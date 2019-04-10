《进京城》今日正式定档5月10日。影片同时还曝光了“戏比天大”版海报和先导预告片。

时光网讯 由胡玫导演，富大龙、马伊琍、王子文和马敬涵等联袂主演，历时6年打磨的揭秘京剧源起故事的影片《进京城》，今日正式定档5月10日。影片同时还曝光了“戏比天大”版海报和先导预告片，掀开这部曾荣获上海电影节多项大奖作品的面纱。

《进京城》取材于真实历史事件，讲述清代乾隆年间，扬州春台班进京为皇帝祝寿。以马敬涵饰演的汪润生、富大龙饰演的一代名角岳九为代表的戏曲艺人，和由马伊琍出演的凤格格等为代表的戏迷之间，发生的梨园恩怨与爱情纠葛。

预告中，戏班锣鼓紧凑、曲乐齐鸣，富大龙饰演的宗师岳九如众星捧月亮相。风华绝代的京剧名角，恢弘肃穆的紫禁皇城，本是歌舞升平的一场大戏却随一道递解出京的谕旨急转直下，戏曲天才坎坷传奇的人生浮出水面。而引人怜惜的王子文和马伊琍一静一动，也为这部揭秘京剧起源的历史故事增添传奇色彩。