电影投资和其他生意一样，有赚也有赔，巨无霸迪士尼也不例外。





外媒Deadline公布了一年一度的好莱坞大片盈亏榜，赚钱方面迪士尼发行占据前3，最赔钱的五部电影里迪士尼也不幸入围3部。





赚钱榜和赔钱榜里，哪一部好莱坞大片表现让你最意外？





最赚钱的10部好莱坞大片(单位：美元)



























毕竟好莱坞竞争异常激烈，即使你的出发点再好，失败的项目总是不缺，投入巨大却扑街的大项目每年都有。





最赔钱的5部好莱坞大片（单位：美元）

NO.5 《胡桃夹子与四个王国》 亏损6580万 发行：迪士尼



总收入1.68亿 总支出2.37亿 投资回报率0.72 北美票房5485万 全球票房1.73亿 内地票房1623万

NO.4 《游侠索罗：星球大战外传》 亏损7690万 发行：迪士尼



总收入3.70亿 总支出4.46亿 投资回报率0.83 北美票房2.13亿 全球票房3.92亿 内地票房1600万

NO.3 《罗宾汉：起源》 亏损8370万 发行：狮门



总收入0.89亿 总支出1.73亿 投资回报率0.52 北美票房3000万 全球票房8400万 内地票房0（没引进）

NO.2 《时间的皱折》 亏损1.30亿 发行：迪士尼



总收入1.61亿 总支出2.91亿 投资回报率0.55 北美票房1亿 全球票房1.32亿 内地票房0（没引进）

NO.1 《掠食城市》 亏损1.74亿 发行：环球



总收入0.82亿 总支出2.57亿 投资回报率0.32 北美票房1595万 全球票房8318万 内地票房747万



作者：小火纸 编辑：小火纸