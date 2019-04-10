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马思纯钟楚曦黄景瑜新片同框首发预告

陈正道监制《荞麦疯长》聚焦异乡漂泊

2019-04-10 10:45:01 来源：Mtime时光网

电影《荞麦疯长》计划暑期上映，目前正在后期制作中。讲述了两个女孩云荞（马思纯饰）、李麦（钟楚曦饰）和一个男孩吴风（黄景瑜饰），远离故乡、漂泊在外与命运撕扯，历经波折与考验的故事。

　　时光网讯   由陈正道监制，徐展雄自编自导，藤井树作为制片人的电影《荞麦疯长》发布先导预告和海报，马思纯钟楚曦黄景瑜首次同框，演绎城市禁锢下的野蛮疯长。

　　该片讲述了两个女孩云荞（马思纯饰）、李麦（钟楚曦饰）和一个男孩吴风（黄景瑜饰），远离故乡、漂泊在外与命运撕扯，历经了许多波折与考验的故事。电影《荞麦疯长》计划暑期上映，目前正在后期制作中。

　　先导预告中，云荞（马思纯饰）、李麦（钟楚曦饰）和吴风（黄景瑜饰）置身于一辆公交车中，或望向窗外或沉于思绪，在缓缓铺陈的音乐中不断前进。先导预告在云荞（马思纯饰）对吴风（黄景瑜饰）的问句“你怎么在这儿”中戛然而止，后景隐约可见李麦（钟楚曦饰）的上车身影。同样的地点不同的行进方向给人物关系和故事发展留足了想象的空间。

　　电影《荞麦疯长》聚焦了异乡拼搏奋斗的年轻人，先导预告片结尾“回不去的故乡 到不了的远方”表达了不同的青春，同样有过的挣扎迷惘。那些暗夜里拼命从生活中挣扎逃脱的时刻，都是为了以更好的姿态再相见。

　　作为自己的大银幕处女作，导演徐展雄表示，他希望能创作出一部打动人心，能让观众感受到生命力的电影。那些与故乡告别，与命运碰撞，将自己置死地而后生的勇气，也在电影中被复杂地勾连起来。《荞麦疯长》筹备将近两年，于2018年8月5日正式杀青。

   编辑：hello王小羊

关键词： 马思纯 钟楚曦 黄景瑜 荞麦疯长
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