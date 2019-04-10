华丽的预告片中，仿佛每一滴雨都有自己的光芒。预告片的音乐由Radwimps制作，他们也为《你的名字。》创作了标志性的主题曲。

时光网讯 继《你的名字。》大获成功后，粉丝又将目光集中在新海诚的新作《天气之子》上，如今这部看起来更华丽的动画曝光了先导预告片。电影将于7月19日在日本上映。

《天气之子》的故事设定在一个气象变化混乱的时代，被命运操控的少男少女决定选择属于自己的生活方式。

电影围绕着一个名叫Hodaka的高中生展开，他离开了岛上的家，搬到东京，找到了一份为一家神秘杂志写作的工作。但自从他参加新工作以来，天气一直很糟，每天都下雨，直到他遇到一个名叫希娜的年轻女子。

Hodaka发现尽管希娜和她的哥哥一起生活在外面的环境中，但两人都很幸福。希娜似乎可以控制天气，当她祈祷时雨就停了，随着她合拢的双手，雨水就会被吸回天空。

华丽的预告片中，仿佛每一滴雨都有自己的光芒。预告片的音乐由Radwimps制作，他们也为《你的名字。》创作了标志性的主题曲。

新海诚以充满细腻情感的作品而闻名，这些作品以优美的视觉效果描绘年轻浪漫的故事，虽然《天气之子》很大程度上仍是神秘异常，但相信会被粉丝继续喜爱。