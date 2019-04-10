动画电影《亚当斯一家》首曝预告片，一个诡异古怪的哥特家庭准备登上大银幕。

时光网讯 新版动画电影《亚当斯一家》首曝预告片，一个诡异古怪的哥特家庭准备登上大银幕！

这次新版卡司阵容强大，奥斯卡·伊萨克配音男主人戈麦斯，查理兹·塞隆配音女主人莫蒂丝，科洛·莫瑞兹配音星期三，《怪奇物语》菲恩·伍法德配音普斯利，尼克·克罗尔配音肥斯特叔叔，贝特·迈德尔配音祖母，爱莉森·珍妮配音亚当斯一家死敌玛格尼德乐。电影将于10月11日北美公映。

《亚当斯一家》改编自同名漫画，1938年，美国漫画家查尔斯·亚当斯创作了这些人物，最初是作为一系列单幅漫画发表在《纽约客》上，作品中对美国“家庭价值观”的讽刺，把整个社会框架都颠覆了。

事实证明，这些角色非常受欢迎，美国广播公司于1964年根据漫画创作了一部真人情景喜剧《亚当斯一家》。而自上世纪70年代以来，动画版的《亚当斯一家》也经常出现在电影和电视中。

1998年，福斯曾试图启动新版《亚当斯一家》重振原版电视剧，但没有成功。不过在1991年和1993年分别上映的两部真人电影《亚当斯一家》(The Addams Family)和《亚当斯一家价值观》(Addams Family Values)，定义了它们在流行文化中的典型代表地位。

此前曾有消息爆出，新版动画电影将由蒂姆·伯顿执导，是一部定格动画，鉴于伯顿独特的视觉风格，这听起来相当棒，但后来似乎米高梅从环球影业获得了原版的版权，并选择了不同的方向，也就是如今这版。