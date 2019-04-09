狮门影业在2019年CinemaCon上的新片推介会为大家带来了《疾速追杀3》和《利刃出鞘》的片段，查理兹·塞隆和赛斯·罗根携喜剧新片《漫长的过程》压轴登场。

时光网讯 今年，在拉斯维加斯的CinemaCon上，像华纳兄弟和派拉蒙影业都带来了超过20支短片（包括预告片和片段）。而狮门却另辟蹊径，在推介会上只专注于一小部分影片展示。









来自影业的几位执行人介绍并强调了狮门在此次大会上的宣传语——“让艺术家不断成长的家园”，这也点出了他们有能力为富有创造力的电影人提供实现梦想的机会——同时宣布了狮门与Point Grey影业的商业合作关系。后者是赛斯·罗根、埃文·戈登伯格和James Weaver共同创立的公司。

























贝瑞先是提到了狮门对于自己的重大意义，其出品影片《死囚之舞》改变了她的职业生涯。接着，贝瑞谈到自己在《疾速追杀3》的剧本成型前就答应出演，还说到斯塔尔斯基拍摄前曾提醒她，为了这个角色她将进行五个月的艰苦训练，而事实证明他的提醒是完全正确的。





“那改变了我的生活，但我也觉得自己真正学到了可以用在真实生活中的技能，”贝瑞接着说，“如果在街上有人攻击我，我现在知道一些回击的技巧了！”二人随后分享了一段两分半的疯狂戏份；片中，里维斯和贝瑞的角色用拳头和枪，还有一条经过训练的警犬打败了二十几个敌人，观众们对于这支短片的反应相当热烈。





接下来是狮门对于去年收获8500万美元票房的由安德鲁·埃尔文、约翰·埃尔文和Kevin Downes指导的信仰题材影片《超乎想象》的展示，展示简短且并没有受到很大欢迎。但这事实上是在为接下来推介的同样关于宗教信仰与希望的新片《Kingdom》做铺垫，这个三人组还分享了他们下一部电影《I Still Believe》的消息，影片将由《河谷镇》男星K·J·阿帕及加里·西尼斯主演。作为本部分的结束，一部基于乡村歌手杰瑞米·坎普的音乐传记电影也公布了拍摄计划。







导演莱恩·约翰逊和杰米·李·柯蒂斯和安娜·德·阿玛斯 导演莱恩·约翰逊和杰米·李·柯蒂斯和安娜·德·阿玛斯





下一个登场的是杰米·李·柯蒂斯，在去年CinemaCon上与大家分享了商业大片《万圣节》的先导片段后，今年她可谓载誉归来。“你们的妈咪回来了！”她边登台边大声宣布道，一同而来的还有她张开的双臂和笑容。柯蒂斯花了点时间讲述《利刃出鞘》对自己的吸引力，然后本片的导演和编剧莱恩·约翰逊及另一位主演安娜·德·阿玛斯一同现身参与进讨论．





《利刃出鞘》讲述一位家族元老（克里斯托弗·普卢默 饰）在自己85岁生日派对上死亡后，大家都在怀疑这是不是一起谋杀案。“我们的卡司阵容非常多元化，大家来自不同的国家，故事也从一家人的相聚迅速转向血腥——而我们真的突出了缺陷家庭中的‘缺陷’，这也许跟今年感恩节很搭，”柯蒂斯引用到了美国传统节日，同时这也是本片的全美上映日期。





“我一直很喜欢阿加莎·克里斯蒂，”约翰逊继续说，他解释着自己在《星球大战：最后的绝地武士》后创作这部小成本类型片的灵感，“我就是很喜欢她作品中那些突然被聚集在一起的角色，还有她的故事中那些转折起伏和悬疑色彩——所以这就是部包含以上所有东西的‘侦探小说’。这个类型我个人非常喜爱，这也是我对拍一部阿加莎·克里斯蒂式作品的尝试。将其风格与美国现今背景和一众全明星卡司结合起来，就是这部电影。”





在这段介绍后，之前提到的三人与大家分享了《利刃出鞘》的首段短片。这是一支充满风格、有着另类视觉感受的预告片，里面充满了极具诱惑力的恶魔式角色与看似声名狼藉的角色间恶意满满的互动。





丹尼尔·克雷格操着一口美国南部英语，而饰演柯蒂斯儿子的克里斯·埃文斯则不断说着脏话，好像他在其他人眼里就是个自命不凡的混蛋（其余卡司包括迈克尔·珊农、托妮·柯莱特、唐·约翰逊及勒凯斯·斯坦菲尔德）。这个片段受到了大家极高的称赞；最主要的是，这部电影看起来是一部非常成熟、娱乐性很高、商业潜能非常大的作品，也为阿加莎·克里斯蒂一直以来倍受喜爱的经典风格开拓了新的可能性。

















《漫长的过程》是一部有趣的电影——有些下流诙谐但也很令人信服，不仅笑料足，角色设定与发展都很有心思——狮门2019CinemaCon以该片为推介会完美收官。



