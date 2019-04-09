时光网讯
虽然早前有传闻试映效果不佳，但经过多次补拍后《X战警：黑凤凰》
近日在WonderCon和CinemaCon两次片段放映获得不错的反馈，让影片6月7日的上映前景似乎光明起来。至于X战警何时能加入复联所在MCU，漫威影业CEO凯文·费奇
依旧谨慎：可能要等很多年。
今日片方发布《黑凤凰》首款30秒电视预告，索菲·特纳扮演的琴·格蕾变身黑凤凰后战斗力惊人，万磁王感觉要被吊打，要"挥发"了。
早前多个外媒分析，《X战警：黑凤凰》
可能是福斯主导的X战警最后一部电影，但上周在拉斯维加斯的CinemaCon上，迪士尼暗示《X战警：新变种人》
依旧有院线放映计划，而不是放在即将上线的流媒体中播出。所以“黑凤凰”也不能算是最后一部福斯的X战警电影。
今年3月20日迪士尼收购福斯已完成，但最近漫威影业CEO凯文·费奇却表示，由于漫威电影宇宙最新的五年计划早已做好，因此X战警短时间内不会融入进来。他们欢迎X战警“回家”。但可能需要很长一段时间，才能看到X战警们和复联英雄们并肩作战。
有业内人士指出，一方面漫威影业需要细致筹划让能让X战警在MCU里出现得不那么突兀，另一方面《X战警》系列电影还涉及到几个制片人的署名问题，需要一段时间进行谈判。
外媒猜测：X战警加入MCU，演员估计都会更换（死侍除外）
漫威电影宇宙目前公开的计划里包括：《黑寡妇》、首部亚裔超级英雄电影《上气》、赵婷执导、安吉丽娜朱莉可能参演的《永恒族》。
但根据boxofficemojo网站公开的信息，《复联4》之后漫威相关的电影项目有14个（具体以最终上映为准），猜猜凯文·费奇接手的X战警会在哪一年和大家见面？
2019年7月5日 《蜘蛛侠：英雄远征》
2020年5月1日 未定名漫威影片（《黑寡妇》？）
2020年6月26日 未定名福斯/漫威影片
2020年7月10日 未定名索尼/漫威影片
2020年10月2日 未定名福斯/漫威影片
未定名索尼/漫威续集
2020年11月6日 未定名漫威影片
对了，下面7个档期，也都是未定名漫威影片，尽情畅想吧
2021年2月12日
2021年3月5日
2021年5月7日
2021年11月5日
2022年2月18日
2022年5月6日
2022年7月29日