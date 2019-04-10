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动画《神奇乐园历险记》曝光终极预告

首度揭示乐园来源 奇幻之旅组队闯关

2019-04-10 11:21:35 来源：Mtime时光网

预告片首度揭示了神奇乐园的来源。古灵精怪的女孩朱妮小时候在妈妈的帮助下建造了一座神奇的游乐园，而一次意外之旅让她发现，她梦想中的神奇乐园竟然是真实存在的。

　　时光网讯  派拉蒙出品的合家欢冒险动画《神奇乐园历险记》今日发布终极海报及终极预告，并宣布将于本周末4月13日、14日开启全国36个城市，近百场点映活动。影片将于4月19日正式登陆全国各大影院。

　　终极海报中，小女孩朱妮高举双臂，十分享受乘坐过山车带来的惊险刺激。而胆小的蓝熊布默则截然相反，半捂着眼睛“熊样”十足。猴子花生坐在第一排，手拿魔法画笔勾勒出一道道梦幻的线条。豪猪史蒂夫紧抱双臂，看起来从容自若，而坐在它身后的疣猪格里塔则乐得合不拢嘴。海狸兄弟库珀和格斯大半个身子悬在空中，牢牢抓住过山车的边缘，生怕掉下去。

　　预告片则首度揭示了神奇乐园的来源。古灵精怪的女孩朱妮小时候在妈妈的帮助下建造了一座神奇的游乐园，而一次意外之旅让她发现，她梦想中的神奇乐园竟然是真实存在的。在这里，朱妮遇到了一群可爱的动物朋友们。

　　但是朱妮也发现，神奇乐园和她想象中有所不同。从伙伴们的口中得知，神奇乐园正在面临着一场巨大的灾难。为了拯救心目中的游乐园，使它恢复往日的繁荣，朱妮与她的小伙伴们，踏上了一场奇幻的旅程。

 

   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 神奇乐园历险记 预告
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