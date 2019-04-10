费奇说:“《复联4》和《英雄远征》这两部之后我们还会继续拍电影。我们已经制定并充实了五年计划，计划的头几年我们会宣布。”





时光网讯 漫威影业总裁凯文·费奇最近在接受外媒采访时透露，公司已经制定了五年计划，但在7月5日《蜘蛛侠：英雄远征》上映前不会公布任何消息。虽然很多人都希望漫威能在4月26日《复仇者联盟4》上映后发布大新闻，但恐怕粉丝们还是要等到今年夏天才能知道MCU的大动作了。





费奇提到，漫威电影宇宙未来几年的计划将在《英雄远征》后“很快”公布，但如此大规模的揭秘可能不会像《蜘蛛侠》续集那样快。可以预想的是，漫威将在今年的圣地亚哥动漫展上宣布这一消息，因为该活动是在《英雄远征》发行之后（7月18日至7月21日）举行的，而且这次聚会是电影公司宣传未来电影的头号场所。然而，费奇也表示，他无法证实或否认漫威是否会参加SDCC，更不用说漫威是否会在SDCC上展示五年计划。

费奇说:“我不想招人讨厌，但我认为……在某种程度上，这也是一种赛后剧透。”“我想说的是，所有的动漫展后，会有一个独家，我们要继续拍电影。《复联4》和《英雄远征》这两部之后我们还会继续拍电影。我们已经制定并充实了五年计划，计划的头几年我们会宣布。”



据外媒猜测，MCU计划或包括由凯特·肖特兰执导、斯嘉丽·约翰逊、大卫·哈伯、弗洛伦斯·普格和蕾切尔·薇兹主演的《黑寡妇》系列电影、《黑豹》续集、《惊奇队长》续集、《银护3》，以及漫威影史将出现第一位公开的男性同性恋超级英雄等。





这一计划不仅包括标准的漫威电影，还包括漫威母公司迪士尼最近从福斯手中收购的英雄们和反派电影。费奇指出，我们还需要很长一段时间来计划漫威将如何处理“死侍”、“X战警”和“神奇四侠”等角色，但他暗示，这些计划可能会作为五年计划的后半部分。

也有报道称，漫威将2020年5月1日定为推出下一部MCU的日期——如果这是漫威坚持的日期，那么距离《蜘蛛侠：英雄远征》和漫威第24部电影还有10个月的时间，粉丝们等等吧。