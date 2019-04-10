外媒Deadline公布了一年一度的好莱坞大片盈亏榜，赚钱方面迪士尼发行占据前3，最赔钱的五部电影里迪士尼也不幸入围3部。
赚钱榜和赔钱榜里，哪一部好莱坞大片表现让你最意外？
最赚钱的10部好莱坞大片(单位：美元)
总收入4.07亿，总支出2.29亿，投资回报率1.78。
全球票房4.33亿，北美2.15亿，内地0(未上映)
总收入4.7亿，总支出2.85亿，投资回报率1.65。
全球票房5.11亿，北美2.7亿，内地0.04亿
总收入8.35亿，总支出6.12亿，投资回报率1.36。
全球票房13.09亿，北美4.18，内地2.61亿。
总收入6.17亿，总支出3.82亿，投资回报率1.62
全球票房7.85亿，北美3.25亿，内地0.4亿
总收入5.65亿，总支出3.18亿，投资回报率1.78
全球票房8.55亿，北美2.14亿，内地2.72亿
总收入7.33亿，总支出4.72亿，投资回报率1.55
全球票房11.47亿，北美3.35亿，内地2.98亿
总收入6.33亿，总支出2.82亿，投资回报率2.24
全球票房8.96亿，北美2.16亿，内地0.14亿
总收入9.29亿，总支出4.82亿，投资回报率1.93
全球票房12.43亿，北美6.09亿，内地0.5亿。
总收入9.94亿，总支出5.17亿，投资回报率1.92
全球票房13.47亿，北美7亿，内地1.05亿。
总收入12.75亿，总支出7.75亿，投资回报率1.65
全球票房20.48亿，北美6.79亿，中国内地3.6亿
所谓常在河边走哪有不湿鞋，《沉默的羔羊》
和《禁闭岛》
制片人迈克·麦德沃曾说：“整个电影行业被一些毫无理性的规则所左右，没有人能笃定拍摄一部成功的秘诀，很多时候我曾宣称要拍一部大卖之作，结果却是惨淡收场。”
毕竟好莱坞竞争异常激烈，即使你的出发点再好，失败的项目总是不缺，投入巨大却扑街的大项目每年都有。
最赔钱的5部好莱坞大片（单位：美元）
总收入1.68亿 总支出2.37亿 投资回报率0.72
北美票房5485万 全球票房1.73亿 内地票房1623万
总收入3.70亿 总支出4.46亿 投资回报率0.83
北美票房2.13亿 全球票房3.92亿 内地票房1600万
总收入0.89亿 总支出1.73亿 投资回报率0.52
北美票房3000万 全球票房8400万 内地票房0（没引进）
总收入1.61亿 总支出2.91亿 投资回报率0.55
北美票房1亿 全球票房1.32亿 内地票房0（没引进）
总收入0.82亿 总支出2.57亿 投资回报率0.32
北美票房1595万 全球票房8318万 内地票房747万
作者：小火纸 编辑：小火纸