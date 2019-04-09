悬疑烧脑电影《云雾笼罩的山峰》曝光定档预告和海报，宣布内地4月26日上映。

定档海报





与先前的多线叙事电影相比，《云雾笼罩的山峰》故事发生的时间和地点高度集中，独创出“1+1=∞（无限）”之结构：在“一日之内”+“一山之上”，因为一个人的一念之差，在命运的荒诞作用下，所导致一连串的链锁反应，使罪恶像野火燎原般一发不可收拾。





此次曝光的定档预告中，众多人物关系浮出水面，将这些看似完全不相干的事件和人物命运搅在一起。男子对骑士开枪、疑似船上弃尸、路边群殴抢劫、桥上坠车、跌入深坑、暗藏尸体、掩饰血迹等一系列骇人的犯罪行为背后，到底存在着怎样的关联，不禁令人既好奇又不禁感到不寒而栗。





此外，影片浓重的色调和节奏，让人完全没法喘息，只能被节奏带着走，却又找不到明确的原因。这种欲言又止的呈现方式，与电影扑朔迷离的叙事风格可谓一脉相承，令人期待十足。





电影《云雾笼罩的山峰》是左志国自编自导的长片处女作，由丁建国监制，王海涛、任青安、丁建钧等主演，故事讲述了一位年轻的父亲因为没有钱医治病重的女儿，又要不到拖欠的赔款，被迫铤而走险，绑架了老板的女儿，从而将几个不相干的陌生人拖入到罪恶的深渊。





导演左志国表示影片取材于真实的社会事件，片中男主角的原型就是他一起长大的邻居。他相信，万事万物都会互相影响，所以选择“命运”这个题材，探讨人的“罪”与“爱”。使得电影有着冷酷低沉的氛围，却也不乏温暖的闪光点。





此前，《云雾笼罩的山峰》在2018年的华沙国际电影节举行世界首映时，就已收获不俗的口碑，更得到华沙电影节主席亲自推荐。不仅获得纽约首届邓波电影节的最佳剧情片奖、获邀作为2018年中国银川互联网电影节的开幕影片、入围第十届澳门国际电影节的主竞赛单元、更入围北京青年影展“年度影片”、“年度编剧”两项提名。电影在去年北京青年影展放映结束后，现场掌声经久不衰。





截至目前，该片最大的赞誉基本都集中在导演复杂的剧本和巧妙的叙事手法上。据片方透露，电影《云雾笼罩的山峰》自拍摄完成后，经历了一年密集的后期剪辑工作，共计完成了32版精剪，务求将电影以最完美状态呈现在观众面前。电影终将于4月26日“拨云见山”。

近日，由青年导演左志国自编自导的悬疑烧脑电影《云雾笼罩的山峰》发布了定档预告，该片将于4月26日登陆国内院线公映。作为一部“灰暗”和“诙谐”并存的高级“灰”寓言电影，预告片也揭秘了复杂的人物关系。