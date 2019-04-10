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新海诚动画《天气之子》首曝预告

华丽的画面中，每一滴雨都有自己的光芒

2019-04-10 08:30:37 来源：Mtime时光网

华丽的预告片中，仿佛每一滴雨都有自己的光芒。预告片的音乐由Radwimps制作，他们也为《你的名字。》创作了标志性的主题曲。

　　时光网讯  继《你的名字。》大获成功后，粉丝又将目光集中在新海诚的新作《天气之子》上，如今这部看起来更华丽的动画曝光了先导预告片。电影将于7月19日在日本上映。

　　《天气之子》的故事设定在一个气象变化混乱的时代，被命运操控的少男少女决定选择属于自己的生活方式。

　　电影围绕着一个名叫Hodaka的高中生展开，他离开了岛上的家，搬到东京，找到了一份为一家神秘杂志写作的工作。但自从他参加新工作以来，天气一直很糟，每天都下雨，直到他遇到一个名叫希娜的年轻女子。

　　Hodaka发现尽管希娜和她的哥哥一起生活在外面的环境中，但两人都很幸福。希娜似乎可以控制天气，当她祈祷时雨就停了，随着她合拢的双手，雨水就会被吸回天空。

　　华丽的预告片中，仿佛每一滴雨都有自己的光芒。预告片的音乐由Radwimps制作，他们也为《你的名字。》创作了标志性的主题曲。

　　新海诚以充满细腻情感的作品而闻名，这些作品以优美的视觉效果描绘年轻浪漫的故事，虽然《天气之子》很大程度上仍是神秘异常，但相信会被粉丝继续喜爱。

   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 新海诚 天气之子 预告
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