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"超人前传"女星承认为邪教发展性奴

强迫女性提供性服务 为邪教组织二把手

2019-04-09 15:26:53 来源：Mtime时光网

《超人前传》女演员艾莉森·麦克承自己为邪教组织NXIVM贩卖女性并发展性奴。


　　时光网讯 4月8日周一，《超人前传》女演员艾莉森·麦克出庭认罪，承认自己为邪教贩卖女性并发展性奴。

　　她18岁开始在《超人前传》饰演金发美女罗伊·苏利文(Chloe Sullivan)，该剧在2001年至2011年播出。该剧进行到第五季的时候，她参加了NXIVM的大会。据她的朋友介绍，这么做的原因是“她在寻求更多的东西”。

艾莉森·麦克在《超人前传》中

　　麦克被指控进行淫媒、谋划性贩卖和强制劳动的罪名，她最初否认指控，不过在周一的庭审中承认了相关罪行。

《超人前传》第八季预告片

　　根据《纽约邮报》的报道，她在法庭上表示，“我对此案中的受害人感到非常抱歉。因为被Keith Raniere的教诲所迷惑，我伤害了他们。”

　　Keith Raniere是邪教组织NXIVM的创办人，NXIVM自称是一家基于纽约的多层次市场营销公司，通过“执行成功计划”（Executive Success Programs）提供个人和专业发展讲座。

　　但是数名记者揭发，它是一家进行传销、性贩卖和性仪式的组织。Raniere对女性洗脑，引导她们陷入“主-奴”关系中。


当事人展示自己身上的烙印

　　据悉，这些女性的饮食被严格控制，并被要求进行一个“品牌仪式”，用烧灼笔将他的姓名首字母烙在皮肤上。

　　去年，NXIVM的数名关联人员被逮捕，艾莉森·麦克是其中一员。事情曝光后，一些好莱坞女演员出来指控麦克曾试图邀请她们加入她的“女性组织”，数名女性记者也表示曾收到过麦克的邀请邮件。

2018年，麦克与数名组织头目一起被捕

　　检察官指控艾莉森·麦克是Raniere的二把手，她协助招募女性加入NXIVM的秘密小组DOS。

　　周一的庭审中，麦克也承认了自己与DOS的联系，表示她曾有一个“奴隶”，以“可能会面临严重的伤害”为威胁，强迫女性“为我提供服务”。麦克还表示，这些女性上交了具有威胁性的个人信息——譬如裸照和财务细节——作为“抵押品”。

艾莉森·麦克走出法庭

　　艾莉森·麦克在庭审中表示，与Raniere和其组织接触一段时间后，她被说服了，相信Raniere的信念能够对他人有益。

　　据悉，麦克承认的每项罪名都将面临最高20年的监禁。 她将于今年9月宣判。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 超人前传 艾莉森麦克 邪教 性贩卖
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艾莉森·麦克

艾莉森·麦克

Allison Mack

职业：演员 | 导演

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