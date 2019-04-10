网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

哥特来袭!动画《亚当斯一家》首曝预告

诡异古怪家庭登大银幕 塞隆等神仙卡司加盟

2019-04-10 10:02:06 来源：Mtime时光网

动画电影《亚当斯一家》首曝预告片，一个诡异古怪的哥特家庭准备登上大银幕。

　　时光网讯  新版动画电影《亚当斯一家》首曝预告片，一个诡异古怪的哥特家庭准备登上大银幕！

　　这次新版卡司阵容强大，奥斯卡·伊萨克配音男主人戈麦斯，查理兹·塞隆配音女主人莫蒂丝，科洛·莫瑞兹配音星期三，《怪奇物语》菲恩·伍法德配音普斯利，尼克·克罗尔配音肥斯特叔叔，贝特·迈德尔配音祖母，爱莉森·珍妮配音亚当斯一家死敌玛格尼德乐。电影将于10月11日北美公映。

　　《亚当斯一家》改编自同名漫画，1938年，美国漫画家查尔斯·亚当斯创作了这些人物，最初是作为一系列单幅漫画发表在《纽约客》上，作品中对美国“家庭价值观”的讽刺，把整个社会框架都颠覆了。

　　事实证明，这些角色非常受欢迎，美国广播公司于1964年根据漫画创作了一部真人情景喜剧《亚当斯一家》。而自上世纪70年代以来，动画版的《亚当斯一家》也经常出现在电影和电视中。

　　1998年，福斯曾试图启动新版《亚当斯一家》重振原版电视剧，但没有成功。不过在1991年和1993年分别上映的两部真人电影《亚当斯一家》(The Addams Family)和《亚当斯一家价值观》(Addams Family Values)，定义了它们在流行文化中的典型代表地位。

　　此前曾有消息爆出，新版动画电影将由蒂姆·伯顿执导，是一部定格动画，鉴于伯顿独特的视觉风格，这听起来相当棒，但后来似乎米高梅从环球影业获得了原版的版权，并选择了不同的方向，也就是如今这版。

   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 亚当斯一家 预告片
关注时光网微信

相关电影/影人

亚当斯一家

亚当斯一家 (2019)

0.0

导演：格雷格·蒂曼

主演：查理兹·塞隆

在线播放

奥斯卡·伊萨克

奥斯卡·伊萨克

Oscar Isaac

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

查理兹·塞隆

查理兹·塞隆

Charlize Theron

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

"权力的游戏"第八季纽约举办空前盛大首映!

活着的死去的 你能想到所有角色演员都来啦

41
《权力的游戏》第八季还有10天开播，几乎所有参演过的演..
2

原来是残酷的社会造就了小丑！

DC电影《小丑》曝光首支预告

杰昆·菲尼克斯主演的DC超级英雄电影《小丑》曝光首支预..
3

“复联4”发布会为“死去”的超英留空位

终结篇视效全部完成 怕说错话演员们超谨慎

11
在长达一小时的新闻发布会上，《复仇者联盟4》的大部分..
4

悲壮！《复联4》新海报初代六巨头领军迎战

十二位幸存英雄整装集结 灭霸准备好了吗？

12
《复联4》泰国版角色海报曝光，初代六巨头钢铁侠、美国..
5

烈焰美人！《权力的游戏》首映群星拍写真

庆功派对"海王"最嗨 龙妈小恶魔晒照停不下来

26
《权力的游戏》第八季完结篇首映礼官方写真出炉！群星回..

查看更多