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追爱大作战！郑恺新片贡献“约会指南”

王晶监制《最佳男友进化论》MV海报双发

2019-04-10 11:32:20 来源：Mtime时光网

喜剧《最佳男友进化论》发布由刘惜君演唱的推广曲《让爱久一点》MV和手绘版终极海报。

　　时光网讯  王晶监制，林子聪执导，郑恺徐冬冬主演，张雨绮特别主演的喜剧《最佳男友进化论》将于4月12日（本周五）全国公映。最近电影发布由刘惜君演唱的推广曲《让爱久一点》MV和手绘版终极海报。

　　MV中，郑恺饰演的范凡自信放话，要在最短的时间内把宅男变成男神，不仅精心提供了全方位约会指南，还给划重点“牢记在约会前踩点做功课”。爱情高手一出招，这不仅让徒弟们恍然大悟，也造福了广大屏幕前的直男们。

　　如果说男生团呈现的是搞笑，女神团展现的就是惊喜。张雨绮饰演的伴娘文静，不惧力量悬殊跟男生掰起手腕，身手十分了得。据说张雨绮在片中还将会有大量动作戏。徐冬冬在片中接受姐妹们全方位改造，上演了一场漂亮的丑小鸭逆袭战。

　　据悉，《最佳男友进化论》主要讲述了“情场老司机”范凡（郑恺饰）在机缘巧合之下决定开办一个男神训练营，用自己独到的恋爱心得，帮助那些在爱情里苦求不得的单身狗们进化成“最佳男友”的故事。







   编辑：hello王小羊

关键词： 最佳男友进化论 MV
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最佳男友进化论

最佳男友进化论 (2019)

0.0

导演：林子聪

主演：郑恺 张雨绮

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