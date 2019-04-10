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2018年好莱坞最赚钱的大片很容易猜到

最赔钱的竟是彼得杰克逊监制的奇幻大片

2019-04-10 17:50:32 来源：Mtime时光网

电影投资和其他生意一样，有赚也有赔，巨无霸迪士尼也不例外。
　　时光网讯 电影投资有时候难以琢磨，一年前可能很多人会猜到2018年最赚钱的好莱坞大片会是《复仇者联盟3》，但很少人会想到最赔钱的大片会是《指环王》系列导演彼得·杰克逊监制的《掠食城市》

　　外媒Deadline公布了一年一度的好莱坞大片盈亏榜，赚钱方面迪士尼发行占据前3，最赔钱的五部电影里迪士尼也不幸入围3部。

      赚钱榜和赔钱榜里，哪一部好莱坞大片表现让你最意外？

最赚钱的10部好莱坞大片(单位：美元)

NO.10《一个明星的诞生》 利润1.78亿 发行：华纳


总收入4.07亿，总支出2.29亿，投资回报率1.78。
全球票房4.33亿，北美2.15亿，内地0(未上映)

NO.9《绿毛怪格林奇》 利润1.85亿 发行：环球


总收入4.7亿，总支出2.85亿，投资回报率1.65。
全球票房5.11亿，北美2.7亿，内地0.04亿

NO.8《侏罗纪世界2》 利润2.23亿 发行：环球


总收入8.35亿，总支出6.12亿，投资回报率1.36。
全球票房13.09亿，北美4.18，内地2.61亿。

NO.7《死侍2》利润2.35亿 发行：福斯


总收入6.17亿，总支出3.82亿，投资回报率1.62
全球票房7.85亿，北美3.25亿，内地0.4亿
  
NO.6《毒液》 利润2.47亿 发行：索尼


总收入5.65亿，总支出3.18亿，投资回报率1.78
全球票房8.55亿，北美2.14亿，内地2.72亿

NO.5《海王》 利润2.61亿 发行：华纳


总收入7.33亿，总支出4.72亿，投资回报率1.55
全球票房11.47亿，北美3.35亿，内地2.98亿

NO. 4《波西米亚狂想曲》 利润3.5亿 发行：福斯


总收入6.33亿，总支出2.82亿，投资回报率2.24
全球票房8.96亿，北美2.16亿，内地0.14亿

NO.3《超人总动员2》 利润4.47亿 发行：迪士尼

总收入9.29亿，总支出4.82亿，投资回报率1.93
全球票房12.43亿，北美6.09亿，内地0.5亿。

NO.2《黑豹》 利润4.77亿 发行：迪士尼


总收入9.94亿，总支出5.17亿，投资回报率1.92
全球票房13.47亿，北美7亿，内地1.05亿。

NO.1《复仇者联盟3》 利润5亿 发行：迪士尼


总收入12.75亿，总支出7.75亿，投资回报率1.65
全球票房20.48亿，北美6.79亿，中国内地3.6亿

　　所谓常在河边走哪有不湿鞋，《沉默的羔羊》《禁闭岛》制片人迈克·麦德沃曾说：“整个电影行业被一些毫无理性的规则所左右，没有人能笃定拍摄一部成功的秘诀，很多时候我曾宣称要拍一部大卖之作，结果却是惨淡收场。”

　　毕竟好莱坞竞争异常激烈，即使你的出发点再好，失败的项目总是不缺，投入巨大却扑街的大项目每年都有。

最赔钱的5部好莱坞大片（单位：美元）

NO.5 《胡桃夹子与四个王国》亏损6580万 发行：迪士尼


总收入1.68亿 总支出2.37亿 投资回报率0.72
北美票房5485万 全球票房1.73亿 内地票房1623万

NO.4 《游侠索罗：星球大战外传》亏损7690万 发行：迪士尼


总收入3.70亿 总支出4.46亿 投资回报率0.83
北美票房2.13亿 全球票房3.92亿 内地票房1600万

NO.3 《罗宾汉：起源》亏损8370万 发行：狮门


总收入0.89亿 总支出1.73亿 投资回报率0.52
北美票房3000万 全球票房8400万 内地票房0（没引进）

NO.2 《时间的皱折》亏损1.30亿 发行：迪士尼


总收入1.61亿 总支出2.91亿 投资回报率0.55
北美票房1亿 全球票房1.32亿 内地票房0（没引进）

NO.1 《掠食城市》 亏损1.74亿 发行：环球


总收入0.82亿 总支出2.57亿 投资回报率0.32
北美票房1595万 全球票房8318万 内地票房747万

作者：小火纸   编辑：小火纸

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 赚钱 赔钱 复联3 黑豹 胡桃夹子 时间的皱折 掠食城市
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