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新星艾玛科林《王冠》中饰演戴安娜王妃

在第四季登场 奥斯卡影后科尔曼饰伊丽莎白二世

2019-04-10 09:17:38 来源：Mtime时光网

《王冠》曝光戴安娜王妃扮演者——新人演员艾玛·科林（Emma Corrin）。不过她不会出现在第三季里，而是在第四季登场。


　　时光网讯  Netflix热门剧集《王冠》曝光戴安娜王妃扮演者——新人演员艾玛·科林（Emma Corrin）。不过她不会出现在第三季里，而是在第四季登场。


　　科林说：“自从第一集以来，我就一直盯着这部戏，我觉得自己加入这个非常有才华的表演大家庭真是超现实。戴安娜王妃是偶像，她对世界的影响仍然深远且鼓舞人心。通过（编剧）彼得·摩根的作品有机会探索她是最难得的机会，我会努力为她伸张正义。”

　　系列创作者摩根也表示：“艾玛是一位才华横溢的人，当她进入戴安娜的角色时，立刻迷住了我们所有人。除了拥有年轻戴安娜的天真和美丽之外，她还有能力扩展其复杂性，表现戴安娜是如何从一个无名少女变成她这一代人中的非凡女性的。”



　　据悉，《王冠》将以背靠背的方式拍摄第三季与第四季。该剧第三、第四季由奥利维娅·科尔曼主演，科尔曼饰演英女王伊丽莎白二世，吉莲·安德森饰演前英国首相撒切尔夫人。第三季将于今年末回归，第四季则会聚焦撒切尔夫人和戴安娜王妃的故事。该剧计划6季完结。

   编辑：hello王小羊

关键词： 王冠 戴安娜
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