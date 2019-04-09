角色海报中共出现了12位超级英雄，初代复联成员和新成员各6位，显然他们都是灭霸响指的幸存者。





角色海报中共出现了12位超级英雄，初代复联成员和新成员各6位，显然他们都是灭霸响指的幸存者。





《复仇者联盟4：终局之战》将是漫威宇宙“无限传奇”（The Infinity Saga)的终结篇，是漫威电影宇宙十年的一个重要节点，结束部分英雄电影的故事，但也将展开新的剧情，呈现新的更为广阔宏大的宇宙观，未来也将出现新的超级英雄，继续漫威超级英雄激动人心的故事。

编辑：羊羊