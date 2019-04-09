敢威胁我，万磁王你死定了——黑凤凰

X战警短时间内不会和复联会师









今日片方发布《黑凤凰》首款30秒电视预告，索菲·特纳扮演的琴·格蕾变身黑凤凰后战斗力惊人，万磁王感觉要被吊打，要"挥发"了。









今年3月20日迪士尼收购福斯已完成，但最近漫威影业CEO凯文·费奇却表示，由于漫威电影宇宙最新的五年计划早已做好，因此X战警短时间内不会融入进来。他们欢迎X战警“回家”。但可能需要很长一段时间，才能看到X战警们和复联英雄们并肩作战。





有业内人士指出，一方面漫威影业需要细致筹划让能让X战警在MCU里出现得不那么突兀，另一方面《X战警》系列电影还涉及到几个制片人的署名问题，需要一段时间进行谈判。





外媒猜测：X战警加入MCU，演员估计都会更换（死侍除外）





漫威电影宇宙目前公开的计划里包括：《黑寡妇》、首部亚裔超级英雄电影《上气》、赵婷执导、安吉丽娜朱莉可能参演的《永恒族》。



