乎“浮世绘”般的电影镜头下，日本社会中小人物的家庭之苦、生存困境被展露无遗，嫌疑人为了“守护最重要的人”走向犯罪，人性的善与恶、卑贱与高贵在影片结尾集中迸发。

   编辑：hello王小羊

关键词： 祈祷落幕时 终极预告
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祈祷落幕时

祈祷落幕时 (2018)

0.0

导演：福泽克雄

主演：阿部宽 松岛菜菜子

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